La couverture de Reggie Bush a déclenché une réaction violente

Un nouvel épisode de PROPRES Temps d’essence premières ce soir à 21 h HE/PT et BOSSIP a un clip exclusif !

Comme indiqué précédemment, la très attendue série documentaire en cinq parties d’une heure a débuté le vendredi 18 août à 21 h HE/PT et détaille le « pionnier du magazine Essence qui atteint une communauté mondiale de plus de 20 millions de femmes noires et a révélé certains des les couvertures les plus captivantes et les plus influentes du dernier demi-siècle.

OWN a précédemment révélé les noms des leaders d’opinion, des célébrités et des influenceurs déterminants de la culture qui seront présentés dans la série via un communiqué de presse. Le groupe estimé comprend l’actrice lauréate du Golden Globe® Taraji P. Henson, Sunny Hostin, la productrice et ancienne présidente de Motown Productions Suzanne de Passe, Gabrielle Union et l’actrice oscarisée Halle Berry.

Parmi les pionniers annoncés précédemment figurent également le mannequin et icône Beverly Johnson, la fille de Johnson, Anansa Sims, l’actrice oscarisée Whoopi Goldberg, l’actrice lauréate d’un Emmy® Sheryl Lee Ralph, Regina Hall, Taye Diggs et nul autre qu’Oprah Winfrey.

PROPRE Temps d’essence Extrait exclusif :

Dans un clip exclusif partagé avec BOSSIP, nous voyons Cori Murray, rédactrice en chef d’Essence, expliquer la désapprobation manifestée par la communauté noire lorsque le magazine a présenté Reggie Bush pour son numéro de février « Black Love » annoncé.

Bush était un choix intéressant étant donné que le magazine présentait généralement des couples noirs comme Magic et Cookie et Will et Jada, mais comme Bush était si sexy à l’époque, il a reçu le feu vert pour la couverture de 2010.

Cette décision a toutefois suscité des réactions négatives, car non seulement il ne s’agissait pas d’une photo originale du joueur de football, mais en plus, il sortait avec Kim K à l’époque.

« Comment pourrions-nous le célébrer alors qu’il est clairement ici avec Kim Kardashian? » Murray se souvient de la question posée par les lecteurs.

Jetez un œil exclusif ci-dessous.

Time Of Essence : Chapitre cinq : Les années 2010 vers le futur diffusé ce soir, vendredi 15 septembre, à 21 h HE/PT

Consultez une description officielle ci-dessous.