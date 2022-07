La couverture de l’assurance avortement est maintenant beaucoup plus compliquée

“Les personnes disposant de ressources financières trouveront des moyens d’obtenir le traitement qu’elles souhaitent ou dont elles ont besoin”, a déclaré Susan M. Nash, avocate en avantages sociaux et associée chez Winston & Strawn, spécialisée dans les soins de santé. “Mais les personnes qui ne peuvent pas voyager ou qui ont des moyens limités pour accéder à un traitement en dehors du plan de santé seront affectées ici.”

Voici un aperçu de la façon dont la décision, Dobbs c. Jackson, peut affecter la couverture d’assurance à travers le pays :

Combien coûte un avortement ?

Le coût médian pour un patient d’un avortement médicamenteux – qui implique deux médicaments, généralement pris jusqu’à 10 à 12 semaines de grossesse – était de 560 $ en 2020, selon une étude récente de l’Université de Californie à San Francisco, Advancing New Standards in Reproductive Health programme. Un avortement procédural coûtait 575 $ au cours du premier trimestre et 895 $ au cours du deuxième trimestre. Cela n’inclut pas les frais de déplacement et autres dépenses, telles que la garde des enfants et les congés du travail, qui seront de plus en plus nécessaires pour les femmes dans un nombre croissant d’États. Et les coûts variaient considérablement d’une région à l’autre.

La plupart des patients paient de leur poche, selon des recherches, en grande partie parce que leur assurance ne couvre pas la procédure. Même avant la décision Dobbs, 11 États restreignaient le type de couverture de l’avortement que les régimes d’assurance maladie privés pouvaient couvrir, et 26 États interdisaient à tous les plans de l’échange d’assurance maladie de leur État de couvrir l’avortement, ont découvert les chercheurs.