La couverture de la Premier League par NBC après 9 ans, un retour en arrière

La ligue de premier plan d’Angleterre a récemment annoncé un nouvel accord de droits de 6 ans avec NBC Sports pour étendre la couverture de la Premier League de NBC aux États-Unis. Une fois le nouvel accord de 2,7 milliards de dollars terminé en 2028, cela équivaudra à un grand total de 15 ans de couverture continue.

La promotion agressive de la ligue par NBC Sports et l’utilisation de plates-formes linéaires ont rapproché le football anglais du public américain. Il a créé une nouvelle génération de téléspectateurs et a donné aux fans existants encore plus d’action en direct et de programmation d’épaule.

Nous jetons un coup d’œil aux années un à neuf pour voir comment la couverture de NBC s’est déroulée.

Couverture de la Premier League par NBC : 2013/14 à 2015/16

À partir de l’été 2013 sur un premier contrat de trois ans, NBC Sports a rehaussé le profil de la Premier League aux États-Unis. Les fans ont été rapprochés de la ligue comme jamais auparavant aux États-Unis. Par exemple, le diffuseur a diffusé plusieurs programmes d’introduction à la ligue avant de lancer l’action.

L’acquisition des droits de la Premier League a également donné à NBCSN une programmation de week-end et de milieu de semaine qui lui manquait auparavant. Cela a rendu la chaîne plus attrayante pour les câblodistributeurs et les téléspectateurs.

Dans le but de créer du buzz pour la Premier League, NBC Sports a diffusé des sketchs du personnage de Ted Lasso. Cela a contribué à stimuler la conversation sur la Premier League. De plus, cela a servi de prétexte à une émission télévisée fictive sur un club de football anglais. Les vidéos promotionnelles ont évolué pour devenir la série télévisée. Celui qui a remporté d’innombrables prix et acclamations. Cela a contribué à établir davantage le football en tant que présence américaine dominante.

La présentatrice Rebecca Lowe et le commentateur principal Arlo White ont été deux piliers, parmi tant d’autres, sur le réseau. Lowe et White ont tous deux développé d’énormes fans.

Au cours des premières saisons de la couverture de NBC Sports, ils ont complété la couverture des matchs avec des programmes. Par exemple, il y avait une version américaine de Match du jour. Ensuite, il y avait Premier League Télécharger. Même Gary Lineker a rejoint NBC Sports pour fournir une analyse sur place. De plus, il a fourni des documentaires via son studio de production, Goalhanger films.

Dans les coulisses de NBC Sports

Les documentaires et la programmation exceptionnelle ont amélioré la couverture de NBC. Cela a renforcé la compréhension des fans américains de la ligue, de l’histoire et de la culture. Ces programmes ont donné à NBC et NBCSN un bloc de programmation pour la plupart des jours de match couvrant huit à dix heures. NBC Sports a diffusé plus de 30 matchs chaque saison sur la télévision gratuite du réseau NBC. À l’époque, c’était une percée pour la diffusion et la visibilité du football aux États-Unis.

Lorsque Hommes en blazer déménagé d’ESPN à NBCSN en 2014, l’émission a aidé à engager des fans occasionnels. Il mettait l’accent sur des visions décalées et humoristiques de la Premier League. Éclaté par les critiques, le spectacle a eu un impact positif majeur sur la croissance du sport aux États-Unis.

Premier League sur NBC : 2016/17 à 2021/22

Lorsque NBC Sports a renouvelé son contrat avec la Premier League en 2015 pour plus de saisons, les attentes étaient élevées. Beaucoup d’entre nous espéraient que la couverture continuerait à élever la discussion et à attirer de nouveaux fans.

Un point culminant pour NBC Sports était leurs festivals de fans. Tenus dans des lieux extérieurs dans les grandes villes américaines, ils ont aidé à connecter la Premier League avec les fans au niveau local aux États-Unis. Non seulement les fêtes des fans ont été un grand succès. Ils ont également donné à de nombreux fans américains un sentiment d’appartenance à une ligue jouée à l’autre bout de l’océan.

Les émissions en espagnol étaient gérées par les chaînes Telemundo et Universo appartenant à NBCUniversal. Mettant en vedette le légendaire Andres Cantor, les émissions ont une croissance progressive de l’audience.

De Live Extra à Gold et Peacock

Tout au long de la période 2015-2018, la couverture de NBC est restée constante. Cependant, à partir de l’été 2017, certains matchs ont été placés derrière un mur payant sur un service appelé NBC Sports Gold. La réponse a été moins que positive.

L’introduction de NBC Sports Gold a gâché la relation que le réseau avait avec les fans basés aux États-Unis. Mais le service s’est avéré un signe avant-coureur de ce qui allait arriver. Pas seulement pour NBC, mais pour les fans de football aux États-Unis en général. La fin des années 2010 et le début des années 2020 ont été marqués par un net changement. De nombreux jeux sont passés de la télévision linéaire aux services payants OTT.

À l’été 2020, NBC a retiré la plate-forme Gold en la remplaçant par Peacock. Actuellement, les services de streaming diffusent entre 40 et 50 % de tous les matchs de Premier League en une saison.

Même si les critiques ne manquent pas, il est important de relativiser. NBC a toujours rendu plus de matchs disponibles à la télévision que les autres détenteurs de droits pour leurs propriétés de football respectives.

En 2018, la société mère de NBCUniversal, Comcast, a acquis Sky au Royaume-Uni. Cela a apporté des synergies entre la couverture de la Premier League par Sky Sports et NBC Sports.

La couverture de NBC a également pris d’autres éléments au cours de la période 2018-2021. Dans l’ensemble, la couverture de NBC s’est effondrée. Moins de programmes exceptionnels ont été diffusés, les documentaires étaient moins nombreux et espacés tandis que le réseau perdait également des talents. Les restrictions imposées par la pandémie de COVID-19 ont également eu un impact négatif sur la couverture. Heureusement, la saison 2021-22 a vu NBC Sports rebondir avec une présence plus forte lors de sa dernière saison.

L’héritage durable de NBC

Certes, la couverture de la Premier League par NBC Sports a augmenté la couverture du sport dans ce pays. On peut reprocher au diffuseur de se concentrer trop sur The Big 6. Mais malgré cela, sa couverture du football a laissé un héritage. Nous avons maintenant une ligue plus visible et plus populaire aux États-Unis. Combinez cela avec une couverture enveloppante plus intelligente que celle que nous avions connue auparavant. NBC Sports devrait être félicité pour le renouvellement des droits de la Premier League. Il nous a laissé neuf ans de couverture mémorable. Espérons que les six prochaines années seront encore meilleures.