La couverture de la Ligue des champions de CBS est un divertissement incontournable

La couverture en studio de la Ligue des champions sur CBS devient rapidement une télévision incontournable pour le public américain. Kate Abdo dirige une équipe extrêmement talentueuse composée de Thierry Henry, Jamie Carragher et Micah Richards. Pourtant, ces quatre-là se croisent souvent avec Peter Schmeichel, Guillem Balague et Jules Brèche. D’autres noms peuvent également être ajoutés. Pourtant, ce sont les plus cohérents.

Même pour ceux qui ne regardent pas la meilleure compétition de clubs européens sur CBS, ce sont des noms majeurs. Henry, Carragher et Schmeichel sont vainqueurs de la Ligue des champions. Micah Richards a remporté la Premier League avec Manchester City. Guillem Balague a annoncé récemment que Messi rejoignait l’Inter Miami. Les applaudissements ne manquent pas pour ces experts.

Pourtant, ce n’est pas ce qui distingue ce groupe. Leur camaraderie, leurs interactions personnelles, leurs dérapages et analyses quelque peu réguliers font de cette émission plus que du football et de la Ligue des champions. C’est du divertissement, et cela a été un succès pour CBS. Le diffuseur envoie l’équipe basée à Londres à Istanbul pour couvrir la finale de la Ligue des champions en direct depuis le stade. Il a fait de même à plusieurs reprises cette saison.

Le cerveau derrière l’opération est Pete Radovich, vice-président de la production et directeur créatif senior de CBS Sports. Pour la couverture du football de CBS, Radovich est le producteur coordinateur, ce qui signifie qu’il a joué un rôle clé dans le lancement du réseau CBS Sports Golazo.

Cette semaine, les membres de cette distribution ont parlé aux médias de la popularité de la série dans le monde et de ce qui la fait si bien fonctionner. Malgré le public cible américain, le spectacle a un public massif quel que soit le lieu.

L’intrigue mondiale de la couverture de la Ligue des champions sur CBS

« Les gens sont très conscients de notre émission en dehors de l’Amérique », a déclaré Radovich lors de l’appel aux médias. « Cela a été la chose la plus choquante pour moi, en tant qu’Américain vivant en Amérique. Être en Italie et voir des gens conscients et venir vers ces gars. Les Italiens et les journalistes italiens qui viennent voir ces gars et disent qu’ils veulent une photo et qu’ils aiment CBS Golazo, c’est fou.

Impressionnant, ce ne sont pas seulement les fans et les médias non plus.

« Ensuite, voir les joueurs venir et parler des clips. La plus grande chose que j’ai apprise a été que plus nous pouvons être proches des joueurs, plus nous pouvons être proches du terrain, plus l’expérience de visionnement sera interactive.

À plusieurs reprises cette saison seulement, CBS a directement interagi avec les joueurs sur le terrain avant ou après les matchs. Les joueurs de Manchester City sont venus en masse pour voir Carragher, Henry et l’ancien footballeur de City Richards après que le club ait obtenu un billet pour la finale de l’UEFA Champions League.

Carragher dit que l’idée de Radovich de s’adresser à un public américain est différente de ce que font les médias anglais traditionnels. Cependant, il y a un désir accru d’avoir une émission basée en Angleterre qui suit un format similaire à CBS.

« C’est différent de ce à quoi j’ai été habitué au Royaume-Uni », a déclaré Carragher. « C’est beaucoup plus léger. Les commentaires que je reçois, même des gens qui travaillent à la télévision, c’est qu’ils veulent beaucoup plus un élément de ce que nous avons sur CBS en Angleterre. Pour rendre les choses moins sérieuses, peut-être moins noires et blanches. Nous avons cela sur CBS, mais nous nous amusons aussi.

Les réseaux sociaux un moteur

Les médias sociaux contribuent à cette poussée. Des clips sur Twitter, Facebook et Instagram permettent à un public international de voir ce que fait CBS.

« Je pense que c’est ce à quoi tout le monde s’est accroché », a déclaré Carragher. « Vous voyez des gens dans la rue, et ils parlent des clips. »

Certains de ces clips ne concernent guère le sport. Par exemple, les quatre derrière le bureau se lancent constamment des coups ludiques. Carragher et Richards se moquaient des accents changeants de Kate Abdo avec sa maîtrise de cinq langues. Ainsi, Abdo a demandé à Carragher de faire un simple accent américain pour clôturer le spectacle.

Cependant, c’est plus que du plaisir et des jeux. CBS peut s’attaquer aux parties difficiles du jeu. Bien que l’analyse du jeu soit solide avec une expérience à tous les niveaux, les émissions d’avant-match et d’après-match plongent dans les problèmes plus profonds, souvent hors du terrain.

« Faire du punditry, c’est comme si nous étions autorisés à nous exprimer de toutes les manières », a déclaré Richards. « Si c’est des trucs sérieux, quand c’est des trucs racistes ou des trucs sexistes, on y va très fort. Si c’est amusant, nous allons jusqu’au bout. On peut aller entre les deux. La raison pour laquelle je pense qu’il a été si bien accueilli, c’est parce qu’il s’agit, plus ou moins, des quatre mêmes en studio à chaque fois.

Par exemple, la signification de est apparue. Carragher était lié à Steven Gerrard, son ancien coéquipier à Liverpool. Henry, gestionnaire à part entière, comprend les défis que cela représente. Chacun apporte quelque chose de différent. Cela inclut Peter Schmeichel et Guillem Balague qui sont sur la route pour couvrir ces matchs depuis le terrain. Cela donne aux fans aux États-Unis la chance de voir à quoi ça ressemble sur le terrain. Ensuite, ils peuvent combiner cela avec l’interaction en studio pour créer des clips plus mémorables, comme lors de la couverture d’avant-match de Manchester.

Développer le programme

Entendre Radovich parler de la création de l’équipe de CBS est une sorte d’histoire. Jamie Carragher a un très fort accent scouse de Liverpool. On craignait que le public américain ne puisse pas facilement comprendre ce qu’il dit. Pour tester Carragher, les dirigeants de CBS ont envoyé une bande de Carragher à leurs femmes, et ils ont demandé s’ils pouvaient comprendre ce qu’il disait. Carragher a obtenu deux votes oui et un non, ce qui était suffisant pour CBS.

Bien avant que Thierry Henry ne remplace Roberto Martinez, Henry a mentionné à Abdo qu’il était fan de l’émission lorsque les deux parlaient de la Ligue des champions. Radovich savait que c’était le prochain appel téléphonique à passer.

Avec Richards, Radovich et l’équipe de CBS l’ont vu sur un podcast embrassant cet esprit léger qu’il dégage si bien.

« La première question avec Micah était, nous vous avons vu en studio et nous vous avons vu dans un podcast. Pouvons-nous obtenir le Micah qui est sur le podcast? Il a dit: « C’est ce que je veux faire », et ce fut un oui rapide.

Radovich prévoit de s’appuyer sur la popularité de la couverture de la Ligue des champions de CBS. Cela commence avec la finale de la Ligue des champions de samedi.

«Nous avons quelques autres petites choses que nous ajouterons que je ne veux pas porter de malheur car elles ne se sont pas encore produites. Des entretiens et autres qui sont des entretiens très médiatisés.

CBS a plus de sept heures de couverture incontournable des jours de match prévues sur ses plateformes le samedi 10 juin pour la finale de la Ligue des champions.

PHOTO : IMAGO / Sportimage