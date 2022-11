La couverture de la Coupe du monde par FOX montre comment ne pas téléviser le football

Jamais auparavant dans l’histoire du football aux États-Unis un seul match n’avait été aussi médiatisé. Il a été mentionné dans chaque avant-match, commentaire de match et discussion d’après-match menant au Black Friday. Il n’y avait rien de mal à s’exciter pour l’Angleterre contre les États-Unis. Cependant, le battage médiatique incessant d’un match sur les 19 matchs de Coupe du monde disputés avant était révélateur de la couverture de la Coupe du monde par FOX.

Lorsque vous avez tant de choses à faire sur un seul match qui fait la différence entre le succès et l’échec pour les cotes d’écoute de FOX Sports à la Coupe du monde, vous avez un problème plus important.

Le public cible de FOX Sports

Maintenant que le match Angleterre-États-Unis est terminé, jetons un coup d’œil à la couverture de FOX Sports de la première semaine de la Coupe du monde 2022.

Après avoir regardé pratiquement chaque minute de leur couverture depuis le jour de l’ouverture, voici le plus gros point à retenir de la couverture de la Coupe du monde par FOX. Nous ne sommes pas le public cible.

Aussi simple que cela puisse paraître, chaque fois que je regarde la couverture de FOX chaque jour, je réalise que leur couverture n’est pas pour les fans de football. C’est pour les fans de sports américains grand public qui consomment rarement du football ou qui ne connaissent pas mieux.

Après tout, FOX sait que les fans de football purs et durs comme nous regarderont les matchs, quelle que soit la médiocrité de leur couverture. Nous ne sommes pas le public qu’ils essaient de gagner.

Comment se passe la couverture de la Coupe du monde de FOX en studio

Alors, à quoi ressemblait la couverture en studio de FOX Sports jusqu’à présent? Je ne pense pas avoir jamais entendu autant d’experts donner une analyse aussi sûre et sans opinion de toute ma vie. L’analyse, si on peut l’appeler ainsi, est rudimentaire. Prenez place dans votre bar ou pub local et vous entendrez très probablement plus d’informations que ce que l’équipe du studio FOX partage. Sérieusement.

Par exemple, après avoir regardé un seul épisode d’ESPN FC, j’ai entendu une meilleure analyse là-bas que j’ai passé six jours à regarder la couverture de la Coupe du monde de FOX.

À tel point qu’il n’y a pas eu une seule analyse qui m’ait appris quelque chose ou qui m’ait fait réfléchir plus profondément sur quelque chose qui s’est passé. C’est après avoir regardé six jours continus d’émissions FOX Sports pendant douze heures par jour (4 h à 16 h HE).

C’est presque comme si FOX Sports embauchait tous les talents de l’emporte-pièce de la même agence. Embauchez le talent qui est reconnaissable mais qui n’a rien à dire. Pendant ce temps, il existe de nombreux exemples de talents plus perspicaces et engageants qui sont complètement ignorés car ils ne sont pas représentés par la agence.

Le seul point positif dans toute l’analyse jusqu’à présent a été Alexi Lalas. Au moins, on pouvait dire qu’il avait fait sa préparation avant cette Coupe du monde.

Répétition générale de FOX avant USA-Angleterre

Les six premiers jours de la couverture de la Coupe du monde par FOX ont ressemblé à une bande-annonce de film dans son ensemble : l’Angleterre contre les États-Unis. Tout avait été construit pour ce seul match. La note de service de FOX à leur talent de studio doit avoir souligné les mêmes points principaux chaque jour :

• Soyez prudent, ne dites rien de controversé et

• N’oubliez pas de mentionner le match USA-Angleterre

Maintenant que le match est terminé, au moins les fans de football purs et durs peuvent laisser échapper un sentiment de soulagement. La couverture peut se tourner vers d’autres sujets, du moins un peu plus que jusqu’à présent.

Tout le monde ne sera pas d’accord avec moi sur la couverture de la Coupe du monde par FOX.

En plus de certains analystes des médias qui ne regardent pas le football d’aussi près et qui ne comprendront pas la différence de couverture, d’autres peuvent être éblouis par le décor du studio. Par exemple, je pense qu’une partie de la raison pour laquelle certains ont répondu favorablement à FOX lors de la Coupe du monde est la beauté de l’ensemble.

La couverture de FOX ressemble à un million de dollars parce que c’est moins que ce qu’ils ont dépensé pour le studio.

Ne vous laissez pas distraire par ce que vous voyez, cependant. Écoutez ce qu’ils disent.

Par exemple, on se demande à quel point les analystes de studio de FOX sont mal préparés et inefficaces. C’est gênant la façon dont Jenny Taft et Kelly Smith mal prononcer les noms des vétérans allemands de la Coupe du monde tels que Manuel Neuer, Serge Gnabry ou Thomas Müller. C’est encore pire si l’on considère que Smith a fait exactement la même chose à la Coupe du monde 2018 pour FOX.

Mais dans l’ensemble, la couverture en studio de FOX Sports peut être mieux résumée par beaucoup de discussions, mais vraiment rien à dire. Le casting tournant de Clint Dempsey, Carli Lloyd, Eni Aluko et Maurice Édu n’ont rien fourni de substantiel. Il y a également eu une absence de questions stimulantes de la part des présentateurs Taft, Rob Pierre et Tom Rinaldi.

Tout est une question de softball suivie d’une réponse de softball.

L’aspect le plus flagrant qui manque

J’ai pris une brève pause cette semaine pour regarder la couverture des diffuseurs en dehors des États-Unis. Ce qui était flagrant en quelques minutes seulement était la pièce manquante de la couverture de la Coupe du monde par FOX.

C’est une bonne analyse de match, surtout après le coup de sifflet à plein temps.

D’autres diffuseurs ont utilisé des graphiques à l’écran pour attirer l’attention des téléspectateurs sur des moments spécifiques des jeux – les jeux clés, la façon dont les adversaires ont créé de l’espace, ainsi que les subtilités du jeu qui nous aident à savoir comment les jeux ont été gagnés ou perdus.

Il n’y a pas eu une telle analyse par FOX Sports. Au lieu de cela, nous obtenons des discussions incessantes sans aucune perspicacité.

Ce que FOX Sports fournit avant et après les matchs, et pendant la mi-temps, est un remplissage sans qualités rédemptrices.

Réflexions sur les commentateurs de la Coupe du monde de FOX

Avant le début de la Coupe du monde, j’étais enthousiasmé par la liste de commentateurs de FOX pour la Coupe du monde.

Maintenant que nous sommes en Coupe du monde, nous voyons et entendons les forces et les faiblesses des annonceurs.

Le jumelage de Ian Dark et Landon Donovan a été une joie à écouter, mais ils trouvent toujours leur rythme ensemble. Derek Rae, toujours bien préparé, a encore une fois été à son meilleur et a été un soulagement bienvenu à entendre lorsqu’il a appelé le match Allemagne-Japon, en particulier. Son partenaire de diffusion Aly Wagner est trop bavarde dans son rôle de co-commentatrice. Elle est bien meilleure en tant qu’analyste de studio où l’on s’attend à ce que les experts puissent parler plus longuement.

Jean fort et Stu Holden ont été le duo habituel beaucoup trop bavard. Leurs commentaires sont stéréotypés et ils continuent d’avoir du mal à se séparer des fans et des commentateurs américains. Oui, nous voulons tous que les États-Unis gagnent, mais certains de leurs commentaires plaintifs sur les arbitres dans la seconde moitié du match États-Unis-Pays de Galles étaient indignes de leur profession.

Lorsque Holden a fait des apparitions sur le plateau de studio, il a été plein d’énergie mais manque de substance. Son rôle est plus celui d’une pom-pom girl excitée. Le portique de commentaires est un meilleur endroit pour lui.

En parlant de Holden et Strong, ce serait une bonne idée pour FOX Sports de mélanger un peu les choses au lieu de toujours les faire travailler ensemble. Leurs diatribes deviennent ennuyeuses, très vite.

Holden s’améliore cependant. Il a juste besoin d’arrêter de porter son cœur sur sa manche lorsqu’il co-commente des matchs américains. Chaque fois que les États-Unis jouent mal, il “avale sa langue”.

Avec les commentaires, c’est beaucoup plus subjectif que l’analyse en studio. Tout le monde a un goût différent. Par exemple, Jacqui Oatley et Warren Barton peut ne pas plaire à tout le monde. Oatley est une voix accueillante à écouter, mais leurs plaisanteries joyeuses entre les deux sont devenues fatigantes au cinquième jour. C’est une chose de plaisanter pendant les accalmies dans le jeu, mais quand c’est trop distrayant quand on essaie de se concentrer sur le match en cours.

Cobi Jones a été bien meilleur dans ce tournoi que lors de ses passages pour FOX lors des précédents tournois de la Gold Cup. JP Dellacamera J’aime bien, mais je me rends compte que ses commentaires radiophoniques ne sont pas pour tout le monde.

Dans l’ensemble, les commentateurs de FOX Sports ont été mitigés, mais certainement bien améliorés par rapport à la Coupe du monde 2018.

Faits saillants et points faibles des émissions de FOX

D’après ce que j’ai vu dans cette Coupe du monde jusqu’à présent, la meilleure chose à propos de la couverture de FOX a été Chad Ochocinco Johnson sur le Coupe du monde de football ce soir programme parallèlement Kate Abdo. Plus tôt FOX pourra incorporer davantage Ochocinco dans sa programmation de jour, mieux ce sera.

En raison du début de minuit ET, beaucoup ont raté la passion débridée d’Ochocinco pour le football. Son sourire et sa personnalité naturelle et engageante sont contagieux.

Nous avons couvert en détail la couverture de la Coupe du monde par FOX Sports, et nous n’avons pas mentionné l’une des facettes les plus importantes de leur couverture, ou son absence. Comment FOX a décidé d’ignorer tous les incidents hors du terrain au Qatar, afin qu’ils puissent se concentrer uniquement sur les jeux. C’est une commodité pour FOX Sports, surtout lorsque le Qatar donne des millions à FOX.

Plutôt que de revenir sur la façon dont FOX s’est censuré de faire des reportages sur le Qatar, laissons cela pour d’autres publications.

Le public du football est conditionné par FOX

En parlant avec nos lecteurs qui sont des fans de football inconditionnels, nous remarquons un nouveau développement important. La couverture de la Coupe du monde par FOX est si médiocre qu’elle oblige de nombreux fans de football à rechercher de meilleures façons alternatives de profiter du jeu.

De nombreux fans de football ignorent l’analyse d’avant-match, de mi-temps et d’après-match sur FOX, et ne regardent que les matchs eux-mêmes. Et au lieu d’écouter les commentateurs sur FOX, ils ont appuyé sur le bouton de sourdine et synchronisé le commentaire de match gratuit de BBC Radio 5 avec les visuels de FOX.

Je l’ai essayé plusieurs fois cette semaine et les résultats sont remarquables. Cela change votre expérience complète du tournoi. La plupart des voix que vous entendez commenter tous les matchs de la Coupe du monde sur BBC Radio 5 sont les mêmes que celles que vous entendez sur les matchs de Premier League sur le flux mondial de NBC Sports. La différence est extraordinaire.

Mieux encore, arrêtez complètement de regarder FOX Sports. Abonnez-vous à Peacock Premium, qui propose tous les matchs de la Coupe du monde en espagnol, et synchronisez l’audio de BBC Radio 5 Live. Comme nous l’avons vu dans les chiffres d’audience de Peacock, qui l’écrase avec sa couverture de la Coupe du monde, la langue n’est pas une barrière.

Lire entre les lignes

Pour se défendre contre toute critique future de la couverture de la Coupe du monde par FOX, nous pouvons garantir que les dirigeants de FOX Sports utiliseront les classements télévisés comme preuve que leur couverture de la Coupe du monde fonctionne. Cependant, ils vantent toujours les chiffres d’audience de l’équipe nationale masculine des États-Unis ou de l’équipe nationale féminine des États-Unis, ce qui, bien sûr, va être impressionnant.

Ce n’est pas que les téléspectateurs se connectent à FOX en raison de leur couverture supérieure. Ils regardent FOX parce que les jeux sont en anglais. Ils ne réalisent pas qu’il existe d’autres options pour regarder.

Enfin, si cela peut vous réconforter, FOX Sports n’a droit qu’à une seule Coupe du monde masculine de plus. À ce moment-là, en 2026, nous espérons que beaucoup d’entre nous seront dans les stades pour profiter des matchs nous-mêmes.