La couverture de la Coupe du Monde de la FIFA par Google est partout, de la télévision à la recherche et aux bars

La Coupe du Monde de la FIFA 2022 débute le 20 novembre, alors planifier votre vie autour d’elle devrait déjà avoir commencé si vous vous souciez de la Beau jeu sur sa plus grande scène. Google a intégré un ensemble d’outils et de fonctionnalités dans plusieurs de ses propres produits pour vous aider à suivre le rythme.

Dans un article de blog Aujourd’hui, Google a partagé toutes les façons dont vous pouvez suivre la Coupe du monde via la recherche, sur Google TV et YouTube, et via Maps, car vous voudrez peut-être assister à un match avec une foule dans un pub local.

Pour ceux qui utiliseront la recherche Google pour tout ce qui concerne la Coupe du monde, Google a ajouté un système de notification pour vous alerter sur votre équipe. Effectuez une recherche sur “coupe du monde” et vous pourrez appuyer sur l’icône en forme de cloche à côté pour choisir toutes vos équipes préférées.

Google ajoute également des statistiques plus détaillées sur les matchs, avec des probabilités et des calendriers d’événements clés. Peut-être plus important encore, vous pouvez épingler les scores des matchs en direct sur vos écrans d’accueil pour suivre au fur et à mesure qu’ils se produisent. Plutôt cool.

Google a même créé un jeu loufoque auquel vous pouvez jouer avant un match, où vous et tous les fans des équipes en compétition essayez de marquer un tas de buts pour voir qui est le fan le plus cool, ou quelque chose comme ça. Vous pouvez le voir ci-dessous.

En dehors de la recherche, vous trouverez des temps forts sur YouTube, une couverture en direct sur YouTube TV sur FOX et FS1. Si vous possédez un appareil Google TV, vous verrez une section FIFA qui vous aidera à vous lancer dans les matchs. Il y aura beaucoup de vidéos à consommer, ce à quoi on pourrait s’attendre.

Peut-être plus important encore, Google essaiera de montrer sur les listes d’entreprises si elles “montrent la Coupe du monde”. Faire une recherche sur “Où regarder la coupe du monde près de chez moi” devrait faire apparaître des entreprises pop-up qui prévoient de diffuser des matchs. Les listes ressembleront à celles que vous pouvez voir ci-dessous.

