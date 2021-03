Maintenant que Biden a rencontré la presse dans un cadre formel, Fox News a immédiatement trouvé autre chose à se plaindre – et pas de manière substantielle. La question de savoir si un président doit soumettre régulièrement à des questions de presse et comment la presse peut tenir des personnalités influentes responsables sont des questions qui méritent d’être examinées. Mais ce n’est pas la conversation que Fox News a. Et la volonté du réseau de déplacer les objectifs en dit sans vergogne plus sur Fox News que sur Biden.

