La couverture de cet événement historique par la BBC a été un triomphe… mais pas pour la raison que vous pensez

Les jours mémorables, comme les funérailles de la reine, vous avez tendance à avaler toutes les réserves que vous pourriez avoir à propos de tante et à regarder les débats sur la BBC.

Non pas parce que la couverture d’ITV, dirigée par les superbes Julie Etchingham et Tom Bradby, sera nécessairement inférieure, ou parce que la version de la BBC, dirigée par Huw Edwards et Kirsty Young, sera automatiquement supérieure.

Huw Edwards a présenté la superbe couverture par la BBC du service funèbre de la reine avec un minimum de commentaires

Tout est dans la tradition.

Vous savez que si vous vous connectez à BBC1, ils apporteront un degré d’unité, de révérence et de dignité à l’occasion solennelle.

Ils amèneront cependant également Gyles Brandreth.

En fait, l’ancien député est pratiquement inscrit dans la constitution ces jours-ci.

Pourquoi? Je ne suis pas sûr à 100 %, mais je pense que cela a quelque chose à voir avec le fait d’atténuer un événement « solennel mais pas sombre », ce que Gyles a tenté de faire en déposant des pépites comme : « La reine est apparue dans trois ou quatre des pantomimes jouant le garçon principal.

Elle l’a fait ? Avec qui? Vicki Michelle et Darren Day, au théâtre Alhambra de Bradford ?

J’avais d’abord entendu parler d’une telle chose, mais j’ai laissé tomber, ainsi que la présence d’autres célébrités au hasard, comme Alan Titchmarsh et Dame Kelly Holmes, et le flux de clichés royaux, à cause de mon sentiment que la couverture par la BBC de la mort de la reine a été exceptionnelle.

Pendant dix jours, il a fourni un service d’information 24 heures sur 24 et pendant la majeure partie de ce temps, il a eu très peu d’informations pour soutenir les émissions.

Donc, il a été flanelle pour sa vie.

Une chose très difficile à faire, en direct à la télévision, comme l’a découvert hier le journaliste JJ Chalmers lorsqu’il a demandé à l’un des matelots navals impliqués dans la cérémonie : « Qu’est-ce que cela signifie d’être honoré de cette façon ?

Réponse : “Je suis honoré.”

Il a également dû endurer les critiques habituelles des obsédés politiques, de tous les côtés des débats républicain/monarchie et sur l’indépendance écossaise, qui ne peuvent pas abandonner leurs compulsions ennuyeuses une seule seconde et voir la partialité dans tout, du commentaire à la culotte du duc d’Argyll. élastique.

Comme la reine elle-même, il s’est élevé au-dessus de ce vacarme ennuyeux et a ensuite gagné ma gratitude éternelle avec l’annonce d’hier, de Huw Edwards, que BBC1 couvrirait le service funéraire proprement dit “avec un minimum de commentaires, car nous pensons que c’est la manière la plus respectueuse de couvrir des funérailles nationales ».

Une décision qui allait probablement à l’encontre de tous les instincts naturels des gens de la télévision, qui supposent toujours qu’ils amélioreront les choses, mais qui s’est avérée inspirée.

Sans aucune intrusion, chaque geste, mot et choix musical a été amélioré, de l’expression tendue sur le visage du roi Charles III à l’exquise interprétation du joueur de cornemuse de Sleep Dearie Sleep, qui restera avec moi pour toujours.

Contre mes propres attentes, ils ont gardé le silence pendant le cortège funèbre et à l’extérieur de l’abbaye de Westminster, ce qui signifie que la seule chose que nous avons entendue était les forces armées britanniques, qui ont tout chorégraphié à la perfection, et la seule autre chose que nous avons vue était le public dévoué de la reine. , qui était venu honorer la seule constante de toutes nos vies pour une dernière fois.

C’est au crédit éternel de la BBC et de la télévision qu’ils ont permis au public de vivre ce moment historique, très personnel et magnifique dans un silence total.

Et puis elle était partie.