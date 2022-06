La couverture de Brad Pitt pour GQ envoie les médias sociaux dans une frénésie

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

Le tournage de la couverture de Brad Pitt pour l’édition d’août de GQ a envoyé les médias sociaux dans une frénésie.

Mercredi, le magazine a publié un premier regard sur Pitt en couverture. La star de cinéma est allongée entourée de fleurs sombres avec un regard vide sur son visage. Pitt s’est entretenu avec le magazine pour promouvoir son dernier projet, “Bullet Train”, qui sortira en août.

Après la publication, de nombreux utilisateurs de Twitter se sont rendus sur la plateforme pour partager leur opinion.

De nombreux commentaires vus sur Twitter ont comparé le tir de Pitt à un cadavre. Plusieurs utilisateurs ont appelé l’image une figure de cire de Pitt.

“Brad Pitt ressemble à une figure de cire sur cette couverture de GQ”, a écrit une personne.

“Celui qui a choisi cette couverture pour le numéro GQ de Brad Pitt se fait virerddddd”, un autre utilisateur partagé.

“Brad ressemble à un vrai cadavre sur la couverture de GQ”, a écrit une personne.

Un autre utilisateur de Twitter a fait référence à l’ex-épouse de Pitt, Angelina Jolie, dans un tweet. “Quelqu’un du magazine GQ déteste Brad Pitt. Cette couverture crie “justice pour Angelina !””

Un représentant de GQ n’a pas répondu à la demande de commentaires de Fox News.

La photographe derrière le shooting, Elizaveta Porodina, pris à Instagram pour partager le sentiment “surréaliste”, c’était de tirer sur Pitt.

“Un sentiment vraiment surréaliste de voir un visage que vous avez si bien connu tout au long de votre vie, reflété dans les images de votre propre fabrication”, a-t-elle écrit.

“C’est un sentiment encore plus surréaliste de voir Brad Pitt collaborer à votre vision, relever n’importe quel défi avec charme et humour, comprendre les images au cœur si rapidement – et ajouter quelque chose qui lui est propre, quelque chose de spécial – qui enrichirait encore plus l’histoire.”

Dans son interview avec le point de vente, Pitt, 58 ans, a fait allusion à sa prochaine retraite d’Hollywood et se considère sur sa “dernière étape” dans sa carrière.

“Je me considère sur ma dernière jambe”, a déclaré Pitt au point de vente avant d’ajouter, “ce dernier semestre ou trimestre. Quelle sera cette section ? Et comment je veux concevoir cela ?”

Pitt a commencé à jouer à l’âge de 22 ans après avoir quitté l’Université du Missouri juste avant d’obtenir son diplôme en journalisme. L’acteur avait prévu de poursuivre une carrière de directeur artistique, mais a fini par décrocher des rôles dans “Another World” et “Growing Pains” après avoir suivi des cours de théâtre.

Pitt a ensuite décroché des rôles dans “Thelma & Louise”, “Moneyball” et “Mr. & Mrs. Smith”.

Créer et fabriquer des choses est quelque chose que Pitt a toujours aimé faire.

“Je fais partie de ces créatures qui parlent à travers l’art”, a déclaré Pitt au point de vente. “Je veux juste toujours faire. Si je ne fais pas, je meurs d’une manière ou d’une autre.”

Alors que l’acteur entre dans la dernière partie de sa carrière, Pitt reste impliqué dans une bataille de divorce avec son ex-femme. Pitt et Jolie ont été mariés pendant deux ans avant que l’actrice ne demande le divorce en 2016, mettant ainsi fin à leur relation de 12 ans.

Le dernier projet de Pitt, “Bullet Train”, sortira en salles le 5 août.

