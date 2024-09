La couture fleurit pour une bonne cause alors que Kruger Products annonce sa liste de créateurs pour la collection Cashmere 2024

La collection Cashmere 2024 mettra en valeur la magie de 16 grandes maisons de mode qui concevront des créations de couture originales avec du papier hygiénique Cashmere pour soutenir la cause du cancer du sein. Les Canadiens seront invités à voter en direct pour la première fois pour le design gagnant.

TORONTO, 23 septembre 2024 /CNW/ – La collection Cashmere, qui a réuni Le Canada communauté de la mode qui soutient la cause du cancer du sein depuis plus de 20 ans, a fièrement annoncé aujourd’hui le thème et les talentueux créateurs de la collection 2024. La collection « Bloom » célèbre la force, le courage et l’espoir des survivantes du cancer du sein en reconnaissant leur résilience et leur renouveau alors qu’elles « s’épanouissent » à travers leurs parcours respectifs.



Cette année, la Collection Cashmere offre aux Canadiens une place au premier rang pour l’action en ligne sur CashmereCollection.ca, avec une diffusion en direct de l’événement convoité organisé par etalk’m Lainey Lui et Traci Melchor. De plus, des places limitées en personne seront ouvertes au grand public, offrant une occasion exclusive d’assister au défilé pour la première fois. Le design gagnant sera couronné lors de la grande finale de la soirée après un vote en direct, faisant de la collection Cashmere 2024 une expérience interactive et immersive pour tous. Pour chaque vote, Kruger Products fera don 1 $ aux efforts de lutte contre le cancer du sein de la Société canadienne du cancer (SCC) et de la Fondation du cancer du sein du Québec (FCSQ) (jusqu’à un maximum de 50 000 $). La collecte de fonds et de sensibilisation en faveur des programmes de sensibilisation, de prévention et de traitement du cancer du sein aura lieu le 30 octobre à 19h30 HE dans Torontoclôturant le Mois de sensibilisation au cancer du sein en partenariat avec la Société canadienne du cancer et la Fondation cancer du sein du Québec.

« Nous sommes ravis que les Canadiens se connectent pour vivre cet événement spécial et votent en direct pour la première fois pour la couture la plus inspirante et la plus étonnante de la collection Bloom », a déclaré Susan Irvingdirectrice marketing de Kruger Products, fabricant de Cashmere. « Le thème de cette année rend hommage à la résilience, à la force et à l’optimisme de tant de femmes à travers le pays qui ont survécu au cancer du sein, ainsi qu’à celles qui ont été touchées par la maladie, notamment les travailleurs de la santé, les familles et les amis des survivantes et de ceux que nous avons perdus. »

Les Canadiens peuvent également soutenir la cause en achetant des paquets roses spécialement marqués de papier hygiénique Cashmere et Purex pendant le mois d’octobre, mois de sensibilisation au cancer du sein. 1 $ de la vente de chaque paquet spécialement marqué ira directement à la cause (jusqu’à un maximum de 100 000 $).

Nouveaux talents et retours dans le monde de la mode

La collection Cachemire 2024 verra 16 des Le Canada les meilleurs créateurs émergents et établis créent des vêtements de couture uniques et spectaculaires à partir de papier hygiénique en cachemire luxueusement doux, Le Canada marque de mouchoirs la plus vendue. Cet ensemble diversifié de designers provient de partout au pays, apportant des caractéristiques uniques de chaque coin du Canada dans leurs créations avant-gardistes.

Créateurs de retour :

Paul Hardy (Conception Paul Hardy), Calgary (Alberta) – 5 années de participation

(Conception Paul Hardy), – 5 années de participation Marie St-Pierre ( Maison Marie St-Pierre ), Montréal, QC – 3 années de participation

( ), – 3 années de participation Nikki Wirthensohn Yassemi (NARCES), Toronto (Ontario) – 3 années de participation

– 3 années de participation Helmer Joseph , Montréal, QC – 2 années de participation

, – 2 années de participation Shelli-Oh , Toronto (Ontario) – 2 années de participation

, – 2 années de participation Hilary MacMillan , Toronto (Ontario) – 1 an de participation

, – 1 an de participation Nadya Toto , Montréal, QC – 1 an de participation

, – 1 an de participation Alex S. Yu, Vancouver, C.-B. – 1 an de participation

– 1 an de participation Chavah Lindsay , Saint John, N.-B. – 1 an de participation

, – 1 an de participation Bleu Wiwa (WIDI’Z), Montréal, QC – 1 an de participation

Nouveaux créateurs :

Adam X, Toronto (Ontario)

Ou Ma (OUMA), Vancouver, C.-B.

Mikael Derderian (MIKAEL D), Montréal, QC

(MIKAEL D), Angela DeMontigny, Ancaster (Ontario)

Sam Wong (WONG KWOK SHING), Toronto (Ontario)

(WONG KWOK SHING), Himikalas Pamela Baker, Toronto (Ontario)

L’équipe de production de la collection Cachemire 2024 comprend : le directeur créatif, Hans Köchling; Styliste, Lisa Williams; Illustrateur, Lauren Pearson; et photographe, Matt Barnes.

À propos de la collection Cachemire

Fondée en 2004, la collection Cashmere, primée à l’échelle internationale, est un fervent partisan de Le Canada communauté de créateurs de mode et la cause du cancer du sein. Plusieurs des plus grands noms de la mode canadienne ont contribué à la collection, notamment Marie Saint Pierre, Greta Constantine, Denis Gagnon, David DixonRudsak, NARCES, Stéphane Caras, Lucien Matis, Rodney Philpott et bien d’autres.

Au cours des 20 dernières années, la collection Cashmere a récolté plus de 5 millions de dollars en soutien aux programmes de sensibilisation, de prévention et de traitement du cancer du sein de ses partenaires caritatifs, la Société canadienne du cancer (SCC) et la Fondation cancer du sein du Québec (FCSQ).

À propos de Cashmere et Kruger Products Inc.

Papier hygiénique en cachemire, Le Canada La marque de papier hygiénique la plus vendue reflète l’engagement de Produits Kruger à fournir aux consommateurs des produits de papier hygiénique de la meilleure qualité, fabriqués au Canada. Produits Kruger est le premier fabricant canadien de produits de papier hygiénique de qualité destinés à un usage domestique, industriel et commercial. Produits Kruger dessert le marché de consommation canadien avec des marques bien connues telles que Cashmere®Purex®Serviettes éponge®Les Scotties®‘, Cygne blanc®et Bonterra®Kruger Products compte environ 2 800 employés et exploite neuf sites FSC® Installations de production certifiées COC (FSC® C104904) en Amérique du Nord. Pour plus d’informations, visitez www.krugerproducts.ca.

Contributeur engagé de longue date à la cause du cancer du sein, Produits Kruger inc. appuie la Fondation canadienne du cancer du sein (FCCS), qui fait maintenant partie de la Société canadienne du cancer (SCC) depuis 2005 et est actuellement l’un des cinq principaux partenaires nationaux soutenant la cause du cancer du sein à la SCC. Produits Kruger inc. figure également parmi les principaux donateurs à la Fondation du cancer du sein du Québec.

À propos de la Société canadienne du cancer

La Société canadienne du cancer (SCC) est le seul organisme de bienfaisance national qui vient en aide aux Canadiens atteints de tous les types de cancer dans les collectivités de tout le pays. Aucune autre organisation ne fait ce que nous faisons; nous sommes la voix des Canadiens qui se soucient du cancer. Nous finançons des recherches novatrices, offrons un système de soutien à toutes les personnes touchées par le cancer et façonnons les politiques de santé pour prévenir le cancer et soutenir les personnes atteintes de cette maladie.

Le CCS est le plus grand bailleur de fonds national de bienfaisance pour la recherche sur le cancer du sein. CanadaLes investissements dans la recherche, combinés à une détection précoce et à de meilleurs traitements, ont entraîné une diminution de 44 % du taux de mortalité par cancer du sein depuis la fin des années 1980. Il reste encore beaucoup à faire, car le cancer du sein reste le cancer le plus fréquemment diagnostiqué et la deuxième cause de décès liés au cancer chez les femmes. CanadaLes fonds recueillis grâce à ce partenariat seront investis dans les principaux programmes de recherche et de soutien du CCS en matière de cancer du sein.

Pour plus d’informations, veuillez visiter ici.

À propos de la Fondation cancer du sein du Québec

La Fondation du cancer du sein du Québec est la seule organisation philanthropique à veiller à ce que les bénéfices de ses investissements dans la recherche sur le cancer du sein demeurent ici au Québec. QuébecEn plus de 29 ans, elle a collecté plus de 61 millions de dollars et l’a investi dans la recherche de pointe et dans les patients atteints du cancer du sein et leurs proches grâce à ses programmes de soutien gratuits. Par la recherche et l’innovation, le soutien et l’éducation, elle veille à ce que les personnes atteintes de la maladie et leurs familles restent au cœur de sa mission. Familles, chercheurs, bénévoles et donateurs partagent tous le même espoir : augmenter le taux de survie des personnes touchées par le cancer du sein et améliorer leur qualité de vie. Suivez la FCSQ sur les médias sociaux via Facebook , LinkedIn , GazouillementetInstagram.

Illustrations haute résolution par Lauren Pearson de la collection Cachemire 2024 peut être téléchargée ici.

