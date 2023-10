Caroline de Maigret, à gauche, dirige d’autres mannequins alors qu’ils portent des créations de la collection Chanel Haute Couture Automne/Hiver 2023-2024 présentée à Paris, le mardi 4 juillet 2023. (AP Photo/Christophe Ena)

Par THOMAS ADAMSON (AP Fashion Writer)

PARIS (AP) — Les rives pavées de la Seine ont servi de scène à la dernière collection haute couture de Chanel. Avec la Tour Eiffel au loin, les célébrités aisées du monde de la mode ont parcouru les terrains accidentés pour une collection extérieure célébrant l’âme de Paris.

Imitant les célèbres bouquinistes, ces charmantes librairies bordant le fleuve, Chanel a érigé ses propres interprétations. Mais à y regarder de plus près, il ne s’agissait pas de stands ordinaires. Il s’agissait d’hommages astucieusement organisés à l’héritage de la marque, présentant des biographies de la légendaire Gabrielle « Coco » Chanel et des cartes postales d’actrices associées à la maison, comme Vanessa Paradis, une incarnation moderne de la Parisienne, qui a applaudi au premier rang.

Voici quelques points forts des collections couture d’automne de mardi, notamment lorsque l’Associated Press a rencontré l’actrice française Clémence Poesy.

LE PARIS DE CHANEL

“Cette collection est le portrait d’une Parisienne sensible mais audacieuse”, a déclaré Virginie Viard, directrice créative de Chanel. “C’est comme se tenir sur une ligne entre force et délicatesse.”

L’assemblage de mardi de tweeds, mousselines de soie, organza et dentelles incrustées, dans une myriade de motifs floraux et graphiques, témoigne de la vision de Viard de cet univers riche et féminin.

Malgré l’éclat et l’éclat des talons et des boutons dorés, la collection adopte une simplicité réconfortante.

Des couleurs assurées mais sobres, des jupes plissées en tweed doré, des pardessus d’inspiration masculine et des vestes délicatement structurées ont tous contribué à l’allure subtile du défilé. Une pièce phare était une jupe-manteau asymétrique bleu foncé avec du tulle plumeux tombant en cascade du revers, fusionnant l’asymétrie avec les codes de rigueur de Chanel.

À un moment donné, un mannequin a déambulé sur le podium en promenant un chien alsacien noir, un ajout apparemment fantaisiste qui a incité les spectateurs à filmer devant leurs appareils photo. Mais la touche parisienne la plus typique était peut-être une corbeille de fruits – un hommage à la Parisienne des années 1970.

Viard a décrit sa démarche comme suit : « Transmettre des émotions, rassembler les éléments les plus improbables, faire les choses à sa manière, simplement rêver. » Et à travers cette collection, elle nous a tous transportés magistralement à Paris, offrant un hommage émouvant au charme éternel de la Parisienne, sur les quais de Seine.

POÉSIE SUR LES BIBLIOTHEQUES CHANEL : ‘PAS VOTRE BOUQUINISTE HABITUEL !’

L’actrice française et ancienne de “Harry Potter”, Clémence Poésy était présente chez Chanel, et il semble que le charme des “bouquinistes” des Seines l’ait ensorcelée. La scène, recréée par la maison, était un charmant hommage aux librairies emblématiques du bord de l’eau de Paris, tant appréciées des locaux et des touristes.

“Il y avait une essence parisienne, être sur les quais de Seine et avoir les bouquinistes au début”, a raconté Poésy à l’AP, les yeux illuminés par la magie du spectacle. “C’était comme voyager à travers plusieurs époques des Parisiens.”

L’actrice a été particulièrement enchantée par le clin d’œil ludique du pilier français au passé de Paris, qui évoquait à la fois les images des années 70 et du cinéma nouvelle vague. Mais ce sont les bouquinistes – un rendez-vous régulier de ses week-ends – qui la captivaient vraiment.

« On flâne le long de la Seine et on va dans toutes ces librairies vintage et d’occasion le long du fleuve et des ponts », explique-t-elle, rappelant sa routine. « On trouve généralement quelque chose qu’on n’achèterait jamais ailleurs. »

L’installation unique de Chanel sur la marque, dit-elle en riant, n’était décidément « pas votre bouquiniste habituel ». Elle a ajouté, avec un sourire affectueux : « J’espère qu’il y restera pour toujours. C’est une chose tellement précieuse.

HISTOIRE D’AMOUR DERRIÈRE LA PETITE ROBE NOIRE DE CHANEL

L’actrice française Anna Mouglalis, connue pour son rôle de Chanel dans le film « Coco Chanel & Igor Stravinsky », a dévoilé l’histoire romantique derrière la création de l’emblématique petite robe noire (LBD) dans une interview avec l’AP.

Mouglalis, actuelle ambassadrice de Chanel, a déclaré : « Je suis tombée amoureuse de Coco Chanel lorsque j’ai étudié pour ce rôle. J’ai tout lu”, a-t-elle déclaré.

Mouglalis a révélé l’histoire déchirante derrière la petite robe noire de Chanel universellement adorée. Coco Chanel, dévastée par la mort tragique de son amant, Arthur « Boy » Capel, a incorporé sa tenue de deuil dans sa ligne de mode, donnant ainsi naissance à la petite robe noire. Capel, en plus d’être le grand amour de Chanel, a également contribué à l’aider à ouvrir sa première boutique.

«C’était incroyable que la petite robe noire ait été confectionnée parce qu’elle pleurait Boy Capel. Elle n’a jamais été mariée. Elle l’aimait, c’était son grand amour”, a expliqué Mouglalis. « Elle a été blessée et a mis le deuil dans ses modes. Tout est tellement lié à son histoire personnelle.

LA FÊTE DE LA MODE PARISIENNE MODERNE DE MABILLE

Imaginez une soirée de mode parisienne d’élite ; un mélange de sophistication moderne, de glamour sans effort et d’une touche d’esprit ludique. C’est l’essence qu’Alexis Mabille a capturée dans sa couture d’automne.

Dès le départ, Mabille a donné le ton avec une robe noire longue au sol qui dansait entre fluidité et allure. Les mannequins ont défilé sur le podium avec des coupes de champagne en cristal vides, évoquant des images d’une soirée haute couture dans la Ville Lumière.

L’espièglerie rencontre l’art lorsque Mabille utilise ses nœuds emblématiques pour sculpter une robe, tandis que son amour durable pour les thèmes floraux s’épanouit sous forme d’ornements blancs sur la poitrine.

Aussi parisienne qu’une promenade au clair de lune le long de la Seine, la collection présentait des bustiers en dentelle sur un pantalon Sahara noir transparent, évoquant une esthétique à la fois moderne et sensuelle.

Dans un tournant vivifiant, la collection s’est enflammée avec la vigueur de l’ère disco. Une robe tunique à une épaule rayonnante aux tons terre a apporté une touche de piste de danse au défilé, et une jupe plissée magenta inspirée des années 70 tourbillonnait de mouvement vif.

STÉPHANE ROLLAND EST AUDACIEUSE ET POÉTIQUE

À la manière sans vergogne de Stéphane Rolland, une Big Black Dress (BBD) a ouvert son défilé couture d’automne. Dotée d’une jambe fendue provocante et d’un col exagéré et sifflant, cette pièce était la quintessence de Rolland, alliant audace structurelle et forme élégante.

La collection a évolué à partir de cette ouverture audacieuse, introduisant des créations plus poétiques qui ont néanmoins conservé le caractère racé de Rolland.

Une jupe blanche gargantuesque était confectionnée à partir de feuilles de soie semblables à du papier. Dans une fusion triomphale de la somptuosité de Marie-Antoinette, de l’esprit rebelle du punk et de la précision méticuleuse de l’origami, cet ensemble a capturé la fantaisie et la grandeur qui définissent la couture de Rolland.