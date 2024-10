La cousine de Priyanka Chopra, Meera Chopra, révèle que les créateurs ont « sans vergogne » refusé de lui offrir des tenues pour Cannes : « Uniquement pour les A-listers » | Actualités du cinéma hindi

L’actrice Meera Chopra a évoqué les défis auxquels sont confrontés les personnes travaillant dans l’industrie cinématographique. Dans une récente interview, Meera, qui est la cousine de Priyanka Chopra, s’est décrite comme une « étrangère » et a déclaré que sa carrière serait différente si elle bénéficiait de l’aide des acteurs de l’industrie. Elle a également parlé de la commercialisation de Festivals de films indiens et a mentionné à quel point il lui serait difficile de convaincre les créateurs de lui donner des vêtements gratuits à porter sur les tapis rouges.

Lors d’un entretien avec le Hitflik YouTube chaîne, elle a partagé qu’il existe un problème de corruption important dans le pays qui nuit aux véritables talents. Malgré des événements prestigieux tels que IFFI et MAMI de nombreux films sont acceptés à l’IFFI par des moyens douteux, souvent appelés « jugaad ». Il est essentiel d’éliminer ces pratiques et de donner la priorité aux talents authentiques. Lorsque des individus tentent de promouvoir leurs projets de moindre qualité dans des festivals par des méthodes déloyales, cela porte atteinte à l’intégrité de ces festivals.

Meera a en outre ajouté que même le Prix ​​nationaux du cinéma « perdent leur élan ». «Il y a six ou sept ans, nous admirions les récompenses nationales, mais maintenant, vous voyez des films médiocres récompensés. Je pense que les gens devraient prendre cela plus au sérieux », a-t-elle déclaré. Elle a cependant parlé de son expérience au sein du célèbre Cannes Festival de cinéma, même si son film ne figurait pas dans la sélection officielle lorsqu’elle a fait ses remarques sur les festivals de films servant de plateformes d’auto-promotion.

Elle a ajouté : « J’étais plus préoccupée par les vêtements de créateurs que je porterais, par la provenance de mes bijoux et de mes vêtements… En Inde, ils ont fait tellement d’histoire sur qui porte quoi lors de ces événements internationaux. Je n’obtenais pas les grands créateurs que je voulais, car tous les grands créateurs recherchaient des vêtements pour les stars. Ils disaient sans vergogne à mon styliste qu’ils ne donneraient leurs vêtements qu’aux stars.

Meera a accusé les médias de donner la priorité aux vêtements plutôt qu’aux films. Elle a déclaré : « Quand j’y suis allée, les gens ne parlaient que des acteurs et de ce qu’ils portaient, ils ne parlaient pas des films nominés. À quel point est-ce superficiel et stupide ? J’ai un vrai problème avec ça.

Sur le plan professionnel, Meera Chopra a fait ses débuts à Bollywood avec « 1920 London » de Vikram Bhatt en 2016, avec Sharman Joshi. L’actrice est également apparue dans le projet de réalisateur de Satish Kaushik en 2014, Gang of Ghosts, aux côtés de Section 375 (2019) et Safed (2023).

Meera Chopra, la sœur de Priyanka Chopra, réagit lorsque les paparazzi s’enquièrent de la date, du marié et du lieu de son mariage