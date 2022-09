La cousine de Hrithik Roshan, Pashmina Roshan, passe en revue le film de l’acteur et dit “qu’elle a vu Duggu dans le Veda”

Vikram Vedha de Hrithik Roshan et Saif Ali Khan est prêt à créer un big bang ce vendredi, et le cousin de Roshan, Pashmina, est très impressionné par le thriller d’action à venir. Pashmina est l’oncle de Hrithik, la fille de Rajesh Roshan, et elle a trouvé une similitude frappante entre le personnage à l’écran et le personnage réel de Hrithik.

Pashmina, sur son Instagram, a partagé une photo d’elle avec Hrithik et a déclaré qu’elle avait observé Duggu Bhaiya dans le Vedha et qu’elle se trouvait habilitée. Pashmina a écrit: “C’est le Duggu bhaiya que je connais, qui nourrit tout avec tant d’amour, de soin et de considération qu’il se grave dans chaque atome de son environnement. Toujours s’efforçant d’être une meilleure version de lui-même, je peux tout voir dans chaque expression sur le visage de Veda. L’acteur en moi trouve cela stimulant. La petite sœur en moi est sortie du théâtre en se sentant FIÈRE.

Pashmina a ajouté : “A l’équipe de Vikram Vedha : inclinez-vous. Quel film incroyable. Au public : il sort en salles demain, qu’attendez-vous ? Réservez vos billets maintenant !”

Voici le message de Pashmina





Pashmina fera ses débuts d’actrice avec Rohit Shraff dans Ishq Vishk Rebound. Rohit joue également un rôle crucial dans Vikram Veda. Après l’épouse de Saif, Kareena Kapoor Khan, et le père de Hrithik, Rakesh Roshan, l’actuel réalisateur Sanjay Gupta a exprimé son opinion sur le film.

S’adressant à son compte Twitter le matin du jeudi 29 septembre, un jour avant sa sortie en salles dans le monde entier, Sanjay a écrit : “J’ai regardé #VikramVedha et j’ai vraiment apprécié. @iHrithik redéfinit les superstars commerciales à cette époque. #Saif tient bon dans devant un Hrithik gigantesque. Des performances solides et une narration solide. Un box-office souriant à partir de demain.” Vikram Veda est le remake officiel du film tamoul de 2017, avec R Madhavan et Vijay Sethupathi. Vikram Veda sortira en salles le 30 septembre.