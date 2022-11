La cousine de Hrithik Roshan, Pashmina Roshan, et Kartik Aaryan sont le nouveau couple de B-Town ? Voici ce que nous savons

Les couples de Bollywood laissent souvent leurs fans surpris et jaillissant d’eux en même temps. L’un des acteurs populaires dont les rumeurs de rencontres continuent de faire surface dans l’industrie n’est autre que Kartik Aaryan. Et il semble que l’acteur de Bhool Bhulaiyaa 2 ait trouvé son amour pour la cousine de Hrithik Roshan, Pashmina Roshan.

Selon Pinkvilla, Kartik et Pashmina passent beaucoup de temps ensemble. Lorsque Kartik ne travaille pas, les deux choisissent de passer du temps de qualité dans sa résidence et vice versa.

Kartik et Pashmina le joueraient cool et simple. Ils se font un devoir de se faufiler dans leurs voitures respectives pour éviter les regards du public et les objectifs des paparazzis. Il est rapporté que Kartik a emmené Pashmina faire un tour dans sa nouvelle McLaren à Juhu. Apparemment, leur joint préféré est la pâtisserie Cou Cou et leur destination nocturne préférée est Jio World Drive.

Pendant ce temps, Pashmina est prête à faire ses débuts à Bollywood dans la prochaine suite du cinéaste Ramesh Taurani à sa comédie romantique de 2003 Ishq Vishk, intitulée Ishq Vishk Rebound. Le film mettra en vedette Pashmina, l’acteur Kabhi Khushi Kabhie Gham Jibraan Khan, Rohit Saraf et Naila Grewal. Le film original mettait en vedette Shahid Kapoor, Amrita Rao, Vishal Malhotra et Shenaz Treasury.

Kartik, d’autre part, se prépare pour la sortie de son prochain film en streaming Freddy. Il a également Satyaprem Ki Katha face à Kiara Advani et le troisième volet de la franchise Aashiqui réalisé par Anurag Basu. La chasse à la première dame est en cours.