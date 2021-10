La cousine de Duggar, Amy King, révèle qu’elle est une survivante de violence domestique et dit que son ex  » lui a attrapé le cou et s’est cogné la tête contre le mur « 

La cousine de DUGGAR, Amy King, a révélé qu’elle était une survivante de violence domestique et a déclaré que son ex « s’était agrippé au cou et s’était cogné la tête contre un mur » dans un article choquant partagé sur Instagram.

L’ancien Comptant sur star a partagé les informations personnelles au début du mois de sensibilisation à la violence domestique.

5 La cousine de Duggar, Amy King, a révélé qu’elle était une survivante de violence domestique Crédit : Instagram/Amy King

5 Elle a parlé de deux incidents choquants survenus avec d’anciens petits amis Crédit : Instagram/Amy King

La femme de 35 ans s’est rendue sur ses réseaux sociaux pour partager une photo d’elle la tenant avec « Assez » écrit en noir.

Elle a ensuite écrit une longue légende et révélé un incident mettant en scène deux ex-petits amis.

Amy a écrit: « Je suis sorti avec un gars avant mon mariage qui était dans le pétrole. Beaucoup d’argent et avait un statut assez important en ville. Nous étions à une fête du Nouvel An dans une maison de millionnaires et il racontait une histoire, mais il était Je ne racontais pas l’histoire correctement, alors j’ai dit : ‘Non, bébé, ça s’est passé comme ça.' »

Cependant, les choses ont pris une tournure, car Amy a déclaré que son petit ami de l’époque l’avait mise hors de vue et « m’a attrapé par le cou et m’a attrapé les cheveux et m’a frappé la tête contre le mur plusieurs fois et m’a dit de ne jamais le faire mal paraître. de nouveau.

« Mon travail en tant que petite amie était juste de lui donner une belle apparence. Il a dit que si vous ne fermez pas votre piège, vous ne serez pas ma femme. Je me souviens avoir tremblé et totalement effrayé de ne pas savoir quoi faire. »

L’ancienne star de télé-réalité a ensuite évoqué un autre incident avec un homme différent, comme elle l’a dit une fois qu’ils « regardaient un film et au hasard, il m’a dit: » Je parie que tu penses à un autre gars en ce moment « , et j’étais comme » euh non.’

« Et il s’est levé et a crié : ‘NE ME MENT PAS !' »

Amy a ensuite révélé qu’il « avait claqué sa main contre son grand téléviseur et l’avait brisé en un million de morceaux et qu’il lançait des objets, puis a levé la sienne en premier comme s’il allait me frapper ».

L’ancienne star de télé-réalité a conclu: « Trop, c’est assez. Imaginez le cauchemar si j’avais épousé l’un ou l’autre des hommes? Les abus commencent petit, et ils découvrent ce avec quoi ils peuvent s’en sortir, puis cela mène à de plus en plus jusqu’à ce qu’ils ne puissent littéralement plus arrêter.

« Si vous êtes marié ou que vous sortez avec quelqu’un qui menace votre sécurité de quelque manière que ce soit, PARTEZ. Échappez à leur colère, à leur manipulation et à leur contrôle. »

‘POUR AIDER QUELQU’UN’

Les gens n’ont pas tardé à féliciter l’ancienne star de la télévision, alors qu’ils se précipitaient vers la section des commentaires pour réagir.

Une personne a écrit : « Merci pour votre courage de partager votre histoire ! Vous aidez plus de gens que vous ne le pensez.

Un autre a ajouté: « Vous êtes si courageux de partager votre histoire. »

Amy a également expliqué sur ses histoires Instagram qu’elle avait partagé ces incidents afin « d’aider quelqu’un ».

« C’était difficile de les quitter, mais ensuite je me suis dit: » OK, ce n’est pas à quoi ressemble l’amour « , a ajouté Amy, expliquant plus en détail son histoire personnelle.

ALLER DE L’AVANT

Amy a depuis épousé son mari Dillon King, alors qu’ils se sont mariés en 2015. Le couple partage également un fils, Daxton, qu’ils ont accueilli en 2019.

Alors qu’elle parlait des hommes violents de son passé, Amy a félicité son mari dans ses histoires, alors qu’elle partageait une photo de lui avec leur fils et écrivait: « Merci seigneur pour Dillon.

« Je n’ai plus jamais à m’inquiéter pour ma sécurité. Il me protège ainsi que mon cœur. Un si bon mari et papa. Vraiment béni. »

DUGGAR REBELLE

Amy a été assez ouverte sur son mariage, ignorer les règles de modestie de sa famille, qui sont encouragés par Jim Bob et Michelle Dugger.

Elle a également été ouverte à l’idée d’agrandir sa famille, déclarant auparavant aux fans: « Il y a du pouvoir à connaître votre santé de fertilité.

« Dillon et moi sommes toujours en train de décider si vous voulez que deux adorables gamins courent partout et @modernfertility nous aide à mieux connaître mon corps et où se situent mes niveaux d’hormones, surtout après la fin de l’allaitement !

« Je vais passer ce test et partager mes résultats très bientôt ! »

5 L’ancienne star de Counting On a depuis épousé Dillon King Crédit : Instagram

5 Le couple partage un fils, Daxton, qu’ils ont accueilli en 2019 Crédit : médias sociaux – Se référer à la source

5 Amy est connue comme étant la rebelle Duggar et a été assez ouverte sur son mariage Crédit : Instagram / @amyrachelleking

Si vous ou quelqu’un que vous connaissez êtes affecté par l’un des problèmes soulevés dans cette histoire, appelez la ligne d’assistance nationale sur la violence domestique au 1-800-799-7233 ou discutez sur thehotline.org.