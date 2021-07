La cousine d’Alia Bhatt, Ssmilly Suri, fait tourner les têtes avec ses talents de pole dance sexy et uniques

Cousin d’Alia Bhatt et sœur du cinéaste Mohit Suri, Ssmilly Suri a fait ses débuts à Bollywood avec le film ‘Kalyug’ (2005). Elle a continué à jouer dans quelques films et émissions de télévision, mais depuis son mariage, elle a fait profil bas. Ssmilly, cependant, est très active sur les réseaux sociaux et fait monter la température sur son Instagram avec ses vidéos de pole dance.

Ssmilly est actuellement monitrice de pole fitness. Avant même ses débuts à Bollywood, l’actrice avait suivi une formation de danseuse. Ssmilly partage souvent des vidéos où elle peut être vue montrant ses talents de danseuse policière, mais cette vidéo qu’elle a réalisée pendant le verrouillage vous laissera en brèche.

La vidéo commence avec Ssmilly se déplaçant autour du poteau tout en fleurissant le sol. Elle monte ensuite à l’envers sur le poteau et se peigne les cheveux et lit également un livre. Elle s’équilibre ensuite sur le poteau et prend un verre sans effort. Bien que la vidéo soit hilarante, elle montre également à quel point Ssmilly est incroyable à la pole dance. Selon l’actrice, elle s’ennuyait et voulait trouver une nouvelle façon de rester en bonne santé et en forme.

En partageant la vidéo, elle a écrit: « @polestarindia #boredinthehouse #tiktokindia s’ennuyait vraiment, alors je devais le faire. #staysafe #stayhome . Pensez à de nouvelles façons de rester en forme. Et fort. «

Les fans ont adoré sa façon unique de faire de la pole dance et l’ont complimentée dans la section commentaires. « C’est tellement cool ha ha », a déclaré un utilisateur tandis qu’un autre a déclaré: « Très talentueux. » Un troisième utilisateur a commenté : « Besoin d’apprendre cette technique », tandis qu’un quatrième a écrit : « La pose pour boire du jus… J’ai adoré ».

Voici une autre vidéo où Ssmilly peut être vu en train de groover sur le poteau en talons très hauts. Elle dit en plaisantant à ses fans d’apprendre la chorégraphie avant le début du « verrouillage delta ».

Ssmilly est la fondatrice d’une entreprise de pole dance et de pole fitness appelée PoleStar India. Peu de gens le savent, mais Ssmilly est la cousine d’Alia Bhatt, Pooja Bhatt et Rahul Bhatt. Elle est aussi la cousine maternelle d’Emraan Hashmi.