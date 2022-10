La courte période de consultation publique de l’Organisation mondiale de la santé pour le traité sur la pandémie reçoit un contrecoup

L’Organisation mondiale de la santé a annoncé une période de consultation publique pour un nouveau traité visant à mieux lutter contre les futures pandémies, mais les critiques affirment que le processus, qui est maintenant terminé, a jusqu’à présent été trop court et secret.

“Une période de commentaires publics sur la prise de pouvoir de l’Organisation mondiale de la santé ne devient rien de plus qu’une mascarade de relations publiques lorsqu’il n’y a aucune responsabilité de la part des gouvernés vis-à-vis de ceux qui cherchent à réglementer leur vie – et ne devrait pas et ne peut pas être utilisée comme justification pour aller de l’avant avec cette violation flagrante du principe constitutionnel », a déclaré le représentant Chris Smith, RN.J., à Fox News Digital dans un communiqué.

L’enjeu est le soi-disant «accord pandémique» de l’OMS, un traité proposé qui, selon ses partisans, aidera à organiser la réponse internationale aux futures pandémies. L’OMS a officiellement lancé le processus de rédaction d’un traité l’année dernière, se fixant pour objectif de mettre en place un accord d’ici la 77e Assemblée mondiale de la santé en 2024.

“La pandémie de COVID-19 a mis en lumière les nombreuses failles du système mondial de protection des personnes contre les pandémies : les personnes les plus vulnérables qui se privent de vaccins ; les agents de santé sans équipement nécessaire pour effectuer leur travail vital ; et ‘moi d’abord’ ” des approches qui entravent la solidarité mondiale nécessaire pour faire face à une menace mondiale”, a déclaré à l’époque le directeur général de l’OMS, le Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus.

“Mais en même temps, nous avons vu des démonstrations inspirantes de collaboration scientifique et politique, du développement rapide de vaccins à l’engagement actuel des pays à négocier un accord mondial qui aidera à protéger les générations futures des impacts des pandémies”, a déclaré Tedros. ajoutée.

Mais l’effort a fait craindre qu’un tel traité puisse empiéter sur la souveraineté des pays membres, donnant trop de pouvoir à une organisation qui a été critiquée pour sa gestion de la pandémie de COVID-19.

Smith, qui est le républicain de premier plan du sous-comité des affaires étrangères de la Chambre sur l’Afrique, la santé mondiale et les droits de l’homme dans le monde, a ajouté que “le Congrès et le peuple américain doivent rester vigilants contre tout effort de l’administration Biden pour céder le pouvoir à des bureaucrates non élus et non responsables ou élites technocratiques tant au pays qu’à l’étranger. » Il a poursuivi : “Nous sommes une nation autonome – pas une nation qui doit être commandée par des mandats d’une bureaucratie mondiale comme l’Organisation mondiale de la santé qui est soumise à l’influence corruptrice du Parti communiste chinois.”

Ces préoccupations ont conduit le sénateur Ron Johnson, R-Wis., À présenter en mai une législation visant à empêcher les États-Unis d’accepter un traité de l’OMS sans l’approbation du Sénat.

“L’OMS, ainsi que nos agences fédérales de santé, ont lamentablement échoué dans sa réponse au COVID-19”, a déclaré Johnson à l’époque. “Son échec ne devrait pas être récompensé par un nouveau traité international qui augmenterait son pouvoir au détriment de la souveraineté américaine. Ce dont l’OMS a besoin, c’est d’une plus grande responsabilité et transparence. Ce projet de loi indique clairement à l’administration Biden que tout nouvel accord de l’OMS sur la pandémie doit être considéré comme un traité et soumis au Sénat pour ratification. La souveraineté des États-Unis n’est pas négociable.

Maintenant, l’OMS fait face à des réactions négatives pour sa gestion de la période de consultation publique pour le traité, la Freedom First Foundation affirmant que l’annonce a donné au public une “brève fenêtre” pour soumettre des commentaires et critiquant les règles restrictives de l’organisation pour ceux qui sont capables de soumettre un commentaire.

“Pour un traité accordant à l’OMS l’autorité sur” l’ensemble de la société “, négliger d’informer la majeure partie de la société de l’audience est profondément préoccupant”, a déclaré le président de la First Freedom Foundation, Patrice Pederson, dans un récent communiqué. “Pour un traité avec ‘l’équité’ comme thème primordial pour exclure les personnes vulnérables et marginalisées de la participation, cela démontre un manque de compréhension des défis qui existent.”

La Freedom First Foundation a également appelé l’organisation à utiliser Twitter pour faire cette annonce, notant que seule une fraction de la population mondiale utilise le réseau de médias sociaux.

“Aucune conférence de presse n’a été organisée pour annoncer la période de commentaires, aucune campagne d’information publique n’a été entreprise et il n’y a eu aucune mention sur les pages Facebook ou Instagram officielles de l’OMS”, a affirmé l’organisation dans son communiqué de presse. “L’annonce ressemblait plus à une” invitation “qu’à une invitation”, a déclaré Pederson à propos du message.

L’OMS a également fait face à des réactions négatives pour avoir déclaré que la période de commentaires serait la dernière, Pederson faisant valoir qu’il semble que l’organisation ne cherche pas véritablement à obtenir des commentaires. La période de consultation publique s’est terminée la semaine dernière.

Dans une déclaration à Fox News Digital, Tarik Jasarevic, un porte-parole de l’Organisation mondiale de la santé, a affirmé que les parties prenantes étaient encouragées à participer : “Le Secrétariat de l’OMS s’est engagé dans de vastes efforts de sensibilisation pour promouvoir et faciliter une large participation du public à cette deuxième série d’auditions publiques afin de soutenir le travail de l’Organe intergouvernemental de négociation (INB), composé de l’ensemble des 194 États membres souverains de l’OMS, sur le nouvel accord international sur la prévention, la préparation et la riposte en cas de pandémie. »

Il a poursuivi : “Cette sensibilisation comprenait l’information de nos États membres, de tous les acteurs non étatiques en relations officielles avec l’OMS, de tous ceux qui ont été en contact avec le Secrétariat de l’OMS au cours du processus #PandemicAccord et de tous ceux qui ont fait des déclarations verbales au cours de la première série d’audiences publiques en avril 2022, que nous accepterions les soumissions vidéo en septembre 2022.”

Le porte-parole a fait valoir que l’organisation avait lancé de nombreux avertissements sur l’événement sur les réseaux sociaux, notant que des annonces avaient été publiées dans tous les comptes régionaux de l’OMS.

« La sensibilisation de l’OMS comprenait également des messages sur les comptes de médias sociaux de l’organisation dans les six régions de l’OMS. leurs langues respectives. »

Le porte-parole a également noté que toutes les vidéos soumises seront publiées sur le site Web de l’organisation, ce que l’organisation a fait lors de la première série de commentaires publics.

Quant à l’adoption de l’accord, le porte-parole a noté : « Comme pour tous les instruments internationaux, tout nouvel accord, si et quand il est approuvé par les États membres de l’OMS, serait déterminé par les gouvernements eux-mêmes, qui prendraient toute mesure en tenant compte de leurs propres lois nationales. et la réglementation.”

Les 194 membres de l’OMS devraient se réunir pour décider de l’accord en 2024.