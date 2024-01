La course vers Paris atteint un moment critique alors que les équipes se dirigent vers les demi-finales

De nombreuses équipes ont réservé leur place en demi-finale à la fin des phases de poules pour de nombreuses équipes. À Ranchi, l’Allemagne et le Japon ont pris les deux premières places de la poule A et poursuivent leur parcours de qualification. La poule B a également été décidée avec la qualification des États-Unis et de l’Inde. A Valence, l’Espagne et la Grande-Bretagne sont passées à l’étape suivante dans la poule B et dans la poule A, ce sont la Belgique et l’Irlande qui ont progressé. À Oman, les campagnes de qualification masculines se sont soldées par un suspense. Dans les deux poules, 3 équipes sur 4 peuvent encore accéder aux demi-finales.

Ranchi (F)

La pilier allemande Anne Schröder a célébré sa 200e sélection avec une victoire 10-0 sur la Tchéquie et une qualification pour les demi-finales dès la première action de la journée. Malgré une défense tchèque sévère au premier quart-temps, les Allemands ont trouvé leurs marques à partir de la deuxième période, marquant librement tout au long, avec 5 buts sur le terrain, 2 tirs de pénalité et 3 corner de pénalité. Dans l’autre match de la Poule A, le Japon s’est assuré une place en demi-finale grâce à une victoire 2-0 contre le Chili. Les frappes au premier et au deuxième quart-temps ont fait des dégâts pour les Cherry Blossoms qui ont fait preuve de professionnalisme lors du dernier match de poule.

L’Allemagne est en tête de la poule A à Ranchi avec 7 points, avec une différence de buts de plus 13. Le Japon les suit en demi-finale, terminant également avec 7 points. Le Chili a terminé à la 3ème place avec 3 points tandis que la Tchéquie a terminé 4ème sans enregistrer de point.

Les États-Unis ont réalisé une phase de poule parfaite avec 3 victoires sur 3 grâce à une victoire 1-0 contre la Nouvelle-Zélande. Le but d’Elizabeth Yeager sur un corner de pénalité a suffi à sceller les trois points des États-Unis, qui se qualifient pour les demi-finales. Lors de sa 100e apparition pour l’Inde, Udita a marqué deux fois alors que les hôtes ont écarté l’Italie – enregistrant une victoire 5-1 pour clôturer la phase de poules à Ranchi. L’Inde a pris le contrôle au début du match nul en marquant dès la première minute. 2 buts supplémentaires ont été ajoutés aux troisième et quatrième quart-temps – l’Italie s’emparant d’une consolation en quatrième période.

Ces résultats permettent aux USA de terminer en tête de la Poule B grâce à leurs 9 points récoltés. L’Inde se qualifie pour les demi-finales en deuxième position avec 6 points, tandis que la Nouvelle-Zélande manque la troisième place avec 3 points. L’Italie termine au dernier rang de la poule avec 0 point.

Muscat (M)

Les qualifications ont débuté à Mascate avec un match palpitant battu de justesse par le Chili, qui a battu le Canada 3-2. Cette victoire donne à La Roja ses 3 premiers points du tournoi et maintient ses espoirs de demi-finale bien vivants. Dans l’autre rencontre de la Poule B, la Nouvelle-Zélande et l’Allemagne se sont partagé les points dans un affrontement à l’envers, qui s’est terminé 2-2. La Nouvelle-Zélande a pris l’avantage dès la première minute du match, mais les Allemands ont repris le dessus pour prendre une avance de 2-1 à la mi-temps. Les Black Sticks ont obtenu un point grâce à la frappe de Hayden Phillips à la 43e minute.

Les résultats du jour signifient que la Poule B est sur le fil du rasoir, avec 3 équipes sur 4 encore en lice pour une qualification en demi-finale. L’Allemagne est en tête pour la différence de buts, tandis que la Nouvelle-Zélande est deuxième – les deux équipes ont 4 points. Le Chili occupe la 3ème place et a son destin entre ses mains en affrontant l’Allemagne lors du dernier match de poule.

Le Pakistan a débuté la journée dans la Poule A avec une victoire test 2-0 contre la Chine. Dans ce qui a été un match très disputé, il a fallu attendre le troisième quart-temps pour sortir de l’impasse – via un corner de pénalité à la 42e minute. La victoire a été assurée pour le Pakistan par une frappe d’Abdul Rehman à 9 minutes de la fin. Lors du dernier match de la journée à Oman, la Grande-Bretagne a vaincu une Malaisie têtue pour remporter 2 victoires sur 2 et s’asseoir en tête de la poule et assurer pratiquement sa place en demi-finale. Les équipes se sont défaites en première mi-temps et sont entrées dans le match nul à 1-1. Cependant, 2 buts de la Grande-Bretagne en troisième période ont donné le ton et un autre but a été ajouté dans le dernier quart-temps, le match s’est terminé par une victoire 4-1 pour les Britanniques.

Il y a encore beaucoup d’occasions dans la poule A, avec 3 équipes en lice pour la deuxième place de qualification. La Grande-Bretagne occupe la tête de la poule avec 6 points et une différence de buts bien supérieure à celle de ses rivaux de plus 5. La Chine occupe actuellement la deuxième place avec 3 points et une différence de but de moins 1. Le Pakistan attend de se classer troisième avec 3 points tandis que la Malaisie occupe la quatrième place avec 0 point, mais leurs rêves de demi-finales sont toujours vivants.

Valence (F)

L’Espagne, pays hôte, a transformé un déficit de 1-0 au dernier quart-temps en une victoire effrénée de 5-1 contre le Canada lors du match d’ouverture de la journée à Valence. Les Canadiens ont pris les devants au premier quart et ont tenu bon jusqu’à la dernière période où les partisans locaux ont eu droit à une démonstration clinique devant le but des Espagnols. Le résultat permet à l’Espagne de remporter la poule B et de se qualifier pour les demi-finales. Giselle Ansley a célébré sa 100e sélection en Grande-Bretagne avec 2 buts – alors qu’un blitz de son équipe au deuxième quart a balayé la Malaisie 8-1. Un premier quart-temps vierge a été suivi d’un deuxième de 6 buts, tous marqués par la Grande-Bretagne. À leur honneur, la Malaisie s’est resserrée en défense pendant le reste de l’affrontement, tandis que la Grande-Bretagne a eu du mal à trouver le fond des filets avec la fluidité du deuxième quart-temps fou. Un autre score a été ajouté en troisième période et la Malaisie a marqué le premier dans les 15 dernières minutes – avant qu’un dernier but de la GB Hannah French ne complète une victoire 8-1.

L’Espagne remportant sa troisième victoire consécutive, cela signifie qu’elle termine en tête de la poule B à Valence avec 9 points. Ils sont suivis en demi-finale par la Grande-Bretagne qui a terminé avec 6 points – le Canada rate la troisième place avec 3 points tandis que la Malaisie termine dernière du groupe avec 0 point.

Les 5 buts d’Ambre Ballenghien ont aidé la Belgique à s’imposer 12-0 contre l’Ukraine dans la poule A. Les Red Panthers ont pris l’avantage dès le premier quart-temps et n’ont jamais regardé en arrière. Ils ont marqué plusieurs buts au cours des périodes suivantes, aboutissant à une large victoire pour une équipe qui avait déjà assuré sa place en demi-finale. De l’autre côté de la poule A, l’Irlande a obtenu les points face à une Corée austère. Une première mi-temps sans but a montré à quel point celle-ci allait être méfiante avec une qualification pour la demi-finale en jeu. Sarah Hawkshaw a finalement comblé le déficit des Irlandais juste après la mi-temps – l’avance étant doublée avant le dernier quart-temps. La Corée a bel et bien menacé de revenir en ouvrant le score dans les huitièmes de finale, mais un penalty de Roisin Upton a apaisé les nerfs et a assuré 3 points et une place en demi-finale.

Ces résultats signifient que la Poule A termine avec la Belgique en tête du groupe avec 7 points et une énorme différence de buts de plus 22. L’Irlande les suit jusqu’en demi-finale en terminant également avec 7 points mais derrière les Belges à la différence de buts. La Corée termine troisième avec 3 points de sa seule victoire tandis que l’Ukraine termine en dernière position sans point.

Pour consulter le classement actuel des poules pour les qualifications olympiques de hockey de la FIH à Mascate, veuillez Cliquez ici.

Pour consulter le classement actuel des poules pour les qualifications olympiques de hockey de la FIH à Valence, veuillez Cliquez ici.

Pour voir le classement actuel des poules pour les qualifications olympiques de hockey de la FIH à Ranchi, veuillez Cliquez ici.

Pour plus d’informations sur les qualifications et les prochains Jeux Olympiques Paris 2024, visitez Jeux olympiques.Hockey.

FIH Hockey Qualifications Olympiques 2024

Ranchi, Inde – 16 janvier

Résultat Match 1 (F)

Allemagne 10 – 0 Tchéquie

Joueuse du match : Sonja Zimmerman (GER)

Arbitres : Rebecca Edwards et Kristy Robertson

Résultat Match 2 (F)

Chili 0 – 2 Japon

Joueur du match : Hazuki Nagai (JPN)

Arbitres : Amber Church et Sophie Bockelmann

Résultat Match 3 (F)

États-Unis 1 – 0 Nouvelle-Zélande

Joueuse du match : Madeleine Zimmer (USA)

Arbitres : Wanri Venter et Cookie Tan

Résultat Match 4 (F)

Inde 5 – 1 Italie

Joueur du match : Udita (IND)

Arbitres : Annelise Rostron et Ayanna McClean

Mascate, Oman – 16 janvier

Résultat Match 1 (M)

Canada 2 – 3 Chili

Joueur du match : Raimundo Valenzuela (CHI)

Arbitres : Sean Rapaport et Darren Hubach

Résultat Match 2 (M)

Nouvelle-Zélande 2 – 2 Allemagne

Joueur du match : Kane Russell (NZL)

Arbitres : Gabriel Labate et Sean Edwards

Résultat Match 3 (M)

Pakistan 2 – 0 Chine

Joueur du match : Abu Mahmood (PAK)

Arbitres : Ahmed Elsayed et Gareth Greenfield

Résultat Match 4 (M)

Malaisie 1 – 4 Grande-Bretagne

Joueur du match : Will Calnan (GBR)

Arbitres : Steve Rogers et Hideki Kinoshita

Valence, Espagne – 16 janvier

Résultat Match 1 (F)

Canada 1 – 5 Espagne

Joueuse du match : Lucia Jiménez (ESP)

Arbitres : Michelle Meister et Emi Yamada

Résultat Match 2 (F)

Grande-Bretagne 8 – 1 Malaisie

Joueuse du match : Giselle Ansley (GBR)

Arbitres : Maggie Giddens et Michelle Meister

Résultat Match 3 (F)

Belgique 13 – 0 Ukraine

Joueuse du match : Ambre Ballenghian (BEL)

Arbitres : Emi Yamada et Rachel Williams

Résultat Match 4 (F)

Irlande 3 – 1 Corée

Joueuse du match : Sara Hawkshaw (IRE)

Arbitres : Kelly Hudson et Ivona Makar