La “course vers la croissance” de Kwarteng dans le mini-budget suscite des craintes pour l’environnement

Le chancelier Kwasi Kwarteng a dévoilé des plans pour déchirer les protections environnementales dans de vastes pans du Royaume-Uni dans le cadre de la stratégie «dash for growth» de Liz Truss.

Les plans – qui seront un élément central du budget d’urgence de M. Kwarteng vendredi – ont suscité l’horreur parmi les groupes verts, qui ont averti qu’ils mettaient la beauté naturelle du pays en danger face à une série de développements de mauvaise qualité.

Le budget comprendra un «plan de croissance» comprenant des mesures pour lutter contre les prix élevés de l’énergie et l’inflation et accélérer les grands projets d’infrastructure, ainsi qu’un réseau de zones d’investissement où les règles de planification seront piratées pour encourager le développement.

M. Kwarteng devrait dire que les initiatives très controversées – associées à une série de réductions d’impôts pour les entreprises et les riches – contribueront à briser un “cycle de stagnation” qui a vu la croissance stagner et les impôts augmenter.

Il dira que stimuler la croissance en baissant les impôts et en réduisant la réglementation est la “mission centrale” du gouvernement de Liz Truss, promettant d’inaugurer une “nouvelle ère” de salaires plus élevés, de plus d’opportunités et de recettes fiscales pour financer les services publics.

Dans une indication de l’opposition féroce qu’il attend de ses projets, il dira aux députés : “Nous serons audacieux et sans honte dans la poursuite de la croissance – même si cela signifie prendre des décisions difficiles”.

Mais le directeur des politiques de l’association caritative rurale CPRE, Tom Fyans, a averti : « L’obsession de ce gouvernement de stimuler la croissance à tout prix est alarmante et ne se terminera pas bien pour la campagne ou nos communautés rurales.

Décrivant les zones d’investissement comme une «déréglementation sous stéroïdes», M. Fyans a déclaré: «Les gouvernements successifs ont déjà gravement affaibli les contrôles de planification et le résultat a été une décennie de conception désastreuse. Les propres recherches du CPRE en 2020 ont révélé que 75 % de toutes les nouvelles maisons étaient de qualité médiocre ou de mauvaise qualité.

“Ce gouvernement présente un faux choix entre être vert et stimuler la croissance économique.”

Le chef de la politique des Amis de la Terre, Mike Childs, a déclaré que les plans visant à affaiblir les garanties environnementales étaient “profondément inquiétants”.

“Le chancelier traite la croissance économique et la protection de l’environnement comme s’excluant mutuellement, mais ce n’est pas le cas”, a-t-il déclaré. “C’est cette pensée fatiguée qui est à l’origine des crises énergétique, climatique et écologique auxquelles nous sommes confrontés.”

Déplorant l’échec de la chancelière à utiliser le mini-budget pour établir un plan d’isolation des maisons, M. Childs a déclaré: «Nous avions vraiment besoin de ce budget pour alléger le coût de la vie d’urgence, restaurer la nature et réduire les émissions qui causent le changement climatique, mais il échoue totalement sur tous les plans.

Alors que la Banque d’Angleterre augmentait les taux d’intérêt alors que le Royaume-Uni glissait officiellement dans la récession, les économistes ont averti que les plans de Mme Truss – qui impliquent une augmentation massive des emprunts d’État – placent les finances du pays sur une voie «non viable».

La hausse de 0,50% des taux de base était inférieure aux 0,75 prévus par la plupart des prévisionnistes de la ville, mais a laissé le coût d’emprunt à son plus haut niveau depuis 14 ans à 2,25% alors que la Banque luttait pour contenir l’inflation.

L’Institut indépendant d’études fiscales a calculé que, même après le paquet de M. Kwarteng, le travailleur moyen sera moins bien loti de 500 £ en termes réels qu’il ne l’était l’année dernière – une réduction d’environ 3% de son revenu.

Et la Fondation Joseph Rowntree a déclaré que des millions de personnes parmi les plus pauvres de Grande-Bretagne étaient « laissées pour compte » par le chancelier.

M. Kwarteng a annoncé jeudi que la hausse de 1,25% de l’assurance nationale du prédécesseur Rishi Sunak serait supprimée à partir du 6 novembre, remplissant un engagement phare de la campagne à la direction des conservateurs de Mme Truss.

Et il devrait utiliser son mini-budget pour tuer la hausse prévue par Sunak de l’impôt sur les sociétés de 19p à 25p, ainsi que pour réduire le droit de timbre payé sur les achats de maisons d’une valeur supérieure à 125 000 £.

Ensemble, ces mesures représentent une réduction d’impôt non financée de plus de 30 milliards de livres sterling, et la chancelière a rejeté de manière controversée les offres de l’Office for Budget Responsibility de porter un jugement sur leur impact sur les finances publiques.

Les chiffres du Trésor ont montré que la réduction du NI vaudra en moyenne 3 890 £ pour les hauts revenus de plus de 150 000 £ par an, 175 £ pour ceux qui gagnent moins de 50 000 £ et rien du tout pour les personnes payées moins de 12 750 £.

Le groupe de réflexion sur les bas salaires, la Resolution Foundation, a déclaré que la chancelière « donnait le plus à ceux qui avaient le moins besoin d’aide ».

Quelque 38 conseils et autorités municipales combinées à travers l’Angleterre – allant des West Midlands à Tees Valley, Somerset et Hull – sont en pourparlers avec le gouvernement au sujet d’appels d’offres pour des zones d’investissement dans leur région.

Chaque zone offrira des réductions d’impôts “généreuses” et limitées dans le temps aux entreprises, ainsi que des règles d’urbanisme libéralisées pour accélérer le développement et libérer des terrains pour la construction de maisons, d’usines, de bureaux et de magasins, a déclaré le Trésor.

Cela pourrait inclure la fin des restrictions de hauteur sur les développements et des pourcentages fixes pour les maisons abordables pour remplacer les niveaux actuellement négociés en fonction des besoins locaux.

Parallèlement, le plan de croissance accélérera la construction de jusqu’à 100 projets routiers et ferroviaires, centrales nucléaires et parcs éoliens en réduisant les exigences environnementales et en assouplissant les réglementations protégeant les habitats et les espèces.

Citant des exemples de retards de sept ans sur les projets routiers et de 13 ans pour approuver un parc éolien offshore, M. Kwarteng dira : « Le temps qu’il faut pour obtenir le consentement pour des projets d’importance nationale devient plus lent, pas plus rapide, tandis que nos concurrents internationaux vont de l’avant. . Nous devons mettre fin à cela.

« Nous libéraliserons les règles d’urbanisme sur des sites convenus spécifiés, libérant des terres et accélérant le développement.

“Et nous réduirons les impôts, les entreprises des sites désignés bénéficiant de généreux allégements fiscaux.”

Shevaun Haviland, directeur général des chambres de commerce britanniques, a déclaré que les entreprises “accueilleraient avec enthousiasme” la promesse du chancelier de se concentrer sur la croissance et “d’agir sur notre système de planification grinçant”.

Mme Haviland a déclaré que les zones d’investissement ont le potentiel de tenir les promesses de nivellement du gouvernement, mais a mis en garde contre le risque qu’elles ne fassent que “déplacer la croissance et l’investissement d’une zone à une autre sans créer de nouvelle activité économique”.

Le porte-parole du Trésor travailliste, Pat McFadden, a déclaré que la décision de Mme Truss d’accumuler la dette publique à une époque d’inflation vertigineuse et de flambée des taux d’intérêt ne constituait pas un “nouveau plan de croissance économique”.

“Ils sont simplement passés du niveau supérieur au ruissellement et cela n’a pas fonctionné dans le passé”, a-t-il déclaré.

« Tout le schéma consistant à changer de chef conservateur tous les deux ans et à prétendre qu’il s’agit d’un nouveau départ a créé de l’instabilité et du chaos. Ce dont la Grande-Bretagne a besoin en ce moment, c’est d’un gouvernement capable de donner de la certitude aux entreprises, de sécuriser notre économie et de la faire croître. Les conservateurs ne peuvent pas offrir cela.

La porte-parole libérale démocrate du Trésor, Sarah Olney, a déclaré: «Kwasi Kwarteng a été ministre de la croissance pendant trois ans et dit maintenant qu’il a présidé à un cercle vicieux de stagnation. C’est un aveu choquant des dommages causés à notre économie par des années d’incompétence et de chaos sous ce gouvernement conservateur.