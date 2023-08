La course TD tardive de Noah Battle envoie Downers Grove North gagner à St. Francis – Shaw Local

WHEATON – Pour que Downers Grove North puisse participer consécutivement aux séries éliminatoires, les Trojans devront être des guerriers de la route.

Ils ont certainement été à la hauteur vendredi soir.

Lors de leur premier de six matchs en tant qu’équipe visiteuse cette saison régulière, les Trojans ont utilisé un touché tardif de Noah Battle pour vaincre le demi-finaliste en titre de classe 4A, St. Francis 27-22 à Wheaton.

Battle a marqué sur une course de quatre verges avec 1:03 à jouer, clôturant une séquence de huit jeux et 53 verges. Il s’agissait du deuxième touché au sol du match pour le senior puisqu’il a terminé avec 58 verges en 14 courses.

« Je pense que c’est mieux de battre une équipe devant ses supporters locaux », a déclaré Battle. « Les chances sont contre vous (quand vous êtes sur la route). Donc ça fait du bien. »Nous sommes sortis pour gagner ce match et nous l’avons fait. C’était un match incroyable, St. Francis est une équipe incroyable. J’avais des crampes au quatrième quart-temps mais j’ai dû me calmer. Nous savions tous que nous devions mettre le ballon dans la zone des buts (lors du dernier drive) pour gagner le match et nous l’avons exécuté. Nous avions visualisé cela toute la semaine.

Owen Thulin a scellé la victoire avec une interception, sa deuxième du match. Antonios Kollintzas a également réussi une passe.

« Nous savions qu’ils avaient des athlètes », a déclaré Thulin. «Ils ont quatre receveurs de crampons, un porteur de ballon, un quarterback de crampons. Nous savions que ce serait difficile d’y arriver. Nous venons de nous battre. C’était amusant. »

Darlo Millvojevic de St. Francis est affronté par Ethan Kist (23) et Ethan Murphy (24) de Downers Grove North le vendredi 25 août 2023 à Wheaton. (Karen Naess pour Shaw Local)

Jameson Ordway a donné aux Trojans un avantage de 7-6 avec un retour de coup d’envoi de 60 verges au premier quart. Après que St. Francis ait ensuite égalisé le score à 14 chacun, DGN a repris la tête avant la mi-temps sur une passe TD de deux verges d’Owen Lansu à Charlie Cruse.

Faisant son premier départ universitaire sous le centre, l’étudiant de deuxième année Lansu a complété 12 passes sur 22 pour 94 verges tout en se précipitant sur 28 verges supplémentaires. Thulin a également capté six passes pour 44 verges.

« St. Francis est une très bonne équipe de football », a déclaré l’entraîneur du DGN Joe Horeni, dont l’équipe avait un bilan de 7-4 il y a un an. « Ils ont d’excellents entraîneurs, ils ont une grande équipe. Ils jouent avec 38 joueurs et font un sacré travail. Je suis vraiment fier de nos enfants. Nous avons eu beaucoup de jeunes enfants qui se sont mobilisés.

St. Francis a pris l’avantage 22-21 avec 2:45 à jouer sur une course de 30 verges et une course de deux points ultérieure par TyVonn Ransom, qui a gagné 116 verges en 19 tentatives. Le quart-arrière Alessio Milivojevic a également lancé deux passes de touché, complétant 23 tentatives sur 32 pour 212 verges. Dario Milivojevic a inscrit un score de 29 verges et Zachary Washington a ajouté un touché de 23 verges.

« Je pense que nous avons fait du bon travail en revenant », a déclaré l’entraîneur de St. Francis, Bob McMillen. « TyVonn a réalisé un match de football incroyable. Mais nous avons évidemment commis des erreurs, on ne peut pas renoncer à un retour de coup d’envoi pour un touché. « Je pense que notre ligne offensive a bien joué mais nous devons marquer plus de 22 points pour réussir. »