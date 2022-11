La course TD de Tyler Jansey envoie Batavia devant Hersey dans un thriller 2OT – Shaw Local

BATAVIA – Tyler Jansey s’est écrasé dans la zone des buts.

Ses bras s’étirèrent bientôt au-dessus de sa tête avant que la scène maniaque ne se déroule tout autour de lui.

En double prolongation et face au quatrième but du 1 – quelques instants après que Hersey ait raté son deuxième placement consécutif en prolongation – Batavia avait besoin que sa star senior fasse partie d’un spectacle venteux et flukey samedi à Batavia.

La recrue du Wisconsin l’a fait, s’écrasant d’un mètre pour couronner le thriller en double prolongation de Batavia 19-13 contre Hersey, invaincu auparavant, dans un match de deuxième tour de classe 7A.

“Je ne peux même pas le décrire”, a déclaré Jansey. « C’est tout simplement incroyable. Miraculeux, honnêtement. Toute gloire à Dieu.

Miraculeux, en effet.

À égalité 13-13 à l’entrée de la première prolongation, Batavia (8-3) a choisi d’utiliser son attaque en premier. Après avoir ralenti sa progression avec un faux départ, Hersey a été signalé pour maintien défensif sur une tentative de passe de Ryan Boe au troisième et but.

Le porteur de ballon des Bulldogs Ryan Whitwell a ensuite été bourré juste avant le quatrième essai pour donner à Hersey (10-1) une chance de gagner pour prolonger sa première saison parfaite depuis 1975.

Sur le 4e but au 1, Hersey a opté pour un essai de placement de Will Gabrione. Il a semblé être au moins partiellement bloqué et a touché le bas de la barre transversale pour envoyer le jeu à une deuxième prolongation.

Là, la deuxième tentative de Gabrione a navigué large à gauche sur le quatrième but du 5.

Les Bulldogs ont monté Jansey jusqu’à la fin.

“Ils me donnaient juste le ballon”, a déclaré Jansey. “Nous courions juste au milieu des quatre essais.”

Les Bulldogs avancent pour accueillir Yorkville (10-1), qui a survécu à une quadruple prolongation dans leur victoire de 34-31 sur Moline. Les Foxes ont atteint les quarts de finale pour la première fois depuis 1999.

Drew Gerke de Batavia renvoie un coup d’envoi de 85 verges pour un touché lors de leur match éliminatoire de deuxième tour de classe 7A à Batavia contre Hersey le samedi 5 novembre 2022. (Sandy Bressner – sbressner@shawmedia.com)

Batavia a pris une première avance de 6-0 au premier quart sur la course de 21 verges de Whitwell. Le point supplémentaire a été bloqué. Les Huskies ont immédiatement répondu avec un placement pour réduire l’écart à 6-3. Les Bulldogs ont botté la prochaine possession et Hersey était de nouveau en affaires.

Les Huskies ont fait face au quatrième but avec 3:34 à jouer dans la demie. Après un temps mort, Hersey porteur de ballon Charles Meister a été bourré à la ligne par une foule de Bulldogs.

La prochaine possession de Batavia s’est terminée par une sécurité après qu’un snap élevé ait roulé à l’arrière de la zone des buts pour une avance de 6-5 sur Batavia avec 1:56 à faire dans la mi-temps. Le coup de pied qui a suivi à Hersey – dans le vent immense – a pu parcourir au moins 10 mètres dans les airs et Batavia a récupéré son propre coup de pied, mais n’a pas pu obtenir de score avant la mi-temps.

Lors de la deuxième possession de Hersey en seconde période, il a pu convertir une paire de quatrièmes conversions pour prolonger le trajet. Batavia a été signalé deux pénalités défensives plus tard dans le lecteur et Hersey a finalement encaissé la passe de touché de Carter Hansen à Logan Farrell. Les Huskies ont converti la conversion de deux points pour l’avance de 13-6 de Hersey en moins d’une minute à jouer au troisième quart.

Le retourneur hors concours principal de Batavia, Drew Gerke, a ensuite été stupéfait pour le retour de coup de pied de 85 verges qui a suivi pour le touché pour clôturer le troisième quart à 13-13.

Après un quatrième quart-temps aller-retour, avec 44 secondes à jouer dans le temps réglementaire, le botteur de Batavia Alec Crum a d’abord inscrit un panier de 40 verges. Mais Hersey a obtenu un temps mort et le coup de pied manqué a été raté, envoyant le match en prolongation.

Logan Riley (5) de Hersey dirige le ballon lors de leur match éliminatoire de deuxième tour de classe 7A à Batavia le samedi 5 novembre 2022. (Sandy Bressner – sbressner@shawmedia.com)

“C’était vraiment juste un match fou”, a déclaré l’entraîneur de Batavia Dennis Piron. «Je veux dire, le vent a fait en sorte que des choses étranges allaient se produire. Ils avaient des boutons-pression tâtonnés, nous avions des boutons-pression tâtonnés. Vous avez des choses qui pensaient être normales et qui ne l’étaient pas. Je ne sais pas. C’est juste que… je ne sais même pas quoi en penser.

“Tout était par la fenêtre et c’était ‘juste jouer et espérer pour le mieux'”, a poursuivi Piron. « Vous ne pouviez pas lancer avec le vent ou contre lui. Tout était ridicule.

Batavia a été rythmé par les 89 verges au sol de Whitwell, tandis que Jansey avait 40 verges au sol. Boe a récolté 32 verges au sol dans l’affaire des passes basses.

Hersey, bien qu’écrasé en quittant le terrain, a donné tout ce qu’il avait.

Le porteur de ballon hors concours Brett Kersemeier a terminé avec 45 verges au sol et 54 verges sur réception. Colton Gumino a été 6 en 10 pour 88 verges. Carson Grove a réussi trois attrapés pour 29 verges.

“De toute évidence, juste un match de football formidable au lycée”, a déclaré l’entraîneur de Hersey, Tom Nelson. « De toute évidence, les conditions étaient un facteur important. Je remercie Batavia d’avoir joué quand il le fallait, mais je suis vraiment fier du courage et du combat de nos enfants. Ils ont fait tout ce que vous leur avez demandé. Et ça s’est vu aujourd’hui. »