La course TD de Matt Vezza envoie York devant Marist dans le thriller 2OT au premier quart de finale depuis 2006 – Shaw Local

CHICAGO – Matt Vezza en tant que coureur n’était pas un numéro auquel York faisait appel trop fréquemment au cours d’une saison régulière parfaite, car ce n’était pas nécessaire.

C’était, cependant, toujours dans la poche arrière.

Vezza, le quart-arrière senior de York, peut être une menace dynamique en cours d’exécution. Il a été chronométré en courant le sprint de 40 verges en 4,48 secondes. Et il a été déchaîné à un moment des plus critiques samedi.

Un jeu après que les Dukes ont étouffé une fausse tentative de placement mariste, Vezza a pris un gardien de 10 mètres dans le ventre. Il a trébuché devant plusieurs défenseurs dans la zone des buts, envoyant la visite de York devant Marist 27-21 dans un thriller en double prolongation de classe 8A au deuxième tour.

Matt Vezza (9) et le reste de l’équipe de York célèbrent le score gagnant lors d’un deuxième match éliminatoire de football universitaire de classe 8A entre York High School et Marist High School le samedi 5 novembre 2022 à Chicago, IL. (Tony Gadomski /Tony Gadomski pour Shaw Local News Network)

Les Dukes (11-0), qualifiés pour les quarts de finale pour la première fois depuis 2006, accueilleront Palatine la semaine prochaine.

“Nous sommes revenus à ce jeu tout au long du match, et notre O-line a fait un travail phénoménal en le bloquant”, a déclaré Vezza, qui a couru pour 142 verges en 26 courses et deux touchés et était 9 en 14 en passant pour 108 verges et un troisième score. “Après ça [defensive stop] nous étions comme ‘Mettons le ballon dans la zone des buts. Et c’est ce que nous avons fait.

Marist (7-4), qui tirait de l’arrière 14-0 en première mi-temps, a créé l’égalité avec 4:36 à faire sur la passe de 15 verges de Dermot Smyth à la recrue de l’Iowa John Nestor.

York a conduit pour un score gagnant en temps réglementaire, mais la balle profonde de Vezza a été interceptée par Jake Stefanos dans les dernières secondes.

Avec des vents fouettant partout, York est allé exclusivement avec Vezza en tant que coureur en prolongation. Il a couru trois jeux consécutifs dans la première prolongation, encaissant une course de 4 verges TD. Marist a égalé 21-21 sur le plongeon de 3 verges du QB Smyth qui a à peine franchi la ligne de but, mais York est retourné directement à Vezza.

“Il ne fait aucun doute que vous voulez que le ballon soit entre les mains de Matt”, a déclaré l’entraîneur de York, Mike Fitzgerald. «Nous savions que ce serait difficile de lancer le football. Quand vous avez un gars comme ça, vous voulez ça dans toutes les situations critiques et les défenses doivent en tenir compte. L’enfant est un guerrier. Il est tellement posé qu’il ne se fait pas secouer.

Dermot Smyth (2) de Marist dirige le ballon lors d’un deuxième match de football universitaire de classe 8A entre York High School et Marist High School le samedi 5 novembre 2022 à Chicago, IL. (Tony Gadomski /Tony Gadomski pour Shaw Local News Network)

Marist a eu le premier dans la deuxième prolongation, et après trois points pris en sandwich autour d’un faux départ, a fait face à un quatrième et un but au 3.

Après que les deux équipes aient demandé des temps morts, Marist s’est aligné pour un panier. Sur un faux, Kamil Kopot de Marist a décollé pour la ligne de touche gauche – mais a été rencontré juste avant la ligne de but par Evan Grazzini et Matt Sutter de York.

“Notre botteur est l’un des gars les plus rapides de notre équipe, et avec le vent qui souffle aussi fort qu’il l’était, ce n’est pas un placement garanti”, a déclaré l’entraîneur mariste Ron Dawczak. “Si je devais sortir, je voulais être agressif avec quelque chose sur lequel nous avons travaillé pour mettre le ballon dans les mains de l’un de nos gars les plus rapides.”

York, cependant, sentait que quelque chose n’allait pas. Et puis Grazzini a remporté la course à pied.

“Ils sont sortis dans un panier et nous savions que quelque chose n’allait pas, alors nous avons changé l’appel que nous avions”, a déclaré Grazzini, un secondeur senior. « Tout le monde était en position de faire un jeu. Je volais. C’est le plus rapide que j’ai couru de toute ma vie.

L’attaque de York célèbre un touché par Luke Mailander (84) lors d’un match éliminatoire de football universitaire de classe 8A de deuxième tour entre York High School et Marist High School le samedi 5 novembre 2022 à Chicago, IL. (Tony Gadomski /Tony Gadomski pour Shaw Local News Network)

Les Dukes sont sortis en avion tôt.

La passe de TD de 37 verges de Vezza à Luke Mailander a couronné un entraînement de 13 jeux et 80 verges lors de la première possession du match. Sutter a fait une interception en plongeon sur la ligne de 5 verges de York sur le deuxième entraînement de Marist, et la rafale de 65 verges de Vezza a mis en place une course de TD de 19 verges de Kelly Watson pour une avance de 14-0.

“C’est un excellent quart-arrière, il me rappelle tellement notre quart-arrière”, a déclaré Dawczak à propos de Vezza. «Les deux sont de très bons athlètes qui maîtrisent l’attaque et peuvent la lancer et la courir. C’est un super QB et il a joué un super match.

Tout comme Smyth, qui a lancé pour 143 verges et couru pour 73.

Il a donné une secousse aux RedHawks juste avant la mi-temps. Mike Donegan a réussi une prise en plongeon d’un quatrième lancer de Smyth pour un touché de 14 verges avec 4,9 secondes à jouer pour réduire l’avance de York à 14-7.

« Nous avons été dans ces situations toute la saison. Nous avons une fiche de 11-0, mais aucun de ces 11 n’a été facile », a déclaré Vezza. “Ils ont fait un excellent jeu lors de ce quatrième essai à la dernière minute de la mi-temps, mais cela ne nous a pas affectés mentalement.”

En effet, samedi était un autre échelon sur une échelle pour une équipe de York qui a déjà enregistré la première saison régulière parfaite en 102 ans d’histoire du programme et a remporté la médaille d’argent de West Suburban.

“Nous n’avons jamais hésité”, a déclaré Grazzini. «Nous sommes entrés à la mi-temps, nous savions que ce serait un combat aérien, nous sommes restés calmes et nous étions prêts. En jouant l’un pour l’autre, il n’y a aucun moyen que vous puissiez nous battre.