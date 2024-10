La course serrée à la réélection dans le district swing de JoCo

Mike Thompson a passé 30 ans en tant que météorologue de confiance dans la région métropolitaine de Kansas City. Mais ses cinq années au poste de sénateur de l’État du Kansas ont fait du républicain Shawnee une figure résolument plus polarisante qu’il ne l’était à l’époque de la télévision.

Thompson se présente à la réélection dans l’un des scrutins les plus disputés. Districts swing du comté de Johnson cela pourrait déterminer si les Républicains préservent ou non leur capacité à passer outre le veto de la gouverneure démocrate Laura Kelly sur un vote de parti. Son adversaire est l’agent immobilier Shawnee Andrew Mall.

La course pour représenter le district 10 du Sénat, qui comprend la majeure partie de Shawnee, des parties de Lenexa, Olathe, Lake Quivira et Bonner Springs, testera si les électeurs du comté de Johnson estiment que l’un des principaux conservateurs sociaux de l’État représente toujours leurs valeurs.

En 2020, lorsque Thompson a battu la démocrate Lindsey Constance de moins de 4 points de pourcentage, le comté de Johnson a favorisé Joe Biden par rapport à Donald Trump à la présidence de 53 % à 45 %.

Lorsque Thompson a défendu une proposition en 2022 qui aurait donné aux législateurs des États le pouvoir de restreindre ou d’interdire l’avortement, 69 % des électeurs du comté de Johnson l’ont rejetée.

« Il peut être très charmant mais il est incroyablement extrême. Il est bien plus extrême que ce que les gens lui attribuent », a déclaré Lisa Larson-Bunnell, ancienne membre démocrate du conseil municipal de Shawnee, à propos de Thompson. « Il a passé beaucoup de temps à dénigrer nos écoles locales, en diffusant publiquement des informations incorrectes et erronées à leur sujet sur les normes de performance. »

Au cours de son premier mandat complet, Thompson a sélectionné les théoriciens du complot sur la fraude électorale pour s’adresser aux législateurs, poussés à de nouveaux restrictions sur le développement des énergies renouvelables cela aurait rendu plus difficile la participation des propriétaires fonciers aux projets et a présenté un projet de loi qui en aurait fait un crime à commettre en traînée devant des enfants.

« Il est très favorable aux valeurs traditionnelles de la famille », a déclaré Megan Warner, une évaluatrice immobilière commerciale de Shawnee qui soutient Thompson. « Il s’efforcera de protéger mes filles contre les compétitions sportives contre des mâles biologiques, donc j’aime vraiment ça. »

Thompson a également rédigé un projet de loi auquel Kelly a opposé son veto et qui aurait interdit les soins d’affirmation de genre pour les adolescents et les adultes du Kansas âgés de 18 à 21 ans.

Cet affable de 67 ans se décrit comme une « voix indépendante » à l’Assemblée législative. Certains de ses partisans apprécient le fait qu’il soit prêt à défier les experts sur des questions telles que la réalité du changement climatique d’origine humaine – Thompson conteste qu’un excès de dioxyde de carbone soit mauvais pour l’environnement – ​​et d’autres sujets faisant l’objet d’un large consensus scientifique, notamment le sécurité des vaccins contre la COVID-19 et le masquage.

«Je fais mes propres recherches. Je l’ai toujours fait », a déclaré Thompson, qui n’a aucune formation en médecine ou en santé publique.

Il a étudié la météorologie alors qu’il servait dans la marine américaine, mais son déni du climat est en opposition directe avec la position officielle de l’American Mogenic Society et de la grande majorité des climatologues.

« Il est tout simplement irresponsable de la part de quelqu’un qui a clairement une formation scientifique de déformer la science de cette manière », a déclaré Keith Seitter, responsable des politiques à l’American Mogenic Society.

Éducation

L’adversaire de Thompson, Mall, a déclaré qu’il se présentait parce qu’il sentait un décalage entre ses voisins et leur sénateur d’État.

« Il a fait tout ce qu’il pouvait depuis son arrivée au pouvoir pour supprimer des droits, qu’il s’agisse des droits reproductifs ou du droit de vote des femmes », a déclaré Mall, 47 ans. « Il semble simplement qu’il se concentre davantage sur nos restrictions que sur notre protection. »

Le démocrate Andrew Mall défie le président sortant républicain Mike Thompson pour son siège dans le district 10 du Sénat de l’État du Kansas, qui comprend la majeure partie de Shawnee, des parties de Lenexa, Olathe, Lake Quivira et Bonner Springs.

Mall s’oppose également à l’affirmation de Thompson selon laquelle le Parlement finance désormais entièrement les écoles publiques parce que la Cour suprême du Kansas a renoncé à contrôle du plan de financement de l’école plus tôt cette année.

En tant qu’agent immobilier, Mall a déclaré que la première chose qu’il entendait de la part des familles envisageant de s’enraciner dans le comté de Johnson était leur désir d’écoles publiques solides. Selon le US News & World Report, le comté de Johnson a sept des huit meilleures écoles secondaires en termes de préparation à l’université, de résultats aux tests, d’étendue du programme et de taux d’obtention du diplôme.

« Il peut prétendre qu’il a entièrement financé l’éducation publique, mais le problème est qu’ils laissent toujours un vide dans l’éducation spécialisée. Et c’est un jeu de coquille », a déclaré Mall. « Ce qui se passe, c’est que ces districts doivent combler cette lacune en matière d’éducation spécialisée. Et alors, où le tirent-ils ? Du côté de l’enseignement général.

Il a déclaré que Thompson avait «constamment réduit la force de nos écoles publiques» et avait rapproché le Kansas d’un système de bons de choix scolaire.

Lors d’un forum de candidats organisé par le Johnson County Post plus tôt ce mois-ci, Thompson a fait rire l’auditoire lorsqu’il a expliqué que les écoles privées servent de refuge aux parents qui veulent « garder leurs enfants à l’écart de certains des agendas éveillés de ces écoles publiques ». .»

Lors de la dernière session, Thompson a coparrainé un projet de loi qui aurait établi un crédit d’impôt sur le revenu pour les parents qui choisissent d’enseigner leurs enfants à la maison ou de les envoyer dans des écoles privées ou paroissiales. Mais il a déclaré qu’après avoir discuté avec des parents et des directeurs d’écoles privées, il hésitait à revenir sur cette idée.

« Si vous associez des fonds publics, les exigences finiront par s’appliquer à ces écoles privées, et vous allez donc changer la nature des écoles privées, y compris les écoles à domicile », a déclaré Thompson, dont les propres petits-enfants et arrière-petits-enfants d’âge scolaire fréquentent écoles hors état.

Les réductions d’impôts et l’économie

Le président sortant républicain affirme que lorsqu’il frappe aux portes de son district, ce que les habitants disent vouloir le plus, c’est une baisse des impôts fonciers et un soulagement de l’inflation.

« Nous revenons à la vieille époque Clinton. C’est l’économie, stupide », a déclaré Thompson. « Et quiconque ignore cela ignore la douleur que vivent les gens. »

Lors du forum des candidats, Thompson a critiqué le gouverneur Kelly pour avoir opposé son veto aux efforts des républicains visant à instituer un impôt sur le revenu uniforme pour les Kansans dans toutes les tranches de revenus. Il a déclaré que la mise en œuvre de la réforme de l’impôt forfaitaire serait l’une de ses principales priorités si les électeurs le renvoyaient à Topeka.

« Dans le comté de Johnson, nous perdons beaucoup de salariés haut de gamme parce qu’ils avaient les moyens de déménager et de s’éloigner de cette structure fiscale élevée et de déménager dans un autre État qui leur est plus convivial – des endroits comme le Tennessee ou le Texas. ou en Floride », a déclaré Thompson lors du forum des candidats.

Il a déclaré que les notes fiscales des projets de loi fiscales n’incluent jamais un élément d’information clé.

« Nous regardons toujours combien cela va coûter au gouvernement pour imposer cette taxe, d’accord. Nous n’examinons jamais les avantages économiques qu’il y aurait à permettre aux gens de conserver une plus grande partie de leur propre argent », a déclaré Thompson. « Ils ne peuvent pas calculer cela. Plus ils le font, plus cela développe l’économie.

Mall dit que la proposition fiscale privilégiée par Thompson est injuste pour la classe ouvrière du Kansans et rappelle les réductions d’impôts de l’ère Brownback qui ont fait des ravages sur le budget de l’État et ont finalement été abrogées par des majorités bipartites à la Chambre et au Sénat.

« Même s’il essaie actuellement de réécrire l’histoire, il s’est opposé à la croissance », a déclaré Mall, soulignant le vote de Thompson contre le projet de loi. Usine de batteries Panasonic à De Soto, le plus grand projet de développement économique de l’histoire de l’État.

Thompson a déclaré qu’il avait voté contre le mégaprojet Panasonic en partie parce qu’il ne croyait pas que les véhicules électriques soient suffisamment populaires pour justifier l’usine de batteries. Il est également sceptique quant aux programmes d’incitation économique du département d’État du Commerce en général, arguant qu’ils sélectionnent les gagnants et les perdants et ne parviennent pas à payer pour eux-mêmes.

MaKenzi Smith, un avocat basé à Olathe, a déclaré que la législation anti-LGBTQ+ défendue par Thompson ne fait que décourager les entreprises de s’installer au Kansas.

« Lorsque nous mettons en place ce type de législation, nous disons à ces entreprises que vous n’êtes pas les bienvenus ici. Vos politiques ne sont pas les bienvenues ici. Vos employés ne sont pas les bienvenus ici », a déclaré Smith, un républicain.

Quel est l’enjeu ?

La course au Sénat pour le district 10 est l’un des 10 concours à travers le Kansas que le Parti démocrate national vise à démanteler les supermajorités républicaines à l’Assemblée législative.

Les démocrates visent à remporter au moins deux sièges à la Chambre et trois au Sénat. Atteindre l’un ou l’autre éliminerait les majorités qualifiées à l’épreuve du veto des Républicains et renforcerait la main de Kelly alors qu’elle négocie sur les priorités politiques clés, notamment l’expansion de Medicaid, que Mall soutient et que Thompson dit serait « une très mauvaise chose pour l’État ».

Il appartiendra à un électorat de plus en plus modéré du comté de Johnson de décider ce qu’il veut comme prochain sénateur d’État.

Ben Terrill, un résident retraité de Shawnee qui s’est porté volontaire pour la campagne de Thompson en 2020 et le fait encore cette année, a loué l’honnêteté et l’intégrité de l’ancien prévisionniste météorologique.

«Mike s’exprime clairement sans être abrasif. Il est enthousiasmé par ce à quoi il travaille sans créer de division », a déclaré Terrill.

« Ce qui gagne les cœurs et les esprits, c’est : est-ce que je fais confiance à cette personne ? Est-ce que je trouve des motifs d’accord et est-ce que je veux que cette personne me représente ? Je l’aime bien. Je lui fais confiance et je pense qu’il fait avancer de bonnes choses.

Dawn Tubbesing, qui s’identifie comme une républicaine modérée, a voté contre Thompson en 2020 après avoir commencé à publier des informations erronées sur le COVID-19 sur les réseaux sociaux. Elle prévoit de voter à nouveau contre lui le mois prochain.

«Je pense que tous les électeurs veulent quelqu’un qui les représente et représente le bien-être de leurs communautés. Et je ne crois pas que nous ayons obtenu cela », a déclaré Tubbesing, qui possède une société immobilière commerciale avec son mari à Shawnee et a déclaré que Thompson passait trop de temps à pratiquer la « politique de la peur ».

« Il fait tout ce qui est en son pouvoir pour imposer ses convictions personnelles dans des projets de loi qui conduisent à l’intrusion du gouvernement dans nos chambres, dans nos cabinets médicaux et dans notre propriété privée. Ce n’est pas républicain dans aucune définition.