La course se termine pour Toys for Tots dans le comté de Whiteside, alors l’Armée du Salut marche à la rescousse – Shaw Local

STERLING – Il n’y a plus de chapitre Toys for Tots dans le comté de Whiteside.

L’organisation familière, connue depuis longtemps pour ses boîtes de dons rouges et blanches placées dans tout le comté avec lesquelles rassembler de nouveaux jouets non emballés, a perdu son coordinateur bénévole, et personne n’est intervenu pour combler le vide.

Cela signifie que le fardeau d’aider des milliers d’enfants à faible revenu à passer un joyeux Noël incombera probablement entièrement à la livre sterling. Armée du Salut.

Le centre communautaire du corps de l’Armée du Salut est situé au 409, avenue F à Sterling. (Alex T. Paschal/apaschal@shawmedia.com/credit)

La question est, peut-il gérer la demande?

L’année dernière, Toys for Tots Whiteside County a servi 1 800 familles, dont 400 dans le comté de Lee, a déclaré l’ancien coordinateur Brian Staggs.

L’Armée du Salut, en revanche, a servi 169 familles, soit 487 personnes, a déclaré le major Betty Yockey, qui, avec son mari, Charles, a récemment été affecté au bureau de Sterling.

Ces deux groupes ne se chevauchaient pas – les familles bénéficiaires étaient autorisées à demander l’aide d’un organisme ou de l’autre, mais pas des deux.

Donc, si vous retirez les familles du comté de Lee de l’équation, comme l’a fait l’Armée du Salut, ces familles devront s’adresser à Goodfefllows du comté de Lee à Dixon, a déclaré Yockey – cela signifie toujours que près de 1 600 familles pourraient demander de l’aide à l’Armée du Salut.

C’est environ 10 fois son nombre habituel – et peut-être même plus s’appliquera, compte tenu de l’économie actuelle.

Yockey n’est pas inquiet.

“Entre nous et Goodfellows, Angel Tree [a Salvation Army program in which shoppers take tags off Christmas trees placed in various stores and other locations and buy the clothes, toys and other items listed] et d’autres programmes, nous devrions faire OK », a-t-elle déclaré mardi.

La police de Rock Falls joue au Père Noël avec Toys for Tots. Un bénévole de Toys for Togs trie les dons de jouets après la collecte de jouets de l’année dernière dans une photo d’archive. Cette année, il n’y aura pas de lecteur Whiteside County Toys for Tots – le chapitre est fermé – ce qui signifie que les familles devront postuler auprès de l’Armée du Salut à Sterling. (Alex T. Paschal/apaschal@shawmedia.com)

Toys for Tots, géré par la National Marine Toys for Tots Foundation à Triangle, en Virginie, rassemble et distribue uniquement des jouets.

L’Armée du Salut distribue des jouets et des vêtements, en fonction de ses dons. Comme Toys for Tots, il n’accepte que les jouets neufs non emballés, ainsi que les vêtements avec les étiquettes intactes, ainsi que l’argent pour acheter ces articles. Les enfants reçoivent généralement deux jouets chacun, a déclaré Yockey.

Son processus de demande, qui débutera fin octobre à une date encore à déterminer et durera deux semaines, oblige les familles à fournir, entre autres, une preuve de revenus, une preuve de résidence, le nombre de personnes dans la maison et des idées cadeaux pour les enfants, dit Yockey. Les demandes doivent être récupérées au bureau au 409 Ave. F; ils ne seront pas disponibles en ligne.

Le major Chuck Yockey et sa femme, le major Betty Yockey, sont les nouveaux officiers du corps du centre communautaire de l’Armée du Salut à Sterling. (Alex T. Paschal/apaschal@shawmedia.com/credit)

Les dons de jouets et de vêtements peuvent commencer immédiatement et être déposés au bureau. Les dons monétaires peuvent être effectués en ligne sur www.salvationarmyusa.org et désigné pour le fonds de Noël du corps Sterling, envoyé par la poste au bureau avec le fonds de Noël dans le champ mémo du chèque, ou déposé.

Appelez le 815-625-1622 pour plus d’informations sur le programme de Noël, sur l’emplacement d’un arbre aux anges ou sur la manière de devenir sonneur de cloche bénévole dans le cadre de la campagne annuelle Red Kettle de l’Armée du Salut.

Angel Tree est un programme de l’Armée du Salut dans lequel les acheteurs enlèvent les étiquettes des arbres de Noël placés dans divers magasins ou autres endroits et achètent les vêtements, jouets et autres articles répertoriés, qui sont ensuite donnés aux enfants ou à d’autres personnes dans le besoin. (photo fournie)

Pour rétablir un chapitre Toys for Tots

Bien que Noël soit encore dans cinq mois, il est peut-être trop tard pour devenir le nouveau coordinateur de Toys for Tops pour le comté de Whiteside cette année.

« Nous ne cherchons pas à recruter des personnes pour postuler à un poste de coordonnateur des bénévoles. Nous laissons cela à l’individu et aux communautés », a déclaré la porte-parole de la fondation, Brooke Sumners, dans un e-mail. “Puisque personne d’autre n’a postulé pour reprendre cette zone, nous avons dû clore cette campagne.”

La période de candidature pour mener une campagne s’est terminée le 30 mai et la planification de la formation en septembre, à laquelle tous les nouveaux coordinateurs doivent assister, est déjà en cours, a déclaré Sumners.

Toute personne sérieusement intéressée doit la contacter immédiatement à brooke.n.sumners@toysfortots.org ou au 703-649-2037.

Dans le comté de Lee

Le comté de Lee n’a plus de chapitre Toys for Tots.

Goodfellows du comté de Lee, 704 S. Lincoln Ave. à Dixon, dessert également les résidents à faible revenu. Il oblige également les participants à demander une aide et fournit des jouets, de la nourriture, des vêtements, des meubles et d’autres articles ménagers à des familles entières pendant les vacances. Il a desservi 2 400 personnes l’année dernière, a déclaré la présidente Clara Harris.

L’organisation à but non lucratif aide également de nombreuses autres organisations et événements, notamment Shop with a Cop and Shop with a Sheriff, YWCA of the Sauk Valley, Teen Turf in Amboy, Red Cross, Salvation Army, United Way of Lee County, Dixon PADS Shelter, Dixon Food Garde-manger, ainsi que les écoles et les églises de la région.

Composez le 815-973-5135 ou allez à goodfellowsil.org pour plus d’informations, faire un don ou faire du bénévolat.

Dans le comté d’Ogle

Les jouets du comté d’Ogle pour les tout-petits Le chapitre, qui servait autrefois également le comté de Lee mais ne dessert plus que Ogle, a aidé l’année dernière 730 enfants et distribué 2 952 jouets.

Heather Tinsman est la coordinatrice ; retrouvez-le sur Facebook ou rendez-vous sur shorturl.at/kPUX0 pour faire un don ou pour information.