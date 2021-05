La course revient dans les rues emblématiques de Monaco au milieu de l’étape majeure de Williams et d’autres

La Formule 1 est prête à retourner dans les célèbres rues de Monaco pour le Grand Prix le plus légendaire du sport ce week-end. Le Grand Prix de Monaco a été carrément annulé l’année dernière en raison de la pandémie de Covid-19 et la course de dimanche sera la première course de rue depuis 2019. Cependant, elle est de retour cette année avec une foule quotidienne limitée à 7500 et une occupation des tribunes de 40%.

Parmi plusieurs faits saillants, voici cinq choses à espérer avant la folie des courses du week-end:

Monaco: La Principauté reste l’un des sites de course les plus emblématiques au monde et les pilotes auraient désespérément envie de ressentir le frisson de piloter à nouveau leurs F1 à la pointe de la technologie dans les rues de Monte-Carlo, après quatre courses sur des circuits de 2020. La piste a toujours été un test difficile pour les équipes qui tentent de se qualifier, en particulier les pilotes qui naviguent dans ses virages serrés. Le blockbuster parmi les courses est également un spectacle qui est également connu pour son éclat et son glamour associés à la F1 au niveau supérieur.

Rivalité Lewis Hamilton contre Max Verstappen: Les deux champions ont roulé au volant dans les quatre courses cette saison, avec six dépassements entre les deux voitures. Bien que les victoires consécutives de Hamilton au Portugal et en Espagne lui donnent un écart de 14 points sur son homologue néerlandais. Alors que Verstappen n’en a qu’un (à Imola). Mais Monaco sera un jeu de balle différent, où tout se résumera aux qualifications et au premier virage. Cependant, le duo sera mis à l’épreuve le week-end et celui qui dépassera dans les rues étroites aura fait beaucoup de travail.

Sergio Perez: Le Mexicain sera mis à l’épreuve et il doit montrer son réel potentiel à Monaco avec Red Bull. Après avoir lutté sur les deux sites du Portugal et de l’Espagne, le joueur de 31 ans n’était même pas dans le combat aux côtés de Hamilton, Verstappen et Valtteri. Après des résultats en Espagne, le directeur de l’équipe Red Bull, Christian Horner, a déclaré qu’ils « avaient désespérément besoin » que Perez soit au top de sa forme et de l’aide pour ses options stratégiques. gagner à Monaco.

Ferrari et Alpine: Mis à part les soucis des pilotes, deux équipes sont également à la recherche d’une grande opportunité et de résultats à Monaco. Alors que la Scuderia Ferrari a beaucoup de travail à faire pour son rythme de qualification après avoir régulièrement verrouillé la première place derrière Mercedes et Red Bull. Cependant, la quatrième arrivée de Charles Leclerc à Barcelone pourrait être un signe encourageant pour l’équipe. Compte tenu également du nombre de virages à moyenne et basse vitesse à Monaco, Ferrari y serait particulièrement compétitif.

Pendant ce temps, Alpine Racing a obtenu des résultats contrastés lors de deux courses ultérieures où ils ont semblé très rapides dans un tour, mais ont eu du mal à rester en forme sur une distance de course. Cependant, cela ne devrait pas poser beaucoup de problème dans la principauté, car il est essentiel d’obtenir une bonne position sur le réseau.

McLaren et Williams: Avant la course à venir, deux équipes emblématiques, McLaren et Williams, ont quelque chose de spécial à rechercher pour leurs fans. McLaren dévoilera une livrée classique qui n’a pas été vue en F1 mais qui a été utilisée dans leur histoire de voitures de sport. L’équipe arborera des couleurs distinctives du Golfe pour la course du week-end et la voiture est livrée avec un design impressionnant. De plus, il y aura également de nouvelles combinaisons, des casques spéciaux pour les pilotes et des kits d’équipe sur mesure, entre autres.

Williams, quant à lui, célébrera une étape importante de son histoire de course. Le GP de Monaco sera le 750e Grand Prix de l’équipe! Ainsi, devenant seulement la troisième équipe après Ferrari et McLaren à atteindre le cap.

Dans le cadre d’une initiative immersive, l’équipe a invité ses fans à connaître leur numéro de course en utilisant une calculatrice spéciale sur leur site officiel. Les fans peuvent savoir combien de courses ils ont été fans de Williams et porteront les noms de 100 heureux gagnants sur le halo de la FW43B (voiture de F1 de cette année) ce week-end.

