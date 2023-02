La course pour vacciner des singes sauvages rares donne de l’espoir de survie

Commentez cette histoire Commenter

SILVA JARDIM, Brésil — Dans un petit laboratoire niché dans la forêt atlantique brésilienne, des chercheurs aux mains gantées et au visage masqué bercent quatre minuscules singes dorés afin qu’un vétérinaire puisse délicatement glisser une aiguille sous la fine peau du ventre de chaque animal sous sédation. Le lendemain matin, la biologiste Andréia Martins les amène à l’endroit précis où ils ont été capturés. Elle ouvre les cages grillagées et les singes s’élancent, sautant vers un arbre ou le sol, escaladant la canopée et se regroupant en famille. Ils bavardent bruyamment alors qu’ils disparaissent dans la forêt tropicale.

Cette brève et étrange rencontre avec l’humanité a eu lieu pour leur propre santé – et la survie de leur espèce. Ces singes sauvages en voie de disparition, appelés tamarins-lions dorés, ont maintenant été vaccinés contre la fièvre jaune, dans le cadre d’une campagne novatrice pour sauver une espèce menacée.

“Vacciner des animaux sauvages pour le bien des animaux, pas pour protéger les humains, est nouveau”, a déclaré Luís Paulo Ferraz, président de l’association à but non lucratif Golden Lion Tamarin.

Lorsque la fièvre jaune a commencé à se propager au Brésil en 2016, entraînant plus de 2 000 infections humaines et environ 750 décès, elle a également rapidement tué un tiers des tamarins très vulnérables, la majorité d’entre eux en quelques mois seulement. Des scientifiques brésiliens ont donc développé un vaccin contre la fièvre jaune adapté aux singes en voie de disparition.

La campagne de vaccination a débuté en 2021, et déjà plus de 300 tamarins ont été vaccinés. Premier effort de ce type au Brésil, il soulève des questions vitales sur jusqu’où aller pour sauver une espèce de l’extinction.

L’un des adages traditionnels de la conservation est “Laissez-le faire”. Mais à une époque où chaque coin du globe est touché par l’influence humaine – de la fonte des icebergs aux forêts fragmentées en passant par les océans remplis de plastique – une nouvelle génération de scientifiques et d’écologistes appelle de plus en plus à des approches plus interventionnistes pour sauver les animaux sauvages et les écosystèmes.

Carlos R. Ruiz-Miranda, biologiste de la conservation à l’Université d’État du nord de Rio de Janeiro, fait partie des scientifiques qui ont travaillé pendant plus de trois décennies pour protéger les tamarins-lions dorés, allant deux fois à leur secours alors que l’extinction était menacée. Il dit que les vaccinations sont la seule option qui reste : « Est-ce trop extrême ? Donnez-moi une autre alternative.

Les virus ont toujours abondé dans la nature. Mais les humains ont radicalement changé les conditions et les impacts de leur propagation dans la faune. Les épidémies peuvent traverser les océans et les frontières plus rapidement que jamais, et les espèces déjà diminuées par la perte d’habitat et d’autres menaces risquent davantage d’être anéanties par les épidémies.

“L’activité humaine accélère absolument la propagation des maladies dans les populations non humaines”, a déclaré Jeff Sebo, chercheur en environnement à l’Université de New York, qui n’a pas participé au projet brésilien.

Le sud-est du Brésil était autrefois couvert par la forêt tropicale, mais aujourd’hui, le paysage vallonné est un damier inégal de jungle vert foncé et de pâturages de vaches herbeuses – il ne reste que 12% de cette forêt tropicale.

Pourtant, c’est le seul endroit au monde où vivent des tamarins-lions dorés sauvages.

L’effort de longue date pour sauver les singes charismatiques – célèbres pour leur fourrure cuivrée et leurs petits visages curieux encadrés par des crinières de soie – comprenait un programme d’élevage en captivité pionnier, coordonné entre environ 150 zoos dans le monde. Beaucoup de ces animaux ont ensuite été soigneusement relâchés au Brésil à partir de 1984, en coopération avec les propriétaires terriens locaux.

Après le premier décès confirmé en laboratoire d’un tamarin dû au virus en 2018, un recensement des singes a révélé que la population de tamarins sauvages était passée d’environ 3 700 à 2 500.

“Cette épidémie s’est déplacée très rapidement du nord au sud, à travers le pays – aucune faune ne fait cela”, a déclaré Ruiz-Miranda. “Ce sont les gens. Ils parcourent de vastes distances dans des bus, des trains, des avions. Ils apportent la maladie avec eux. La fièvre jaune est transmise par les moustiques, a-t-il expliqué, mais les personnes infectées très mobiles propagent la maladie beaucoup plus loin et plus rapidement que les insectes seuls.

“Nous avons réalisé qu’en cinq ans, nous pourrions perdre toute la population si nous ne faisions rien”, a déclaré Ferraz, de l’association Golden Lion Tamarin.

Au moment de l’épidémie de fièvre jaune, Marcos da Silva Freire était directeur adjoint du développement technologique à la Fondation brésilienne Oswaldo Cruz, qui supervise le diagnostic et la production de vaccins dans le pays.

Freire s’est arrangé avec le Primate Center de Rio de Janeiro pour commencer des essais de différentes doses de vaccins contre la fièvre jaune sur environ 60 singes, proches parents des tamarins, en janvier 2018.

Un an plus tard, il a vérifié le niveau d’anticorps dans leur sang. Le vaccin a semblé fonctionner, sans effets secondaires négatifs. Lorsque l’équipe a obtenu l’approbation du gouvernement pour commencer à vacciner les singes sauvages, Freire a supervisé les premières séries de vaccins.

Jusqu’à présent, ils ont vacciné plus de 300 tamarins et n’ont détecté aucun effet secondaire indésirable. Lorsqu’ils ont attrapé et retesté des singes, 90% à 95% ont montré une immunité – similaire à l’efficacité des vaccins humains.

L’épidémie semble s’être calmée et la population de singes surveillée s’est globalement stabilisée et a même légèrement augmenté à l’intérieur de la réserve biologique de Poço das Antas.

Alors que les autorités ailleurs ont inoculé des animaux pour protéger la santé humaine, il est encore très rare que les scientifiques administrent des injections de vaccins pour protéger directement une espèce en voie de disparition.

« Quelles sont les conséquences involontaires de la vaccination ? Vous ne pouvez pas toujours être certain », a déclaré Jacob Negrey, biologiste et primatologue à l’École de médecine de l’Université Wake Forest.

Mais de plus en plus de scientifiques examinent les mérites de la vaccination des espèces sauvages en voie de disparition, élaborant des plans pour potentiellement vacciner les tigres contre la maladie de Carré en Asie, les chimpanzés contre les maladies respiratoires en Afrique et les koalas contre la chlamydia en Australie.

« Il y a des gens qui disent qu’il ne faut pas toucher à la nature, qu’il ne faut rien modifier. Mais vraiment, il n’y a plus d’habitats naturels vierges », a déclaré Tony Goldberg, écologiste des maladies et vétérinaire à l’Université du Wisconsin-Madison, qui soutient la vaccination de la faune lorsque cela est sûr et pratique.

“Les gens prennent conscience de l’ampleur du problème et se rendent compte qu’ils doivent faire quelque chose.”

