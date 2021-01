TALLAHASSEE, Floride (AP) – Terry Beth Hadler était tellement impatient de se faire vacciner contre le COVID-19 que le professeur de piano de 69 ans a fait la queue pendant la nuit dans un parking avec des centaines d’autres personnes âgées.

Elle ne recommencerait pas.

Hadler a déclaré qu’elle avait attendu 14 heures et qu’une bagarre avait presque éclaté avant l’aube mardi lorsque les gens faisaient la queue devant la bibliothèque de Bonita Springs, en Floride, où les responsables offraient des photos sur la base du premier arrivé, premier servi à ces 65 ou plus âgée.

« J’ai peur que l’événement ait été un super-épandeur », a-t-elle déclaré. « J’étais pétrifiée. »

La course pour vacciner des millions d’Américains prend un départ plus lent et plus compliqué que ne l’avaient prévu les responsables de la santé publique et les dirigeants de l’opération Warp Speed ​​de l’administration Trump.

Les services de santé publique des États, surchargés de travail et sous-financés, s’efforcent de recréer leurs plans d’administration des vaccins. Les comtés et les hôpitaux ont adopté des approches différentes, entraînant de longues files d’attente, de la confusion, de la frustration et des lignes téléphoniques bloquées. Une multitude de problèmes logistiques ont compliqué le processus de lutte contre le fléau qui a tué plus de 340 000 Américains.

Le gouverneur de Floride, Ron DeSantis, demande de la patience, notant que l’approvisionnement en vaccins est limité.

«Ce n’est peut-être pas aujourd’hui pour tout le monde, peut-être pas la semaine prochaine. Mais au cours des prochaines semaines, tant que nous continuerons à obtenir l’approvisionnement, vous aurez l’occasion de l’obtenir », a-t-il déclaré mercredi.

Le Dr Ashish Jha, chercheur en politique de la santé et doyen de la Brown University School of Public Health, a déclaré que le principal problème est que les États ne reçoivent pas un soutien financier ou technique adéquat du gouvernement fédéral. Jha a déclaré que l’administration Trump, principalement le ministère de la Santé et des Services sociaux, avait mis les États en faillite.

«Les États doivent encore faire beaucoup», a-t-il déclaré, «mais vous avez besoin d’un rôle beaucoup plus actif de la part du gouvernement fédéral que ce qu’ils ont été disposés à faire. Ils ont largement dit aux États: «C’est votre responsabilité. Comprenez-le. »

Les retards dans la notification des chiffres de vaccination expliquent en partie pourquoi de nombreux États n’atteignent pas leurs objectifs de fin d’année, mais les responsables accusent les obstacles logistiques et financiers de la lenteur du rythme.

De nombreux États n’ont pas les moyens d’embaucher du personnel, de payer les heures supplémentaires ou de contacter le public. Le matériel nécessaire pour conserver les vaccins au froid complique leur distribution. De plus, les prestataires doivent suivre les vaccinations afin de pouvoir administrer les secondes doses requises 21 jours après la première.

Le Dr James McCarthy, médecin-chef du Memorial Hermann à Houston, a déclaré que le système hospitalier avait administré environ la moitié des quelque 30000 doses qu’il avait reçues depuis le 15 décembre.

Le système devait créer un plan à partir de zéro. Entre autres choses, les administrateurs devaient veiller à ce que tout le monde dans les zones de vaccination puisse se distancer socialement, et ils devaient prévoir une période d’observation de 15 minutes pour chaque patient afin que les receveurs puissent être surveillés pour tout effet secondaire.

«Nous ne pouvons pas simplement le distribuer comme des bonbons», a déclaré McCarthy.

Pasadena, en Californie, vaccine ses pompiers par groupes de 50 après la fin de leur quart de travail de deux jours afin qu’ils puissent récupérer pendant leurs quatre jours de congé. «Nous ne voulons pas que la majorité de nos effectifs – s’ils subissent des effets secondaires – soient tous absents en même temps», a déclaré la porte-parole de la ville, Lisa Derderian.

En Caroline du Sud, les législateurs des États se demandent pourquoi l’État n’a administré que 35 158 des 112 125 doses de Pfizer qu’il avait reçues mercredi. Le sénateur d’État Marlon Kimpson a déclaré que des responsables lui avaient dit que certains travailleurs de la santé de première ligne refusaient de se faire vacciner, tandis que d’autres étaient en vacances.

Lin Humphrey, un professeur d’université dont la mère de 81 ans vit avec lui dans un immeuble de grande hauteur à Miami, a déclaré qu’il lui avait fallu environ 80 appels pour appeler quelqu’un au téléphone dans un hôpital de Miami Beach qui avait commencé à vacciner des personnes âgées la semaine dernière. .

«Cela m’a rappelé les années 80 où il fallait appeler une station de radio pour être le 10e appelant à obtenir des billets de concert», a déclaré Humphrey. « Quand j’ai finalement réussi, j’ai pleuré au téléphone avec la femme. »

Au cours des dernières semaines, les responsables de la santé de l’administration Trump avaient évoqué l’objectif d’envoyer suffisamment de vaccins d’ici la fin du mois pour vacciner 20 millions d’Américains. Mais on ne sait pas si les États-Unis atteindront cette marque.

Le général de l’armée Gustave Perna, chef de l’exploitation de l’opération Warp Speed, a déclaré mercredi que 14 millions de doses avaient été expédiées dans le pays jusqu’à présent. Le suivi par les Centers for Disease Control and Prevention a montré que mercredi, près de 2,8 millions d’injections avaient été administrées.

Les responsables ont déclaré qu’il y avait un retard dans la déclaration des vaccinations, mais qu’elles se déroulent toujours plus lentement que prévu. Perna a prédit que le rythme s’accélérerait la semaine prochaine.

«Nous convenons que ce nombre est inférieur à ce que nous espérions», a déclaré le Dr Moncef Slaoui, scientifique en chef de Warp Speed.

Mardi, le président élu Joe Biden a déclaré que l’administration Trump «prenait beaucoup de retard» et a promis d’accélérer le rythme une fois qu’il prendrait ses fonctions le 20 janvier. Début décembre, Biden a promis de distribuer 100 millions de clichés au cours des 100 premiers jours. de son administration.

Jha a déclaré que l’objectif de Biden était ambitieux mais réalisable.

«Ce ne sera pas facile si ce qu’ils récupèrent le 20 janvier est une infrastructure qui n’est pas prête à être exécutée le premier jour», a-t-il déclaré.

Au Tennessee, les responsables de la santé avaient espéré atteindre l’objectif de distribuer 200 000 doses d’ici la fin de l’année, mais des retards dans les expéditions pourraient empêcher que cela se produise. Les responsables de la santé ont déclaré que l’État avait reçu mardi 20 300 doses qui devaient arriver la semaine dernière.

«Il n’y a rien que nous aurions pu faire à ce sujet», a déclaré le Dr Lisa Piercey, commissaire à la santé du Tennessee.

___

Kunzelman a rapporté de College Park, Maryland. Les journalistes d’Associated Press John Raby à Charleston, Virginie-Occidentale; Stefanie Dazio à Los Angeles; Adriana Gomez Licon à Miami; Sean Murphy à Oklahoma City; Lauran Neergaard à Alexandria, Virginie; Marion Renault à Rochester, Minnesota; Michael Schneider à Orlando, en Floride; Desiree Mathurin à Atlanta; et Michelle Liu de Columbia, en Caroline du Sud, ont contribué à ce rapport.