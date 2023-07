La course pour trouver une meilleure façon d’étiqueter l’IA

Avec le boom des textes, images et vidéos générés par l’IA, les législateurs et les internautes moyens réclament plus de transparence. Bien que cela puisse sembler une demande très raisonnable d’ajouter simplement une étiquette (ce qui est le cas), ce n’est en fait pas facile, et les solutions existantes, comme la détection et le filigrane alimentés par l’IA, présentent de sérieux pièges.

Comme l’a dit ma collègue Melissa Heikkilä écrit, la plupart des solutions techniques actuelles « n’ont aucune chance face à la dernière génération de modèles de langage d’IA ». Néanmoins, la course pour étiqueter et détecter le contenu généré par l’IA est lancée.

C’est là qu’intervient ce protocole. Lancé en 2021, C2PA (du nom du groupe qui l’a créé, la Coalition for Content Provenance and Authenticity) est un ensemble de nouvelles normes techniques et de code librement disponible qui étiquette en toute sécurité le contenu avec des informations clarifiant son origine.

Cela signifie qu’une image, par exemple, est marquée d’informations par l’appareil dont elle provient (comme un appareil photo de téléphone), par tous les outils d’édition (tels que Photoshop) et, finalement, par la plate-forme de médias sociaux sur laquelle elle est téléchargée. Au fil du temps, ces informations créent une sorte d’historique, qui est entièrement enregistré.

La technologie elle-même – et la manière dont C2PA est plus sécurisé que les autres alternatives d’étiquetage de l’IA – est plutôt cool, bien qu’un peu compliquée. J’en parle plus dans mon article, mais il est peut-être plus facile d’y penser comme une étiquette nutritionnelle (qui est l’analogie préférée de la plupart des gens avec qui j’ai parlé). Vous pouvez voir un exemple de vidéo deepfake ici avec le label créé par Truepic, membre fondateur du C2PA, avec Revel AI.

« L’idée de provenance consiste à marquer le contenu de manière interopérable et inviolable afin qu’il puisse voyager sur Internet avec cette transparence, avec cette étiquette nutritionnelle », explique Mounir Ibrahim, vice-président des affaires publiques chez Truepic.

Lors de son lancement, C2PA était soutenu par une poignée d’entreprises de premier plan, dont Adobe et Microsoft, mais au cours des six derniers mois, son nombre de membres a augmenté de 56 %. Cette semaine encore, la grande plateforme médiatique Shutterstock a annoncé qu’elle utiliserait C2PA va labelliser tous ses médias générés par l’IA.

Il est basé sur une approche opt-in, de sorte que les groupes qui souhaitent vérifier et divulguer l’origine du contenu, comme un journal ou un annonceur, choisiront d’ajouter les informations d’identification à un média.