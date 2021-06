La course pour sauver les cimetières afro-américains de l’effacement

Frank Washington se préparait à enterrer sa tante dans un petit cimetière familial de la communauté historique de Thoroughfare en Virginie lorsqu’il a trouvé une porte barrant l’accès au cimetière. La ville, à une heure à l’ouest de Washington, DC, remonte aux années 1800, quand elle a été colonisée par des esclaves affranchis et des Amérindiens. De petits cimetières sont dispersés dans toute la région – certains sont encore utilisés, d’autres complètement oubliés. Les légalités de propriété derrière bon nombre de ces parcelles peuvent être floues, a déclaré Washington, mais la découverte il y a quelques mois de la porte appartenant à une brasserie voisine qui possède l’accès à la propriété a toujours été un choc.

« Les actes sont si anciens qu’il est difficile de trouver certaines de ces choses », a déclaré Washington.

« La plupart d’entre eux étaient des sites familiaux, et (la propriété) n’était pas documentée comme c’était le cas pour ceux qui n’étaient pas des personnes de couleur », a-t-il déclaré par téléphone à la Fondation Thomson Reuters.

Lorsque Washington et d’autres habitants ont décidé d’examiner la situation avec d’autres cimetières de la ville, ils en ont trouvé un détruit au bulldozer et d’autres menacés, et ont également redécouvert plusieurs autres. Le sentiment de crise à Thoroughfare fait écho à une urgence croissante à travers le pays pour arrêter la destruction des cimetières afro-américains, a déclaré Kelley Fanto Deetz, co-PDG du History, Arts and Science Action Network.

« Les gens commencent absolument à réaliser que ce genre d’injustices historiques doit être corrigé maintenant. Il y a donc un changement à venir », a-t-elle déclaré.

Bill DeWitt, dont l’épouse est propriétaire de la brasserie Farm Brewery à Broad Run, a déclaré que la porte était sur cette voie depuis des années et qu’elle avait été récemment rapprochée de l’autoroute, mais ne coupait pas tout accès au cimetière.

« Il est verrouillé car il borde la propriété de la brasserie et nous devons contrôler l’accès », a-t-il déclaré dans un e-mail.

« Les descendants ont accès à travers la propriété de la brasserie quand ils le souhaitent. Ils peuvent conduire jusqu’au cimetière », qui se trouve sur une propriété appartenant à quelqu’un d’autre, a-t-il déclaré.

Les historiens disent que les cimetières noirs étaient vulnérables depuis leurs débuts. « Beaucoup des premiers cimetières étaient associés à des plantations ou à des terres que les gens ne possédaient pas », a déclaré Barbara Heath, présidente de la Société nationale d’archéologie historique. « Ils sont vraiment vulnérables au développement si les gens ne savent pas qu’ils êtes là, dit-elle.

« UNE CHANCE D’HONORER CET ESPACE »

Il n’y a pas d’estimations nationales sur le nombre de cimetières noirs menacés par les promoteurs ou abandonnés. En Floride, où le gouverneur a signé ce mois-ci un projet de loi créant un groupe de travail pour étudier la question, les législateurs estiment qu’il pourrait y en avoir jusqu’à 3 000. Heath et d’autres ont soutenu des projets de loi au Congrès qui créeraient une base de données des cimetières afro-américains à travers le pays et financeraient des programmes d’éducation et de préservation.

Le représentant A. Donald McEachin, l’un des principaux sponsors du projet de loi de la Chambre, a qualifié les cimetières de « partie essentielle » de l’histoire du pays.

« Pendant trop longtemps, les cimetières afro-américains ont été maltraités et négligés », a-t-il déclaré dans un communiqué envoyé par courrier électronique.

Michael L. Blakey, professeur d’anthropologie au College of William and Mary qui travaille sur la question depuis des décennies, a déclaré que les gouvernements locaux et les communautés doivent travailler ensemble pour sauver les premiers cimetières du développement.

« Il est très important que les communautés descendantes soient les intendants habilités de ces cimetières, placés sous la protection des municipalités », a-t-il déclaré dans un e-mail.

Une base de données n’empêcherait pas les développeurs de construire sur des terrains de cimetière, a déclaré Kelly Lizarraga, coordinatrice du plaidoyer pour la Coalition for American Heritage, basée à Washington, DC.

Mais cela pourrait éviter « l’histoire la plus typique » dans laquelle les restes ne sont trouvés qu’après le début du développement, a-t-elle déclaré.

« Vous pouvez donner à la communauté une chance d’honorer cet espace (au préalable) », a-t-elle déclaré.

MÉMORIAL PUBLIC

Toute nouvelle législation fédérale suivrait de nombreux efforts locaux pour trouver, protéger et commémorer les cimetières noirs ancestraux.

Deetz à HASAN, par exemple, aide les descendants près de Washington, où des milliers de pierres tombales d’un cimetière principalement noir démoli dans les années 1960 ont récemment été découvertes, utilisées pour renforcer la propriété d’une maison au bord de la rivière.

Et à Baltimore, l’anthropologue culturel de la Coppin State University, Elgin Klugh, découvre ce qui semble avoir été un grand cimetière sous un complexe de centre commercial.

Alors que les archives indiquent que jusqu’à 500 corps ont été déplacés vers un nouveau cimetière lors de la fermeture du cimetière en 1958, Klugh et son équipe pensent maintenant que plus de 42 000 personnes auraient pu être enterrées sur le site.

« Comment un cimetière aussi grand est-il simplement effacé ? », a-t-il demandé.

Klugh et d’autres travaillent sur un projet d’histoire orale et cherchent à créer un mémorial pour les personnes enterrées sur le site.

Un exemple d’un tel mémorial se trouve à Alexandrie, en Virginie, où un cimetière d’environ 1 700 anciens esclaves a été redécouvert dans les années 1980 sous une station-service et un immeuble de bureaux, a déclaré Eleanor Breen, l’archéologue de la ville.

Après des années de plaidoyer par les habitants d’Alexandrie, la ville a acheté la propriété, enlevé les bâtiments, récupéré plus de 600 tombes et transformé la parcelle en mémorial public.

« La création du mémorial et la réconciliation du traitement passé des Afro-Américains dans la ville ont été un processus vraiment instructif et curatif pour les habitants d’Alexandrie », a déclaré Breen.

GÉNÉRATIONS FUTURES

Dans Thoroughfare, Frank Washington est au début de ce processus.

Lui et d’autres membres d’un nouveau groupe d’activistes communautaires, la Coalition to Save Historic Thoroughfare, ont poussé les responsables du comté à arrêter le développement de la ville en attendant une évaluation complète.

La loi de Virginie exige qu’un développeur qui trouve un lieu de sépulture arrête de travailler, avise la police et demande un permis de réinhumation, a déclaré Randall Jones du Département des ressources historiques de Virginie.

Mais davantage de protections sont nécessaires, a déclaré Pete Candland, qui siège au Conseil des superviseurs du comté de Prince William.

Mardi, le comté a voté pour financer des études archéologiques dans la région, une meilleure cartographie des cimetières connus sur des propriétés privées et la possibilité de créer une couche supplémentaire de surveillance réglementaire pour le développement de Thoroughfare.

Notant qu’il existe plus de 400 cimetières familiaux et lieux de sépulture connus dans le seul comté de Prince William, Candland a déclaré que les lieux de sépulture doivent être «protégés à tout prix, nous honorons donc ces personnes qui vivent toujours, mais gardons également leurs histoires (de leurs ancêtres). vivant pour les générations futures. »

Mais les actions proposées ne feraient pas grand-chose pour répondre aux besoins immédiats de protection des cimetières, a déclaré Washington.

« Ma plus grande crainte est que d’autres tombes subissent le même sort – rasées au bulldozer sans que personne ne sache qu’il est trop tard », a-t-il déclaré.

