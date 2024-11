La course pour sauver les chauves-souris de la Colombie-Britannique

Avant de pénétrer dans la deuxième enceinte, Fontaine enfile un nouvel équipement pour éviter toute contamination. Ici, le vrai travail attend. Dix autres chauves-souris vivent ici, qui doivent non seulement être nourries et abreuvées, mais aussi se faire nettoyer les ailes. Ce groupe de chauves-souris est testé avec le cocktail probiotique développé par Cheeptham et Xu. C’est le travail de Fontaine de voir si le probiotique peut survivre sur des chauves-souris vivantes.

Au cours des étés 2018 et 2019, Fontaine a vécu et respiré cette épreuve, conduisant chaque jour vers et depuis son domicile de Kamloops et le BC Wildlife Park, à la périphérie de la ville, pour prendre soin des animaux.

«C’était beaucoup de responsabilités», dit-il. « Je ne voulais décevoir personne. »

Pour appliquer le probiotique sur les chauves-souris, l’équipe a finalement opté pour l’idée de mélanger les bactéries dans de l’eau stérile ou de combiner des probiotiques lyophilisés avec de l’argile et de les pulvériser dans des nichoirs pour chauves-souris. Une fois dans les abris des chauves-souris, il se transfère sur les chauves-souris elles-mêmes, fusionnant avec les bactéries qui vivent naturellement sur leur peau. Ensuite, Fontaine (avec les vétérinaires conseillers de l’équipe) a pu surveiller et tester les chauves-souris pour s’assurer que le probiotique était sans danger pour les animaux. Aucun effet indésirable n’a été constaté.

En septembre 2019, Fontaine a commencé à tester le probiotique sur des chauves-souris en hibernation. L’équipe de recherche n’avait pas l’argent nécessaire pour acheter un réfrigérateur d’hibernation spécialisé, alors Cheeptham s’est rendu chez Costco et a acheté un refroidisseur à vin. Régleant sa température à cinq degrés Celsius et son humidité à 90 pour cent, Fontaine installa une caméra pour surveiller ses sujets de test, puis mit plusieurs Yuma myotis au réfrigérateur. Il a ensuite lentement emporté leur nourriture, forçant l’instinct des chauves-souris à intervenir. « Du genre : « Hé, je ne peux plus récupérer de nourriture. J’ai besoin d’hiberner », a déclaré Fontaine.

Il s’est avéré que l’environnement frais et humide dans lequel les chauves-souris hibernent était également l’environnement dans lequel le probiotique prospérait. Non seulement il restait sur leurs ailes, mais il se reproduisait également. Cela signifie que si les chauves-souris ont le probiotique sur leur corps qui entre en hibernation, même si ce n’est qu’une petite quantité, elle a le potentiel d’augmenter. Le probiotique s’est révélé prometteur comme moyen de défense contre le syndrome du nez blanc.

Il était temps de voir si cela fonctionnerait dans la nature.

Au même moment où Fontaine effectuait ses essais, Leah Rensel, étudiante diplômée à l’Université de la Colombie-Britannique Okanagan, établissait des données de base pour cinq communautés de petites chauves-souris brunes et de Yuma myotis dans la région du Grand Vancouver, y compris à Alice Lake Provincial. Parc. En août 2019, l’équipe a pulvérisé le probiotique sur son premier gîte de maternité (un nichoir à chauves-souris où les chauves-souris passent l’été à élever leurs petits). L’année suivante, la COVID-19 a causé un problème dans leur travail sur le terrain, car ils devaient s’assurer de ne pas introduire le virus dans les chauves-souris de la Colombie-Britannique. Mais le projet était trop urgent pour rester trop longtemps au point mort.

« Nous n’arrêtions pas de penser : ‘À tout moment, le champignon du syndrome du museau blanc pourrait apparaître dans la province’ », a déclaré Lausen. Lorsqu’ils se rendaient sur le terrain, les biologistes des chauves-souris se masquaient, passaient des tests d’antigène COVID et ne pouvaient plus faire de covoiturage pour se rendre sur les sites de terrain. Quelques mois plus tard qu’ils ne l’auraient souhaité, ils ont pulvérisé le probiotique sur les cinq sites.

Les travaux reprennent l’année suivante. Depuis, chaque printemps, l’équipe pulvérise le probiotique sur les dortoirs des cinq colonies d’été. Chaque année, les prélèvements effectués par les chercheurs (dont Mithcell et Currie) confirment que les chauves-souris se sont envolées vers leurs lieux d’hibernation hivernale avec le produit sur leur corps. Ces mêmes chauves-souris n’ont pas encore été testées positives pour le syndrome du museau blanc, et le champignon n’a pas non plus été trouvé dans ces sites.

Dans l’est de l’Amérique du Nord, Lausen a déclaré que le museau blanc suivait un schéma prévisible. « Vous attrapez le champignon. En deux ans, vous avez la maladie. Et d’ici un an, vous aurez une mortalité massive. Ce n’est pas du tout la tendance que nous observons ici », a-t-elle déclaré.

Mais ce n’est pas encore une raison de se réjouir.

La menace du champignon a clairement montré à quel point on sait peu de choses sur les chauves-souris. Avant que le museau blanc n’atteigne l’Amérique du Nord, les populations de chauves-souris étaient stables. Leur survie étant considérée comme allant de soi, peu de fonds étaient disponibles pour la recherche sur ces animaux. En conséquence, les connaissances de base sur les chauves-souris, telles que la façon dont les mêmes espèces varient selon les écosystèmes, pourquoi leur système immunitaire repousse la plupart des virus, ou même où elles se perchent dans les arbres, sont mal connues. Si les humains espèrent comprendre comment ces animaux sont affectés par les changements anthropiques au-delà de la crise du museau blanc, dit Lausen, ces connaissances sont nécessaires.

Les chauves-souris sont confrontées à une multitude de menaces : la foresterie détruit d’importants habitats pour les chauves-souris, les éoliennes construites sur les voies migratoires ont mis certaines espèces en danger et l’utilisation accrue de pesticides et le déclin des insectes constituent également une menace importante, bien que non encore mesurable.