Liverpool et Chelsea ont tous deux remporté des victoires en Premier League samedi dans des styles contrastés, mais qui sont les mieux placés pour terminer dans le top quatre à la fin de la saison?

Kai Havertz a joué pour aider Chelsea à remettre ses quatre meilleurs espoirs sur la bonne voie avec une confortable victoire 4-1 à Crystal Palace.

L’international allemand a mis fin à sa longue sécheresse en Premier League avec une frappe précoce à Selhurst Park et a causé des problèmes constants aux hôtes dans l’un de ses meilleurs résultats pour le club.

Christian Pulisic a également impressionné et marqué deux fois alors que Kurt Zouma était sur la cible en première mi-temps pour l’équipe de Thomas Tuchel, qui s’est hissée à la quatrième place avec cette victoire de routine dans le sud de Londres.

















La victoire est survenue quelques heures après que Liverpool eut temporairement battu la quatrième place de West Ham, qui occupe la sixième place avant leur affrontement avec Leicester le Super dimanche.

Trent Alexander-Arnold s’est retrouvé sous les projecteurs pour la troisième fois en une semaine alors que son vainqueur à temps supplémentaire contre Aston Villa maintenait les espoirs de qualification de Liverpool en Ligue des champions.

















Le défenseur anglais, surveillé par le patron de l’équipe nationale, Gareth Southgate, qui l’a laissé hors de son équipe pour les récents éliminatoires de la Coupe du monde, a décroché un tir pour remporter une victoire 2-1 en Premier League et mettre fin au pire parcours de Liverpool en championnat à domicile de son histoire.

Après six défaites successives, l’équipe de Jurgen Klopp a enregistré sa première victoire en championnat à domicile en quatre mois alors qu’elle se remettait de son retard au match d’ouverture d’Ollie Watkins avec Mohamed Salah marquant son 19e but en championnat de la saison – le premier du jeu ouvert à Anfield en 2021 après une sécheresse de près de 13 heures.

Sky Sports les experts Graeme Souness et Darren Bent réfléchissent aux deux victoires des quatre premiers poursuivants …

CHELSEA

« Chelsea a la deuxième meilleure équipe du PL »

Graeme Souness de Sky Sports:

« Chelsea est dans une excellente position quand on regarde l’équipe avec laquelle ils ont commencé aujourd’hui et leurs sous-marins. Je les placerais comme ayant la deuxième équipe la plus forte de la Premier League derrière Manchester City. Pep Guardiola a une équipe incroyable et j’irais pour autant dire que c’est la meilleure équipe que j’aie jamais vue dans le football anglais.

« Chelsea a le deuxième meilleur groupe. À part avoir un attaquant de 25 buts par saison, ils sont assez près de l’article fini. S’ils signent l’attaquant, ils seront très dangereux à partir de maintenant. Ils sont dans une excellente situation et je m’attends à ce qu’ils fassent l’affaire contre Porto.

« Le prochain match est tout ce qui compte, mais ils sont dans une excellente situation en ce moment. Un mauvais résultat peut changer cela et bien qu’ils aient montré qu’ils pouvaient être battus par n’importe qui, ils ont également montré qu’ils pouvaient rebondir dès la première minute. gagner au Palace, c’était convaincant, mais le travail les attend.

« Les deux grands trophées à gagner sont la Premier League et la Ligue des champions, et ce sont les deux sur lesquels Roman Abramovich a les yeux rivés. J’ai le sentiment qu’il reviendra. [in the market]. «

« Bataille directe entre Chelsea et Liverpool »

















Darren Bent a déclaré à Sky Sports:

Liverpool a fait son travail plus tôt et Chelsea a fait ce qu’il fallait. Avec Leicester jouant contre West Ham, les points vont être perdus, mais tout ce que Chelsea peut faire est de continuer à jouer comme ils l’ont fait aujourd’hui.

« C’était le plus spectaculaire qu’ils aient été sous Thomas Tuchel et ils n’ont pas eu à en faire trop pour être spectaculaires car Palace était très passif. Mais je fais confiance à Chelsea sous Tuchel à l’avenir. Je pense que ce sera une bataille directe. finalement entre eux et Liverpool.

« Avec la rotation de l’équipe qu’il a, jouer sans attaquant aujourd’hui, j’aimerais que Chelsea décroche la quatrième place. À l’avenir, ils ont beaucoup d’argent, donc à peu près tous ceux qui sont disponibles, ils peuvent acheter pour se renforcer.

« La confiance de Timo Werner a actuellement disparu et il n’a pas joué aujourd’hui, mais vous vous demandez s’ils chercheraient à signer Erling Haaland. Je suis sûr que Chelsea pensait avoir signé un finisseur clinique à Werner avec la façon dont il a commencé. chances qu’ils avaient aujourd’hui, ils auraient gagné par plus s’ils avaient un attaquant comme Haaland. Ils auraient gagné par six ou sept. «

LIVERPOOL

« Liverpool peut encore récupérer une saison difficile »

Graeme Souness de Sky Sports:

« Ils ont soufflé et soufflé. Ils étaient la meilleure équipe et avaient la plupart du ballon et avaient la plupart des chances, mais ce Liverpool clinique que nous avons vu pendant la plupart des trois dernières années n’est pas là pour une raison quelconque.

« L’intensité n’est pas là, nous pouvons indiquer que les arrières latéraux ne sont pas les mêmes et nous pouvons leur indiquer qu’il leur manque deux de leurs défenseurs centraux réguliers, mais la grande énergie n’est pas là.

« Ils sont devenus une équipe à laquelle personne ne voulait jouer contre une équipe à laquelle les gens ont hâte de faire face car ils sont vulnérables. La perte de Virgil van Dijk a été énorme pour eux et Jordan Henderson au milieu de terrain. Il a le catalyseur pour tout le pressage et qui est sorti de leur jeu.

















« Ce fut une saison difficile pour eux. Je ne pensais certainement pas que ça finirait comme ça et je suis sûr que le manager et les joueurs ne s’attendaient pas à ce qu’ils aient la saison qu’ils ont, mais ils pourraient toujours la récupérer. Ils pourraient facilement la récupérer. battre le Real Madrid 2-0 à Anfield, ce n’est pas impossible.

« Mais avec l’équipe qu’ils vont devoir aligner, ils vont être vulnérables à l’arrière. Ils pourraient encore finir par avoir une belle saison en remportant la Ligue des champions. Chaque soir, avec la puissance de feu de Liverpool, ils peut retourner n’importe qui, mais lorsque vous jouez les meilleures équipes, vous allez devoir défendre à des moments cruciaux.

« Cette année, quand on leur a demandé de le faire, ils ont été jugés insatisfaisants. Si vous m’aviez montré leurs matches restants cette fois l’an dernier, j’aurais pensé » quelle belle course pour Liverpool « , mais vous ne pouvez pas disent que cette fois-ci, ils ont semblé vulnérables.

« On pourrait dire que lors de leurs quatre derniers matches, ils affrontent des équipes qui n’auront rien à jouer, mais il n’y a pas de matchs faciles et évidents pour moi. »

La course Golden Boot de Salah enflammera-t-elle les Reds?

Darren Bent a déclaré à Sky Sports:

« Il n’y a pas eu de matchs faciles cette saison, mais certainement si vous remportez leurs trois derniers matchs de la saison – West Brom, Burnley et Crystal Palace – s’ils ont besoin des points et sont là ou à peu près, je pense qu’ils auront de très bonnes chances.

« Surtout si vous pensez à leur puissance de feu et si Mohamed Salah vise le Soulier d’Or. Il va avoir plus faim que jamais. Sadio Mane n’a pas eu la saison que nous attendions de lui, mais elle va être très serrée.

« Les deux moitiés centrales qu’ils ont actuellement [Nat Phillips and Ozan Kabak] sont une légère préoccupation. Ollie Watkins se frottait probablement les mains avant le début du match et il obtient son but.

« Watkins est un très bon attaquant, mais ils ont maintenant le Real Madrid à venir. Maintenant, essayez de jouer contre Karim Benzema … donc c’est la seule vraie préoccupation que j’ai à propos de leurs quatre meilleures chances. »

Et après?

Lundi 19 avril 19h00



Coup d’envoi à 20h00





Chelsea accueillera Porto lors du match retour des quarts de finale de la Ligue des champions à Stamford Bridge mardi avant d’affronter Manchester City en demi-finale de la FA Cup samedi prochain à 17h30.

Liverpool est de retour en Ligue des champions mercredi, battant déjà le Real Madrid 3-1 lors de son match de quart de finale avant le match retour. Liverpool sera ensuite de retour Sky Sports pour Monday Night Football le 19 avril, face à Leeds; coup d’envoi 20h.