La course pour identifier des milliers de manifestants iraniens emprisonnés alors que les exécutions du régime se poursuivent

La deuxième exécution d’un manifestant en autant de semaines par le régime iranien alors qu’il intensifie sa répression meurtrière contre les manifestations anti-gouvernementales apporte un sentiment d’urgence renouvelé à la diaspora iranienne.

Mohsen Shekari a été pendu jeudi matin dernier à Téhéran. Puis, tôt lundi, la justice du régime a confirmé avoir pendu Majid Reza Rahnavard à Mashhad.

Les deux hommes ont été accusés de « faire la guerre à Dieu » et jugés par des tribunaux révolutionnaires – le principal canal du régime pour étouffer la dissidence politique en appliquant sa charia islamique. Organisations de défense des droits de l’homme ont caractérisé le système comme n’ayant pas de procédure régulière et ont déclaré que les aveux sont régulièrement produits sous la torture pour être utilisés comme preuves dans des “procès fictifs”.

Le même jour que Shekari a été exécuté, deux jeunes hommes kurdes, Shadman Ahmadi et Shahriar Adeli , est mort après avoir été torturé par les autorités du régime dans différentes villes, selon le Kurdistan Human Rights Network. Tous deux avaient été arrêtés pour avoir participé à des manifestations qui ont secoué la nation.

REGARDER | Le régime iranien exécute un deuxième homme suite à des manifestations : L’Iran procède à une deuxième exécution suite à des manifestations L’Iran a pendu un homme en public après avoir été reconnu coupable du meurtre de deux membres des forces de sécurité, la deuxième exécution liée à des manifestations antigouvernementales en moins d’une semaine.

Le meurtre de ces hommes, tous dans la vingtaine, a ravivé le sentiment d’urgence pour la diaspora iranienne d’essayer d’empêcher davantage d’exécutions officielles et d’assassinats officieux de manifestants.

Les experts disent qu’il s’agit du plus grand défi politique que la République islamique ait connu depuis sa création en février 1979.

Des manifestations ont éclaté pour la première fois en septembre après la mort de Mahsa Amini, 22 ans, en garde à vue. Elle avait été arrêtée par la police des mœurs du pays, prétendument pour ne pas avoir porté correctement son hijab, qui fait partie du code vestimentaire islamique strict du régime. Sa famille insiste sur le fait qu’elle a été battue à mort.

Une participante avec une potence peinte sur un côté de son visage et les couleurs nationales de l’Iran sur l’autre marche lors d’une procession aux flambeaux, avec d’autres membres de la diaspora iranienne, à Oslo le 10 décembre 2022. (Sergei Gapon/AFP via Getty Images)

Identifier les détenus “sans voix”

CBC News s’est entretenu avec des militants des droits de l’homme et des journalistes qui affirment que grâce à leur vaste réseau de contacts en Iran, ils sont inondés de noms de manifestants qui ont été détenus pendant la répression du régime et risquent probablement la peine de mort.

Au moins 18 242 manifestants ont été arrêtés et 481 tués, dont 68 enfants et adolescents, à l’échelle nationale et lors de manifestations anti-régime qui ont saisi le pays pendant près de trois mois, selon le Agence de presse des militants des droits de l’homme ( HRAN ).

“Le régime a un bilan extrêmement horrible en ce qui concerne la détention de manifestants dans les rues et plus particulièrement le traitement de ceux qui sont inconnus”, a déclaré le journaliste Masoud Kazemi, basé en Turquie.

Il dit que braquer les projecteurs sur ces manifestants sans voix peut leur sauver la vie.

Kazemi, qui a été emprisonné par le régime pendant près d’un an dans la tristement célèbre prison iranienne d’Evine, dit que s’il s’inquiète pour les artistes, les athlètes et les Iraniens éminents qui ont été détenus, ceux qui ne sont pas célèbres sont traités avec plus de brutalité.

“Dans l’obscurité, les crimes prennent une dimension plus profonde”, a-t-il déclaré. “Ces manifestants sans voix sont soumis à davantage de souffrances physiques et mentales. Ils reçoivent également des peines plus sévères.”

Les images de Mohsen Shekari, à gauche, et de Majid Reza Rahnavard sont affichées sur des téléphones portables dans la capitale chypriote Nicosie en décembre. Les deux hommes ont été exécutés pour des crimes que le régime iranien a liés aux manifestations en cours qui balaient le pays depuis près de trois mois. (AFP via Getty Images)

Partager des histoires humaines derrière les chiffres

Pour le militant kurde des droits de l’homme Soran Mansourian, attirer l’attention du public sur les victimes du régime est devenu une seconde nature.

Il dit que ses sources dans les prisons iraniennes lui disent que le comportement des autorités là-bas change radicalement lorsque l’identité des détenus est rendue publique.

“Ils accompagnent même les prisonniers jusqu’à la cellule d’interrogatoire avec plus de soin”, a-t-il déclaré. “Alors que les prisonniers dont on ne parle pas sont souvent battus avec des matraques alors qu’ils sont traînés pour être interrogés.”

Mansourian dit qu’il essaie de raconter des histoires sur les personnes qui ont été emprisonnées ou tuées, en utilisant leurs passe-temps et leurs passions pour montrer qu’il y a de vrais êtres humains derrière les chiffres.

#AlaDasti, un enfant kurde de 15 ans de #Sanandaj a été enlevé par les forces de sécurité du CGRI sur la place Azadi de cette ville le mercredi. après-midi, 30 novembre. Malgré les visites fréquentes de sa famille dans les agences de sécurité et les hôpitaux de Sanandaj, il n’y a pas de nouvelles d’Ala jusqu’à présent.@ UNICEF pic.twitter.com/WbYJVqdwZI —@Soranmansournia

“Ce ne sont pas que des chiffres, alors j’essaie de créer un lien entre le public et les victimes où ils peuvent se voir dans les Iraniens”, a-t-il déclaré à CBC News depuis son bureau aux Pays-Bas.

Mansourian a commencé ce travail après que son jeune frère, Borhan, a été abattu dans la ville à majorité kurde de Kermanshah lors du soulèvement anti-régime de novembre 2019, au cours duquel 1 500 personnes ont été tuées .

“En 2019, personne ne nous écoutait”, a déclaré Mansourian. “Personne n’a parlé des personnes que le régime a tuées en novembre sanglant. Les médias n’ont pas écouté.”

Kazemi, qui se trouvait à la prison d’Evin à l’époque, dit avoir été le témoin direct des blessures et des violences physiques subies par les manifestants dans les rues lorsqu’ils sont arrivés à la prison.

Cette photo publiée par l’agence de presse iranienne Mizan montre un atelier de la tristement célèbre prison d’Evine à Téhéran endommagé par un incendie en octobre. L’incendie a tué huit détenus et en a blessé 61, selon la justice du pays. (Koosha Mahshid Falahi/Agence de presse Mizan/Associated Press)

Les détenus inconnus deviennent des cibles faciles, selon des militants

“Il semble que pour la première fois dans l’histoire de la République islamique, la communauté internationale, du moins en surface, se soucie des violations des droits de l’homme en Iran”, a déclaré Kazemi.

C’est pourquoi il dit que le régime et ses autorités s’inquiètent de la façon dont ils sont perçus par l’Occident et pourraient également agir avec plus de prudence une fois que le nom d’un prisonnier est rendu public et mis sous les feux de la rampe internationale.

Kazemi affirme que le régime paie un prix plus élevé lorsqu’il maltraite des Iraniens éminents – et que les détenus inconnus deviennent des cibles faciles pour les abus, la torture et la peine de mort.

Chaque famille qui identifie ses proches ajoute une page de plus au lourd bilan des violations des droits de l’homme par la République islamique. – Masoud Kazemi, journaliste

Dans un exemple récent, les parents de l’éminent écrivain et dissident Hossein Ronaghi ont refusé de garder le silence sur les tortures qu’ils ont subies en prison pour leur fils. Ils ont eu recours à dormir devant la prison d’Evin pour pousser le régime à libérer leur fils. Finalement, les autorités ont autorisé Ronaghi à être libéré sous caution.

“Le régime n’assume aucune responsabilité pour les mauvais traitements ou le meurtre de ceux qui ne sont pas identifiés. Les familles doivent se manifester, même de manière anonyme, pour s’assurer que les noms de leurs proches sont enregistrés”, a déclaré Kazemi.

“Chaque famille qui identifie ses proches ajoute une page de plus au lourd bilan des violations des droits de l’homme par la République islamique.”

Des membres de la communauté iranienne vivant à Istanbul assistent à une manifestation le 13 décembre, un jour après qu’un deuxième homme a été exécuté en Iran pour avoir participé à des manifestations après la mort de Mahsa Amini. (Dilara Senkaya/Reuters)

Les familles ont dit de garder les noms des détenus “secrets”

Kazemi dit que comme Amini, de nombreux manifestants ne sont pas des militants politiques, ce qui distingue ce soulèvement des mouvements précédents.

Il dit que pour cette raison, de nombreuses familles de détenus n’ont aucune expérience des relations avec les autorités du régime.

Kazemi dit que des agents du régime leur ont dit que s’ils restaient silencieux, leurs proches pourraient être libérés. Mais au fil des jours et des semaines, il dit qu’ils se rendent souvent compte qu’ils sont trompés.

“C’est ce qui est arrivé à Mohsen Shekari”, a déclaré Kazemi. “Avec différentes méthodes, ils ont menacé et fait pression sur la famille pour qu’elle se taise. Jusqu’au point où ils l’ont simplement exécuté sans préavis.”

Des manifestants tenant des affiches du manifestant iranien Mohsen Shekari se sont rassemblés samedi sur le pont Albert Memorial à Regina pour protester contre le régime actuel en Iran. (Matt Howard/CBC)

Farangiss Bayat, un ami proche de l’éminent leader étudiant emprisonné Majid Tavakoli, dit que davantage de familles doivent se manifester.

“Nous savons qu’il y a beaucoup d’enfants et d’adolescents qui sont actuellement emprisonnés. Certaines de leurs familles ne peuvent tout simplement pas croire qu’ils ont été accusés de crimes politiques graves. Nous parlons d’enfants de 14, 15 ans qui devraient être à l’école maintenant”, a déclaré Bayat depuis l’Allemagne.

Sur Twitter, Instagram et d’autres plateformes de médias sociaux, des milliers d’Iraniens utilisent des hashtags comme #SayTheirNames pour amplifier les histoires des détenus.

Pour aider ces efforts, plusieurs parlementaires allemands et suédois ont annoncé leur parrainage politique de certains manifestants qui ont été condamnés à mort et à l’emprisonnement en Iran.

Saroo Moradi a 17 ans. Il est détenu par le régime terroriste en Iran. Nous ne savons pas où se trouve sa prison. Sa famille ne sait pas non plus où il se trouve et s’il va bien. C’est pourquoi je serai un sponsor politique pour Saroo. Et je ferai ce que je peux. 1/3#iranrevolution2022 pic.twitter.com/GveJycsaDX —@mesarosch

L’histoire des exécutions massives du régime

Sous-jacente à cette urgence, il y a la crainte que le régime iranien puisse répéter son histoire de massacres secrets.

En 1998, la République islamique a illégalement détenu et exécuté de manière extrajudiciaire au moins 5 000 prisonniers iraniens en raison de leurs convictions politiques, jetant les corps dans des tombes anonymes. Amnesty International l’a appelé ol’un des chapitres les plus odieux de la violence d’État dans l’histoire récente de l’Iran.

L’avocat iranien des droits de l’homme Saeid Dehghan, qui a défendu de nombreuses victimes du régime, dit qu’il craint que le régime ne mette en œuvre des plans pour massacrer des prisonniers ou éliminer des manifestants par des disparitions forcées.

“De nombreuses arrestations récentes ont été effectuées en violation des règles et règlements, similaires à des enlèvements. Il est possible que cela conduise à la mort de manifestants sans procès”, a-t-il déclaré.

REGARDER | Un avocat appelle la communauté internationale à agir face à la crise en Iran : L’incendie d’une prison souligne la “crise des droits de l’homme” en Iran (avocat) L’avocat des droits de l’homme, Gissou Nia, a déclaré que la communauté internationale “doit faire beaucoup plus” pour demander la libération des prisonniers de la tristement célèbre prison iranienne d’Evin, où un incendie meurtrier s’est déclaré samedi soir.

Selon Dehghan, beaucoup se méfient d’un incendie et d’une fusillade dans la prison d’Evin le 15 octobre. Une agence de presse officielle a déclaré que huit prisonniers étaient morts et 61 blessés.

Mais Dehghan dit que cela “aurait pu faire partie d’un complot de l’establishment de la sécurité pour causer la mort” accidentelle “des prisonniers politiques”.

Bayat dit qu’elle partage cette préoccupation et craint que les prisonniers ne soient sommairement exécutés.

“Nous devons sérieusement envisager la possibilité d’une répétition de l’été 1988”, a-t-elle déclaré.

Malgré la répression meurtrière contre les manifestants, Mansourian affirme que le régime ne réussira pas dans ses efforts pour étouffer la dissidence.

“Les Iraniens ne reviendront jamais à la vie telle qu’elle était le 15 septembre, la veille du jour où Mahsa Jina Amini a été tuée par le régime.”