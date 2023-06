La course pour extraire une langue autochtone de son dernier locuteur lucide

Nelita Campos, une femme Iskonawa à Ucayali, au Pérou, est la dernière locutrice lucide de la langue Iskonawa. (Florence Goupil pour le Washington Post)

CALLERÍA, Pérou — C’est un rituel que Roberto Zariquiey et Nelita Campos pratiquent depuis plus d’une décennie. L’étrange couple — Zariquiey, linguiste universitaire mener des recherches postdoctorales à Harvard; Campos, la dernière locutrice lucide de sa langue indigène, est assise à la table de cuisine grossièrement taillée de sa cabane surélevée, surplombant un ruisseau boueux dans le village de Callería, au cœur de l’Amazonie péruvienne.

« Vous vous plaignez beaucoup », taquine Zariquiey Campos.

« Non, c’est toi qui ne cesse de te plaindre », rétorque Campos, pieds nus, avec de longs cheveux noirs de jais qui défient ses 75 ans environ.

Zariquiey, professeur de 44 ans à l’Université pontificale catholique du Pérou, extrait lentement la langue iskonawa de Campos.

Il lance des questions, écoute attentivement les réponses et note méticuleusement tous les détails que Campos peut partager : Le vocabulaire, la grammaire et la syntaxe de l’une des langues les plus menacées au monde. Tout au long, le couple, qui a construit une relation mère-fils improbable, plaisante sans cesse.

Au fil du temps, Campos, qui communique avec Zariquiey à la fois en iskonawa et en espagnol, a réussi à partager une grande partie de cette langue souvent onomatopée de la famille panoenne des langues de l’Amazonie occidentale. Il est lourd de polysémie – des mots aux sens multiples – et remarquable pour permettre aux utilisateurs d’empiler plusieurs verbes les uns sur les autres.

En cours de route, Zariquiey, qui a grandi dans une famille de classe moyenne à Lima, a absorbé une grande partie d’une culture finement adaptée à son environnement de forêt tropicale humide, y compris le mythe de la création d’Iskonawa sur un « isko », un oiseau jaune et noir qui tire ses plumes mortelles sur les humains qui convoitent sa réserve de cacahuètes jusqu’à ce qu’un chaman persuade la volaille en colère de partager.

Partout dans le monde, les chercheurs mènent une bataille perdue d’avance pour sauver la diversité linguistique mondiale. Les estimations les plus optimistes suggèrent que la moitié des quelque 5 000 langues parlées aujourd’hui, de la Sibérie à l’Outback australien, de l’Afrique à l’Amazonie, pourrait disparaître d’ici la fin du siècle. Le Département des affaires économiques et sociales de l’ONU avertit que jusqu’à 95 % pourraient être « éteints ou gravement menacés » d’ici 2100.

Comme ces manières de parler disparaissent, disent certains linguistes, il en va de même pour les manières de penser. Des indices vitaux sont à risque pour percer les mystères de l’évolution humaine, de la neurologie et même de la science médicale.

L’histoire de Campos et celle d’Iskonawa sont complexes. Au pic démographique de la tribu, elle pouvait compter quelques milliers. On pense que la population a chuté au cours des 19e et 20e siècles alors que les membres se retiraient plus profondément dans la forêt tropicale pour échapper au boom du caoutchouc et aux esclavagistes qui l’ont conduit.

En 1959, lorsque les missionnaires américains ont convaincu les Iskonawa de s’installer dans un village où ils pourraient être évangélisés, il en restait une centaine.

Pour Campos, qui avait environ 10 ans à l’époque, ce changement sismique a marqué la fin d’une enfance vécue « nue » et « heureuse ». Elle a été forcée d’abandonner son nom Iskonawa, Nawa Niká, et sa langue maternelle. Avec ses enfants et petits-enfants, elle parle espagnol.

C’était jusqu’à six décennies plus tard, à l’autre bout de sa vie, lorsque cet étranger blanc s’est présenté. Au lieu de se moquer de son langage, Zariquiey lui a dit qu’il était beau et précieux. Et plus : Il demandé si elle travaillerait avec lui pour le préserver.

« Lorsqu’il m’a proposé et dit qu’il l’écrirait, j’ai failli ne pas accepter », dit Campos. « Mais maintenant, cela me procure un tel bonheur lorsque j’entends les enregistrements de ma voix et que je vois que les enfants veulent apprendre. »

L’histoire de la perte linguistique est commune à travers l’Amazonie, à bien des égards la dernière ligne de front dans le choc des cultures qui a été déclenché en 1492 par l’arrivée des Européens dans l’hémisphère occidental. Vous pouvez voir des modes de vie anciens évincés par le matérialisme occidental dans les villages forestiers, où la télévision par satellite et les téléphones portables diffusent du football anglais, des films de super-héros hollywoodiens et des telenovelas latino-américaines, et les villes de la jungle en plein essor, où des vêtements colorés bon marché et des appareils électroniques grand public sont vendus. au son de la musique de danse tropicale amplifiée.

Le travail chronophage de Zariquiey et Campos est à la fois un travail d’amour et une course contre la montre ou, plus précisément, contre la mortalité de Campos, un effort pour documenter pour la postérité non seulement cette langue la plus rare, mais aussi la culture et les connaissances uniques et irremplaçables. il encode.

« Chacune de ces langues est une expression de la créativité de l’esprit humain, souvent avec une sagesse dont nous n’avons vraiment aucune idée », déclare Mandana Seyfeddinipur, qui dirige les archives des langues en danger à l’Académie des sciences et des sciences humaines de Berlin-Brandebourg.

Sauver Iskonawa est particulièrement difficile pour Campos. Officiellement, elle a 82 ans, bien que l’on pense que la date de naissance enregistrée dans les registres gouvernementaux – le 30 décembre 1940 – a été tirée de nulle part par le fonctionnaire qui travaillait dans l’avant-poste isolé de la jungle de l’État péruvien où, en tant que jeune adulte, son existence a été officiellement enregistrée pour la première fois. Mais quel que soit son âge réel, répondre aux questions précises et apparemment sans fin de Zariquiey nécessite engagement et concentration.

Le monde perdait des langues bien avant la pandémie. Mais il a été accéléré par le coronavirus et le carnage qu’il a causé parmi les anciens des tribus.

« C’est la mondialisation, l’urbanisation et le changement climatique », déclare Seyfeddinipur. « Partout dans le monde, les gens subissent une pression massive pour leurs moyens de subsistance. C’est l’effet de choses que nous, dans le Nord global, avons créées et que nous continuons constamment à créer. Nous perdons cette connaissance à gauche et à droite, alors même que nous courons dans des musées pour regarder des objets complètement décontextualisés, mais où ces personnes peuvent vous raconter l’histoire derrière ces objets.

Peu de régions sur Terre sont aussi riches en langues que l’Amazonie, où environ 300 langues différentes sont encore parlées, beaucoup d’entre eux « s’isolent », ce qui signifie qu’ils n’ont aucun parent linguistique connu, de la manière dont, par exemple, l’anglais et le néerlandais sont connectés, ou l’espagnol et le français.

Curieusement, bon nombre de ces langues autochtones offrent aux linguistes, dont la discipline se répand dans des domaines allant de l’anthropologie et de la paléoarchéologie aux neurosciences et à la philosophie, des pistes de recherche potentiellement beaucoup plus prometteuses que les principales langues indo-européennes.

C’est en partie parce que les langues les plus influentes du monde, à commencer par l’anglais, ont déjà fait l’objet de la grande majorité des recherches linguistiques. Mais c’est aussi parce que la façon la plus logique pour les chercheurs occidentaux de comprendre les limites extérieures du langage, de la culture ou des façons de voir le monde humain est d’étudier les langues les plus étrangères à la nôtre.

« Ce qui est foiré, c’est que la plupart des affirmations sur la cognition humaine, la psychologie de l’Homo sapiens, sont basées sur un échantillon très homogène d’êtres humains », déclare Zariquiey. « Il y a ce très gros biais vers les langues aux caractéristiques similaires, car toutes les langues européennes, à l’exception du basque, sont issues du même ancêtre commun, et ont généré des modèles similaires, que nous pensons universels mais qui ne le sont pas, ou du moins. n’a pas vraiment été prouvé qu’il en était ainsi.

Cette vue défie la pensée dominante en linguistique moderne, promu notamment par le professeur émérite du MIT Noam Chomsky, dont la théorie de la grammaire universelle postule que notre matériel – le cerveau humain – limite strictement les paramètres de tout langage possible. D’autres soutiennent que le logiciel – le langage lui-même – est beaucoup plus malléable et réagit à l’environnement.

Derrière ce débat abstrait se cachent des questions fondamentales sur la nature humaine. Comment acquérons-nous et traitons-nous le langage ? La langue que vous parlez détermine-t-elle votre façon de penser ? Et savons-nous vraiment tout ce dont le cerveau humain est capable ?

Les linguistes de terrain, tels que Zariquiey, affirment que nous avons à peine effleuré la surface de ces profondes énigmes. Un exemple qui semble étayer ce point de vue est celui de certains aborigènes australiens connaissance instinctive des points cardinaux sans avoir besoin d’une boussole.

Même dans les pièces sans fenêtre, ils connaissent le nord du sud – une capacité que la plupart des Occidentaux n’ont aucune idée qu’ils pourraient activer. Seyfeddinipur cite un aîné aborigène signalant le chavirement d’un bateau. Ses mouvements de main seraient passer du sens horaire au sens antihoraire selon la direction à laquelle il faisait face.

Un autre élément clé de la tradition autochtone avec des avantages potentiellement universels est le savoir médical des peuples autochtones. Les chamans indigènes sont de plus en plus reconnus par la biomédecine moderne pour leurs connaissances, glanées empiriquement sur des milliers de générations, sur les composés actifs de la flore et de la faune qui les entourent et sur la manière dont ils peuvent être utilisés pour traiter les maladies et les blessures.

Big Pharma n’en fait pas la publicité, mais un nombre surprenant de médicaments importants proviennent de composés naturels. Il s’agit notamment des statines, qui abaissent le cholestérol, dérivées de champignons, et des inhibiteurs de l’ECA, utilisés pour traiter l’hypertension artérielle, développés à partir du venin d’une vipère sud-américaine.

Aucun écosystème n’est plus riche en biodiversité – et a donc plus de potentiel médicinal – que l’Amazonie, déclare Mark Plotkin, l’ethnobotaniste qui dirige l’association américaine à but non lucratif Équipe de conservation de l’Amazonie.

Il cite une seule espèce amazonienne, la grenouille feuille géante, utilisée dans les rituels de chasse par les tribus du Pérou. Ses protéines semblent prometteurs en augmentant potentiellement la perméabilité de la barrière hémato-encéphalique pour permettre aux médicaments d’être administrés directement au cerveau – un Saint Graal de la médecine moderne.

L’ironie est que, tout comme la science occidentale devient plus apte à isoler les composés naturels et à évaluer leurs propriétés cliniques, les langues et les cultures indigènes de l’Amazonie sont ravagées plus rapidement que la forêt tropicale elle-même.

« Nous ne savons même pas ce que nous perdons », dit Plotkin. Il a relevé les découvertes récentes en Amazonie de deux nouvelles espèces d’anguille électrique et, en 2019, d’une arbre de près de 100 pieds de haut que celui que l’on croyait auparavant être le plus élevé de la région.

«Ces anguilles électriques sont des tranches de viande de huit pieds de long. Comment pouvez-vous les manquer ? » il demande. « Vous ne pouvez pas séparer une culture et dire: » D’accord, nous voulons sauvegarder les connaissances sur les plantes médicinales, mais nous ne nous soucions pas du reste. « »

Pour Campos, le défi est plus immédiat. Elle encourage les enfants de son village à apprendre au moins un peu d’Iskonawa. Heureusement pour elle, elle peut compter sur le soutien de Zariquiey, que ses fils appellent désormais « wetsako » – Iskonawa pour frère.

Zariquiey a créé plusieurs Applications de vocabulaire Iskonawa en utilisant la voix de Campos. Ils sont devenus extrêmement populaires à Callería. Il a également lancé une école de langues, où lors de ses visites mensuelles, il enseigne aux jeunes envoûtés des phrases de base de leur langue ancestrale.

« Tout le monde pense que ce langage est obsolète, primitif ou non pertinent, mais quand vous le voyez sur votre téléphone portable, cela change cette perception », déclare Zariquiey.

Pourtant, malgré ses efforts et ceux de Campos, il reconnaît que ses élèves ne seront jamais des locuteurs natifs d’Iskonawa.

Grâce au dictionnaire, au livre de grammaire et aux enregistrements sur lesquels le duo a travaillé, Iskonawa survivra désormais indéfiniment. Mais pas comme le genre d’entité vivante et évolutive qui est utilisée par une communauté humaine comme langue maternelle. En ce sens, une grande partie des connaissances et de l’apprentissage qui y sont codés retomberont dans le passé une fois que Campos aura disparu.