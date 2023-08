La course pour dominer le marché de la conduite autonome en Chine

Son bilan final ? La navigation sur pilote automatique n’est pas parfaite, mais c’est assez « impressionnant » et un aperçu d’autres avancées à venir.

Au-delà d’une simple revue de produit, la vidéo de Sundin donne à ses abonnés une vue rapprochée de la course à la production qui s’est accélérée parmi les constructeurs automobiles chinois au cours de l’année écoulée. Et qu’ils soient constructeurs de véhicules électriques ou startups technologiques autonomes, ils semblent tous obsédés par un objectif en particulier : lancer le plus rapidement possible leurs propres services de navigation autonome dans de plus en plus de villes chinoises.

Au cours des six derniers mois seulement, près d’une douzaine de constructeurs automobiles chinois ont annoncé des plans ambitieux pour déployer leurs produits NOA dans plusieurs villes du pays. Alors que certains des services restent inaccessibles au public pour le moment, Sundin a déclaré au MIT Technology Review que « le tournant pourrait être l’année prochaine ».

Semblables aux fonctionnalités Full Self-Driving (FSD) que Tesla teste en version bêta en Amérique du Nord, les systèmes NOA sont une version de plus en plus performante des systèmes d’assistance à la conduite qui peuvent arrêter, diriger et changer de voie de manière autonome dans un trafic urbain compliqué. Ceci est différent de la conduite entièrement autonome, car les conducteurs humains doivent toujours tenir le volant et être prêts à prendre le relais. Les constructeurs automobiles proposent désormais NOA en tant que mise à niveau logicielle haut de gamme aux propriétaires prêts à payer pour l’expérience et qui peuvent se permettre les modèles haut de gamme dotés des capteurs nécessaires.

Il y a un an, les systèmes NOA en Chine étaient encore limités aux autoroutes et ne pouvaient pas fonctionner en milieu urbain, même si la plupart des Chinois vivent dans des zones urbaines densément peuplées. Comme le note Sundin, il est extrêmement difficile pour les systèmes NOA de bien fonctionner dans de tels environnements, étant donné le manque de séparation entre la circulation piétonne et les véhicules, ainsi que la disposition particulière de chaque ville. Un système qui a appris les ficelles de la conduite à Pékin, par exemple, peut ne pas bien fonctionner à Shanghai.

En conséquence, les entreprises chinoises se précipitent pour produire de plus en plus de systèmes de navigation uniques à la ville avant de s’étendre progressivement dans le reste du pays. Des entreprises leaders telles que XPeng, Li Auto et Huawei ont annoncé des plans agressifs pour déployer ces services NOA dans des dizaines, voire des centaines de villes supplémentaires dans un avenir proche, se poussant mutuellement à aller de plus en plus vite. Certains ont même décidé de libérer NOA sans frais supplémentaires pour le propriétaire.

« Ils le lancent rapidement afin de créer une prise de conscience, d’essayer de renforcer la crédibilité et la confiance des consommateurs chinois, mais aussi, c’est FOMO [fear of missing out]», déclare Tu Le, directeur général de Sino Auto Insights, une société de conseil aux entreprises spécialisée dans le transport. Une fois que quelques entreprises ont annoncé leurs fonctionnalités de navigation urbaine, ajoute Tu, « tout le monde doit emboîter le pas, sinon leurs produits sont désavantagés sur le marché chinois ».

Dans le même temps, cette concurrence féroce a également des effets secondaires imprévus, déroutant certains clients et mettant sans doute d’autres conducteurs en danger. Et sous les campagnes de marketing omniprésentes des constructeurs automobiles, bon nombre de ces fonctionnalités restent tout simplement difficiles d’accès pour ceux qui ne vivent pas dans les villes pilotes ou ne possèdent pas les modèles haut de gamme.