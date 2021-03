La course pour devenir un influenceur du Clubhouse

Marc Andreessen. | Justin Sullivan / Getty Images

Avez-vous manqué les débuts de Twitter? TikTok aussi? Clubhouse est votre nouvelle chance.

Vous lisez ceci, donc vous n’étiez pas là pour aider l’Amérique à s’installer en Occident. Vous n’étiez probablement pas là pour aider l’homme à atterrir sur la lune. Et vous devrez probablement attendre assez longtemps pour aider à coloniser Mars.

Alors, voici un prix de consolation: vous aurez peut-être encore une chance de revendiquer un territoire virtuel sur Clubhouse, le réseau social très animé dédié à l’audio en direct, avant que tout le monde n’y arrive. Dépêchez-vous, cependant: il y a beaucoup de gens qui essaient de faire exactement la même chose.

Clubhouse est un mélange mousseux de radio AM et d’une très bonne conférence technologique.Il vous permet d’organiser ou d’assister à des discussions en ligne mettant en vedette des personnes célèbres ou vos amis, ou n’importe qui entre les deux. Il y a quelques semaines, par exemple, Katie Couric, Paris Hilton et Bethenny Frenkel, star de la télé-réalité devenue entrepreneuse, se sont réunies dans une «salle» virtuelle où plus de 1 000 personnes écoutaient leur conversation; À un moment donné plus tard dans la soirée, le même lieu s’est transformé en une discussion sur les mérites du bitcoin avec Andrew Ross Sorkin de CNBC, le PDG de Cheddar, Jon Steinberg, et John Legere, l’ancien PDG de T-Mobile.

Clubhouse a été lancé il y a moins d’un an et a immédiatement attiré l’attention de la Silicon Valley et d’autres types de technologies. Il s’est rapidement développé depuis, élargissant sa base d’utilisateurs pour inclure tout le monde, des francophones aux activistes noirs.

Mais il y a un type particulier d’utilisateur du Clubhouse que vous trouverez assez souvent sur Clubhouse: l’utilisateur spéculatif du clubhouse. C’est quelqu’un qui veut être sur Clubhouse parce que peut-être que Clubhouse va être une grosse affaire, et ils veulent entrer avant que cela n’arrive.

«Vous regardez de l’argile moulée en ce moment. Ce que vous voyez se passer sur Clubhouse en ce moment va se transformer en autre chose », déclare Laurel Touby, qui a réussi le premier boom Internet en créant et finalement en vendant MediaBistro, une entreprise de recrutement et d’événements.

Touby est maintenant un investisseur chez Supernode Ventures, et dit qu’elle a essayé Clubhouse l’année dernière lorsque d’autres investisseurs ont été fascinés pour la première fois par le service. Elle n’a pas été époustouflée, mais a finalement vu suffisamment d’indices qu’il pourrait s’agir d’un réseau social durable. Elle dit qu’elle a décidé de «laisser tomber [her] tiroirs et allez-y »en investissant du temps à accueillir des chambres Clubhouse.

« Je l’admets. Je n’étais pas assez tôt sur Twitter. Je n’étais pas assez tôt pour accéder à TikTok ou à d’autres plates-formes. Mais c’est une chance d’arriver tôt ici.

Attention: comme les autres réseaux sociaux, Clubhouse n’est pas une seule chose. Et plus elle grossit – la société a récemment annoncé qu’elle comptait désormais 10 millions d’utilisateurs hebdomadaires – plus elle peut devenir ou deviendra de choses.

Mais c’est frappant en ce moment d’entendre et de voir combien d’utilisateurs de Clubhouse passent leur temps sur Clubhouse à parler de Clubhouse: Qu’est-ce que Clubhouse va être? Comment les gens deviennent-ils des utilisateurs puissants sur Clubhouse? Quelle entreprise ou industrie existante va exploser Clubhouse?

C’est le genre de discussion que vous n’étiez pas susceptible de voir sur les premiers réseaux sociaux. En effet, les personnes qui ont rejoint tôt des réseaux comme YouTube, Twitter ou Facebook ne se demandaient probablement pas comment transformer leur présence sur la plate-forme en influence, en argent ou en carrière. Ce n’est pas vrai maintenant, et maintenant tous les grands réseaux sont encombrés d’influenceurs potentiels. Les plates-formes n’ont toujours pas de gardiens formels – mais en laissant n’importe qui et tout le monde entrer, les portes se bouchent de toute façon.

Ce qui fait évidemment partie de l’attrait de Clubhouse – peut-être que c’est YouTube en 2006, et vous pouvez devenir célèbre simplement pour votre présence. Ou, alternativement, vous pouvez vous présenter avec une idée très claire de ce que vous pensez pouvoir faire sur une nouvelle plate-forme. Nous sommes dans une ère très sage des médias sociaux.

« Si je commençais un podcast aujourd’hui – je ne commencerais pas un podcast, je viendrais juste ici », Guy Raz, l’animateur très réussi de la Comment j’ai construit ça podcast, a raconté à une salle du Clubhouse… le futur du Clubhouse.

Clubhouse lui-même courtise activement l’utilisateur obsédé par Clubhouse en offrant aux utilisateurs de Clubhouse de nombreuses occasions de parler au PDG Paul Davison, qui organise une présentation hebdomadaire en direct pour les nouveaux utilisateurs, où il leur explique les bases des fonctionnalités et de l’étiquette du Clubhouse (ce n’est pas acceptable de être raciste ou antisémite; il est normal de quitter tranquillement une chambre Clubhouse sans annoncer votre départ).

Davison organise également une autre réunion hebdomadaire en direct pour tous les utilisateurs du Clubhouse, où il les met à jour sur les feuilles de route des produits et les laisse s’exprimer sur leurs reproches (qui incluent des préoccupations très réelles concernant la confidentialité). Davison, un homme de 44 ans qui avait tenté à plusieurs reprises de créer une startup sociale avant de décrocher le jackpot l’année dernière, est un ambassadeur bavard et grégaire de la marque – presque à l’opposé du modèle taciturne et gnomique Mark Zuckerberg et Jack Dorsey.

Plus important encore: Davison a été explicite sur l’idée que Clubhouse pourrait devenir un endroit utile, voire rentable, pour que les utilisateurs puissent s’installer.

Twitter, Facebook et YouTube ont démarré sans aucun effort concerté pour aider les utilisateurs à développer leur présence – et ils n’esquissaient certainement pas un moyen pour les premiers utilisateurs de gagner de l’argent sur leurs plates-formes. Mais lorsque Davison a annoncé un tour de financement de 100 millions de dollars pour Clubhouse en janvier, il a tenu à expliquer comment les utilisateurs pourraient gagner de l’argent plus tard – peut-être qu’ils vendront des billets ou des abonnements aux salles qu’ils hébergent, par exemple – et annonçaient que certains des L’argent que la société vient de collecter irait à un «programme de subventions aux créateurs», qui serait distribué à certains utilisateurs expérimentés qui hébergent des salles populaires. Ce programme n’a pas encore commencé, mais il sera intéressant de voir le genre de personnes que Clubhouse approuve officiellement avec son argent.

Une chose que vous ne trouverez pas beaucoup sur Clubhouse: les jeunes utilisateurs qui ont afflué tôt sur Instagram, Snapchat et TikTok. C’est probablement le résultat de la stratégie de croissance de l’entreprise – qui, pour l’instant, consiste à exiger que les nouveaux utilisateurs reçoivent une invitation des utilisateurs existants, ce qui signifie que vous êtes plus susceptible de voir des personnes qui ressemblent et ressemblent aux premiers influenceurs technologiques et culturels Clubhouse d’abord, et moins comme leurs enfants. Cela pourrait changer à l’avenir, ou peut-être que Clubhouse restera un réseau social pour les personnes âgées qui aiment parler et écouter au lieu d’envoyer des SMS et de glisser. Dans tous les cas, le manque relatif de jeunes sur Clubhouse n’est pas passé inaperçu par sa base actuelle.

« [Clubhouse users] se sentent comme s’ils avaient raté le bateau pour percer sur Instagram », déclare le comédien et activiste Baratunde Thurston, qui a déclaré s’être connecté au réseau en mai dernier -« pour revendiquer mon nom »- puis renfloué après avoir trouvé la plate-forme peuplée principalement de venture capitalistes. À la fin de l’année dernière, cependant, il est revenu et a trouvé un nouveau groupe d’utilisateurs qui étaient «avertis, sceptiques, prudents et affamés, à la fois. Vous avez un groupe d’utilisateurs sociaux relativement avertis qui ont de bonnes questions », a-t-il déclaré.

Il existe également un sous-ensemble très spécial d’utilisateurs obsédés par le Clubhouse: les capital-risqueurs d’Andreessen Horowitz, l’un des magasins d’investissement les plus puissants et les plus en vue de la Silicon Valley. Ils aiment tellement l’application qu’ils y ont investi des millions de dollars en menant ce tour de financement de 100 millions de dollars, et l’utilisent comme leur propre… clubhouse.

A16Z, comme la société est connue dans la Silicon Valley, est bien en vue et sans vergogne partout dans le Clubhouse. Les fondateurs Marc Andreessen et Ben Horowitz animent une émission d’entretien récurrente consacrée aux «conversations sans entraves» entre eux et d’autres leaders technologiques. (Il y a quelques enchaînement: Andreessen empêche de nombreux utilisateurs – souvent des journalistes qu’il a également bloqués sur Twitter – d’écouter toute conversation qu’il héberge sur l’application.) Felicia, l’épouse d’Horowitz, organise un «dîner» hebdomadaire qui comprend des invités comme Oprah Winfrey. Et le nouveau partenaire d’A16Z, Sriram Krishnan, co-anime un autre talk-show récurrent dans lequel Elon Musk interviewait le PDG de Robinhood, Vlad Tenev, alors que la saga GameStop se déroulait. Il est également censé accueillir un jour une conversation entre Musk et Kanye West.

A16Z est également actif dans les coulisses: des personnes familières avec Clubhouse disent que la société de capital-risque a joué un rôle de premier plan en invitant des célébrités à essayer l’application, et que Chris Lyons, qui gère un fonds A16Z visant spécifiquement à stimuler la participation des Noirs à la technologie l’industrie, a mis un point d’honneur à utiliser son réseau social pour amener des célébrités noires de premier plan comme Kevin Hart à essayer l’application.

Le dernier cycle d’investissement de Clubhouse valorise déjà l’entreprise à 1 milliard de dollars. Donc, Clubhouse devrait devenir vraiment, vraiment gros – comme Twitter ou Pinterest gros – pour qu’A16Z ait un retour sur son argent. Mais posséder une grande partie d’une plate-forme populaire, sur laquelle vous pouvez convoquer un public chaque fois que vous avez des pensées que vous souhaitez partager? Cela vaut aussi quelque chose.