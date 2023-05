La course offre de nombreux avantages aux enfants – Shaw Local

Je m’appelle Katie Matteson. Je suis un coureur de fond depuis plus de 15 ans et je suis un entraîneur de course certifié. Ce sera ma troisième année comme entraîneur du programme Kids Just Wanna Reagan Run au Dixon YMCA. Au cours de ce programme, nous enseignons aux enfants comment s’échauffer et s’étirer, ainsi que la bonne forme de course, le rythme, la nutrition, la sécurité – et le plus important, comment rendre la course amusante !

Cette année, nous organisons un programme de six semaines pour les élèves de la première à la sixième année, du 23 mai au 29 juin. Cela mènera à la course Reagan Run 5K le 1er juillet. Les pratiques auront lieu au Dixon YMCA les mardis et Les jeudis de 17h30 à 18h30.

Nous fournirons de l’eau et une collation santé après chaque pratique. Nous demanderons également aux enfants de remplir des journaux de course pendant ce programme. Avoir le journal de course est un excellent outil d’entraînement pour que les enfants gardent une trace de leurs kilomètres, de ce qu’ils ont ressenti pendant l’entraînement, des conditions météorologiques, etc. Cela permet aux enfants de rester sur la bonne voie et les amène à se fixer des objectifs.

Pour tout enfant qui souhaite commencer à courir, c’est un excellent programme à rejoindre.

Avantages pour les enfants rejoignant un programme de course à pied

Avantages pour la santé physique : La course à pied est un excellent moyen pour les enfants d’améliorer leur santé physique globale. Cela peut aider à améliorer leur forme cardiovasculaire, à renforcer leurs muscles et leurs os et à maintenir un poids santé.

Bienfaits pour la santé mentale : Il a été démontré que la course à pied a un impact positif sur la santé mentale, réduit les symptômes d’anxiété et de dépression et améliore l’humeur et l’estime de soi.

Avantages sociaux: Rejoindre un programme de course à pied peut donner aux enfants l’occasion de se faire de nouveaux amis, de développer des compétences sociales et de se sentir membres d’une communauté.

Fixation et réalisation d’objectifs : Fixer et atteindre des objectifs de course peut aider les enfants à développer des compétences de vie importantes, telles que la persévérance, le dévouement et l’autodiscipline.

Amusement et plaisir : La course à pied peut être une activité amusante et agréable pour les enfants, leur procurant un sentiment d’accomplissement et de satisfaction.