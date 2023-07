La course NASCAR Cup Series au New Hampshire reportée à lundi en raison de la pluie

Bob Pockras FOX NASCAR Initié

LOUDON, NH – La course NASCAR Cup Series au New Hampshire Motor Speedway a été reportée de dimanche après-midi à lundi à midi HE alors que de fortes pluies ont frappé l’installation.

La pluie a commencé à tomber vers 8 h HE sur la piste et les prévisions annonçaient de la pluie tout au long de la journée. Avec un avertissement d’inondation déjà émis pour la région de Loudon, NASCAR et les responsables de la piste ont pris la décision en milieu de matinée de supprimer la journée. La piste n’a pas de lumières.

Les prévisions météo FOX pour lundi indiquent des températures au milieu des années 80 et moins de 10% de probabilité de pluie, ce qui donne à NASCAR l’assurance qu’il peut parcourir les 301 tours complets (318 miles) sur l’ovale de 1,058 mile. Christopher Bell est en pole position.

NASCAR a apporté ses pneus pluie à bande de roulement à l’événement et les voitures étaient équipées d’essuie-glaces et de désembueurs, mais avec la piste un ovale plat et relativement court, le jet de l’arrière des voitures limite la visibilité du conducteur lorsqu’il pleut. Bien qu’il n’ait pas l’intention de courir sous une pluie constante, NASCAR utiliserait les pneus pluie dans des conditions humides pour essayer de démarrer ou de reprendre la course plus tôt qu’il ne le faudrait pour sécher complètement la piste.

La course était la troisième épreuve de Coupe cette année reportée à cause de la pluie, les événements de Douvres et de Charlotte ayant également été repoussés à lundi. Il s’agissait également du troisième événement consécutif touché par la pluie, les deux courses précédentes – la course de rue de Chicago et Atlanta – ayant été raccourcies en raison des conditions météorologiques.

NASCAR avait un test prévu lundi et mardi dans le New Hampshire pour expérimenter un nouveau sous-aile qui pourrait potentiellement améliorer les courses sur pistes courtes. Ce test a été déplacé au 31 juillet et au 1er août à Richmond Raceway, du lundi au mardi après l’événement dans deux semaines.

