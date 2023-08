La course magique de la Colombie en Coupe du monde malgré des problèmes hors du terrain

SYDNEY, Australie – Dès que les premières notes du « Himno Nacional de la Republica de Colombia » – « Oh Gloria Inmarcesible » – ont retenti au Stadium Australia dimanche soir, vous saviez quel type de soirée cela allait être. Comme un, la mer de chemises jaune canari entourant le terrain de tous côtés a éclaté dans une unité cacophonique, chantant l’ode à l’indépendance de Carthagène de la domination espagnole. Sur le terrain, les 11 joueurs envoyés par le sélectionneur colombien Nelson Abadía ont répondu de la même manière, les émotions sur leurs visages visibles. Telle était la vigueur avec laquelle ils ont chanté l’hymne de leur nation, on se demandait s’ils pourraient avoir besoin d’une pause avant d’arriver à la tâche réelle du football.

– Coupe du Monde Féminine : Accueil | Escouades | Calendrier | Podcast

Au cours des 90 minutes qui ont suivi, la foule de supporters colombiens qui avaient suivi leurs femmes à travers l’Australie a fait de leur mieux pour les hisser vers une victoire de plus, un morceau d’histoire de plus. Chaque fois que la Colombie avançait, ils étaient accueillis avec un niveau d’excitation croissant en décibels. Lorsque l’Angleterre a tenté de répondre par une période prolongée de possession, elle a été accueillie par un chœur de huées et de moqueries.

Il y a un pouvoir à cela. Lors de la victoire 1-0 de la Colombie contre la Jamaïque la semaine précédente, les joueurs avaient cherché à exploiter la voix de leurs supporters pour clôturer leur victoire, pompant leurs bras en direction des tribunes lors des arrêts de jeu pour attiser le bruit et leur fournir coup de pouce ou avantage intangible. Des semaines auparavant, avec un soutien vocal dans le dos, alors que Las Cafeteras a stupéfié l’Allemagne grâce à un talent indescriptible de l’attaquante Linda Caicedo et d’un vainqueur à la 97e minute de Manuela Vanegas, une victoire qui s’avérerait finalement cruciale pour éliminer les finalistes européens en phase de groupes. Alors qu’Abadía déclarait sa post-victoire contre les Reggae Girlz, elles étaient là pour entrer dans l’histoire.

La Colombie est entrée dans l’histoire lors de la Coupe du monde féminine 2023 en atteignant son tout premier quart de finale du tournoi. (Photo de WILLIAM WEST/AFP via Getty Images)

Hélas, pour ceux qui étaient dans les tribunes, il ne devait pas y avoir de répétition de cette magie dimanche. Interpellée par la partie sud-américaine, l’Angleterre de Sarina Wiegman a su trouver les réponses dont elle avait besoin ; surmonter un déficit pour la première fois de tout le tournoi et fixer un rendez-vous avec l’Australie mercredi. La Colombie, sur l’équilibre du jeu, a donné autant qu’elle a obtenu. On peut sans doute dire que c’était plus leurs propres défaillances défensives que n’importe quel type de jeu dominant de l’Angleterre qui les a vus concéder, et ils ont terminé le match avec une rafale d’attaques si furieuse que peu auraient été surpris si le jeu avait été forcé. au temps supplémentaire.

Mais il ne devait pas être. La Colombie rentre chez elle. L’Amérique du Sud – et les Amériques en général – n’ont plus de représentants au tournoi.

Là, cependant, réside peut-être la doublure argentée, le signe que cette Coupe du monde ne représente pas un feu de paille mais le début – ou plus exactement, la suite – de quelque chose de spécial. Les graines sont là pour que la Colombie fasse de la Coupe du monde 2023 le début d’un nouveau chapitre, pour commencer à défier la domination précédemment hégémonique que le Brésil détenait sur le tournoi. Ils sont là si la volonté existe de faire ce qui est nécessaire.

Choix de l’éditeur 2 Connexe

Tout commence bien sûr, avec Caicedo. Après avoir été nommée joueuse du tournoi lors de la Copa América Femenina l’an dernier, la sensation de 18 ans en route pour le Real Madrid a montré lors de cette Coupe du monde qu’elle pouvait servir de base à cette équipe pour les années à venir, déjà bien avancée. sa façon d’être reconnue comme l’une des meilleures joueuses du monde malgré son âge.

Caicedo, cependant, est l’un des nombreux joueurs à gravir les échelons du football colombien, servant de phare à l’équipe qui a atteint les quarts de finale de la Coupe du monde U20 l’année dernière, ainsi qu’à l’équipe U17 qui a atteint la finale de cette coupe du monde. La défenseure Ana María Guzmán était un autre membre de ces équipes et a rejoint Caicedo pour faire sa marque dans ce tournoi, fournissant la passe décisive pour la frappe gagnante de Catalina Usme contre la Jamaïque et accompagnant son équipe poursuivant le match contre l’Angleterre.

Abadía, respecté pour sa capacité à développer des joueurs, a parlé de connaître ces joueurs depuis l’âge de 12 ans et, avec le soutien de la fédération, de guider leur progression dans l’équipe senior. De toute évidence, ce n’est pas seulement au niveau senior que la Colombie progresse, mais aussi au niveau des jeunes.

Toujours en 2022, la Colombie a poussé fort le Brésil en finale de la Copa América Femenina à l’Estadio Alfonso López de Bucaramanga avant de s’estomper tard. Mais avec le noyau de l’équipe d’Abadía maintenant établi et encore testé au combat en Australie et prêt à être renforcé avec les jeunes talents qui arrivent – combinés aux trébuchements du Brésil, à la retraite de Marta et à la pression importante sur leur entraîneur Pia Sundhage – – la porte semble entrouverte dans leur région.

Mais d’abord, il y a des problèmes dans leurs antécédents qui doivent être résolus.

Le problème des ressources, comme c’est le cas dans tant de pays à travers le monde, a été un sujet majeur ces dernières années. Certains des joueurs les plus reconnaissables de l’équipe avaient déjà parlé de abus dans le football féminin dans le paysavec peu de résultats apparemment à l’exception de leur sélection interrompue pour le devoir de l’équipe nationale.

L’année dernière, les joueuses ont été obligées de protester contre le manque de football national, pour stimuler leur fédération qui avait déclaré, bien qu’elle devait accueillir la Copa América Femenina, qu’il n’y avait pas assez d’intérêt pour justifier l’organisation de ces compétitions. Leurs performances et le travail des campagnes sponsorisées pour susciter l’intérêt ont poussé leur fédération à l’action, mais leur entraîneur en veut plus à l’avenir. Les fans sont montés à bord pour aider à exiger le changement. Et cela ne fera qu’augmenter en volume après ces affichages en Australie.

« Ça va changer », a déclaré Abadía par l’intermédiaire d’un interprète avant le match contre l’Angleterre. « Cela va changer parce que ce que fait l’équipe nationale est un avertissement de plus qu’il en faut plus. La plupart sont allés en Europe ou au Brésil, mais localement, ils doivent être plus compétitifs et avoir 10 ou 12 équipes. En utilisant 40 matchs de l’année et c’est important pour ceux qui viennent. »