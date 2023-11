La course la plus froide de F1 ? Le GP de Las Vegas mettra au défi les pilotes, les équipes et les pneus

La Formule 1 a investi plus d’un demi-milliard de dollars dans le Grand Prix de Las Vegas, sa nouvelle et la plus brillante course dont elle espère qu’elle sera un moment fort du calendrier pendant des décennies.

Pourtant, malgré le faste et le glamour d’organiser un événement dans l’une des villes de divertissement les plus dynamiques au monde, il reste encore une course à courir qui a la même valeur qu’une autre : 25 points et un trophée pour le vainqueur.

Les pilotes effectueront leur préparation habituelle. Ils effectueront des tours dans le simulateur pour découvrir le nouveau circuit intégrant les monuments de Vegas. Ils anticiperont les exigences de configuration de la voiture pour la piste urbaine. Ils ajusteront même leur horaire de sommeil pour l’heure de début de 22 heures (heure du Pacifique).

Mais l’heure d’extinction tardive des feux aura également un impact sur l’une des variables les plus importantes de la F1, et donc sur la nature de la course : la performance des pneus.

Alors que les 20 voitures atteignent des vitesses supérieures à 200 mph sur le Strip de Las Vegas, la température devrait se situer entre 41 et 50 ºF (5 et 10 ºC). La température moyenne minimale à Las Vegas jusqu’en novembre est de 46 °F (8 °C), ce sera donc probablement l’une des courses les plus froides de l’histoire de la F1. Le niveau record était de 41 ºF (5 ºC) lors du Grand Prix du Canada 1978, qui s’est tenu à Montréal au début d’octobre.

“C’est probablement la première fois que nous nous attendons à des conditions aussi froides”, a déclaré Mario Isola, chef de la F1 du fournisseur de pneus Pirelli. L’Athlétisme. Il a reconnu que ce serait une « grande inconnue » pour les conducteurs.

Cela pourrait faire de Las Vegas l’une des courses de F1 les plus difficiles du calendrier.

L’impact du froid sur les pneus

Les pneus F1 sont conçus pour offrir une adhérence optimale à des températures élevées. Les équipes utiliseront des couvertures de pneus dans les garages, qui permettent de réchauffer les pneus à 158 ºF (70 ºC). Une fois sur la piste, les pilotes gèrent soigneusement la gomme et augmentent sa température pour offrir des niveaux d’adhérence optimaux lors d’un tour lancé.

“Ces composés sont conçus pour générer de l’adhérence à haute température, disons au-dessus de 80 degrés”, a expliqué Isola. « Par temps froid, l’adhérence est très faible. »

Une adhérence réduite facilite les erreurs des conducteurs et nécessite une prudence accrue à l’entrée des virages. Bien qu’il n’y ait pas beaucoup de zones de freinage brusque sur le tracé à 17 virages, les murs à proximité sur la piste de rue puniront les erreurs mineures.

La meilleure façon pour les conducteurs de lutter contre les faibles niveaux d’adhérence par temps froid est de faire travailler les pneus plus fort en les poussant dans les virages à grande vitesse. Plus ils exercent de pression sur les pneus, plus ils deviennent chauds.

Les couvertures de pneus F1 feront l’objet d’un entraînement à Las Vegas. (Jakub Porzycki/NurPhoto via Getty Images)

Mais le tracé de Las Vegas comporte peu de virages à grande vitesse et trois longues lignes droites, la plus longue du Strip. Lorsque les pilotes roulent en ligne droite, les pneus perdent une partie de la température accumulée.

Une voiture de sécurité à mi-course – dont les chances sont plus élevées sur une piste urbaine en raison de la proximité des murs – réduirait également la température des pneus en raison de la baisse de vitesse des voitures. De faibles niveaux d’adhérence rendent également les voitures plus susceptibles de glisser, ce qui entraîne un grainage des pneus, où la surface du pneu se brise.

Las Vegas sera également la première course de F1 dans des conditions vraiment froides depuis que Pirelli a révisé les spécifications des pneus en 2022 avec des pneus de 18 pouces. Alors que 2020 a eu deux épreuves à basse température en Turquie et en Allemagne, celles-ci se sont déroulées avec des pneus de 13 pouces avec des flancs plus épais. “Si nous parlons de pneus de 18 pouces, c’est probablement la première fois que nous avons ce genre de température”, a déclaré Isola.

Le pilote Williams, Alex Albon, a déclaré que les conditions froides rendraient la course « intéressante » et que les pilotes pourraient avoir besoin de plus de temps pour mettre leurs pneus à température avant de faire des tours rapides. “Je me demande si nous faisons trois ou quatre tours de préparation pour les qualifications”, a-t-il déclaré. La plupart des pistes ne nécessitent qu’un seul tour d’échauffement. “Ce sera une période difficile.”

“Un pneu va refroidir dans ces lignes droites”, a ajouté Carlos Sainz de Ferrari. « Arriver dans un virage avec un réglage d’appui très faible, comme on s’y attend à Vegas, avec un pneu froid, sur une nouvelle surface… » Il a ralenti pour faire effet. Le tableau qu’il a décrit est un défi.

“Il pourrait y avoir de nombreuses variables pour que les pneus et les températures en général soient un grand sujet de discussion ce week-end.”

Les meilleurs plans

L’asphalte sous les voitures a également un impact sur les niveaux d’adhérence. Toutes les voies routières ont une traction réduite en raison d’une utilisation limitée : les véhicules routiers à vitesse lente déposent moins de caoutchouc que les voitures de course à vitesse élevée. C’est pourquoi Pirelli a choisi ses trois composés les plus tendres et les plus adhérents pour le week-end de course.

De grandes portions de rues utilisées pour le circuit de Las Vegas ont également été repavées avant la course, ce qui signifie que le circuit sera très vert. L’évolution de la piste – où les temps au tour deviennent plus rapides à mesure que plus de gomme est déposée – sera très élevée à Las Vegas.

Une mesure prise par Pirelli sur les pistes pour augmenter les niveaux d’adhérence consiste à utiliser des jets à haute pression pour projeter de l’eau sur la surface, la rendant plus abrasive. C’est la même chose à Las Vegas.

Pirelli a également demandé aux équipes de fournir les données de leurs simulations plus à l’avance que d’habitude pour aider à avoir une meilleure idée de la façon dont les pneus peuvent se comporter par temps froid.

“Habituellement, ils fournissent des simulations trois semaines avant la course, puis nous analysons les données et nous leur donnons les prescriptions (de pression des pneus) deux semaines avant la course”, a expliqué Isola. “Dans ce cas, nous leur avons demandé de nous fournir des simulations ou tout ce dont ils disposaient plus à l’avance, quatre ou cinq [weeks before]pour avoir une idée.

La F1 espère que les rues repavées de Las Vegas compenseront les températures froides de Las Vegas. (Matthieu Ashton – AMA/Getty Images)

Des températures aussi froides ne sont pas totalement inconnues des pilotes de F1. Les essais de pré-saison se déroulaient autrefois dans des conditions froides à Barcelone, en Espagne – il a même neigé un jour en 2018 – et les équipes effectuent encore leurs premiers shakedowns avec leurs voitures en Europe lorsque les températures sont très basses début février.

“Quand vous roulez dans ce genre de températures de piste, c’est délicat”, a déclaré Nico Hülkenberg de Haas. « Ça va être différent ; ça va être un défi d’une manière différente. Au lieu de garder les pneus au frais, il faut faire quelque chose pour les mettre en marche. »

Contrairement à ces tests, les équipes de Las Vegas n’auront pas la liberté de limiter leur course en raison des difficultés liées à la course dans le froid. Il n’y a pas d’autre choix que de tirer le meilleur parti des conditions et de prévoir toutes les éventualités.

“Cette combinaison de la surface de la piste, dont nous savons très peu de choses pour le moment, et de la façon dont elle interagira avec les pneus, dictera en grande partie le déroulement du week-end”, a déclaré Dave Robson, responsable de l’ingénierie des véhicules chez Williams.

« Nous ne pouvons pas prédire exactement comment la voiture se comportera à Vegas. Nous y irons avec de nombreuses options, donc quoi qu’il arrive, nous serons en mesure de couvrir cela le plus rapidement possible.

Pourquoi Vegas ne s’inquiète pas du froid

Ce ne sont pas seulement les pneus qui nécessitent une attention particulière par temps froid.

Il est rare que les invités à des événements VIP de F1 recommandent de porter un gros manteau ou que les pilotes doivent accorder une attention particulière à des choses simples comme la façon dont ils vont garder leurs mains au chaud.

“Vous avez besoin de vos mains pour bien travailler lorsque vous conduisez, donc être au courant de tout cela est quelque chose que nous étudions déjà”, a expliqué Lando Norris de McLaren. « Ce sont parfois des choses simples, avec des chauffe-mains, des gants, etc. »

Hülkenberg se souvient que ses doigts étaient devenus si froids lors d’un test hivernal qu’il « ne pouvait pas ouvrir mes mains » autour du volant après une course : « Après quelques tours, vos doigts deviennent si froids qu’ils sont coincés dans cette position. , et ils perdent la sensation.

Les organisateurs de la course de Las Vegas ne sont pas concernés par l’impact du froid. L’heure de début à 22 heures (heure du Pacifique) était un compromis – non sans ironie – et l’impact sur la température était un autre effet secondaire de la décision finale.

“Je pense que le froid est relatif !” Renee Wilm, la PDG du Grand Prix de Las Vegas, a déclaré L’Athlétisme. “En Amérique, nous nous asseyons souvent dans les tribunes pour regarder des matchs de football à 10 degrés (F), il fera donc beaucoup plus chaud qu’un match de football américain en hiver.

« Nous avons certainement eu des conversations avec Pirelli, avec les équipes, pour garantir que la qualité des courses sera au rendez-vous. Ce sera un événement de première année, donc il y aura évidemment de l’excitation et des questions sur les pneus qu’ils utiliseront et à quelle fréquence ils les changeront, ou comment ils les réchaufferont pour être prêts à courir.

“Je pense que cela ne fera qu’augmenter l’enthousiasme et la compétition sur notre piste.”

Pour les fans des tribunes, Wilm a suggéré que c’était « une opportunité d’acheter des produits dérivés de la F1, peut-être même une écharpe ou un bonnet LVGP ».

“Il ne fait pas si froid en novembre à Las Vegas”, a-t-elle ajouté. “Nous décririons cela comme étant nerveux.”

Malgré toute l’excitation hors-piste et le brouhaha de l’une des courses les plus médiatisées des 73 ans d’histoire de la F1, le froid de la nuit de Las Vegas devrait être l’un des plus grands défis – et aucun des pilotes ou des équipes ne le fera. comprendre pleinement jusqu’à ce qu’ils soient sur la bonne voie.

“Vous pouvez être aussi préparé que vous le souhaitez”, a déclaré Sainz. “Mais tant que vous ne voyez pas ce qui se passe dans la voiture, vous ne pouvez pas réagir.”

(Image principale : ANP via Getty Images ; conception : Eamonn Dalton/The Athletic)