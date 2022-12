La course inspirante du Maroc à la Coupe du monde met les pouvoirs en garde

AL KHOR, Qatar — Au coup de sifflet final, le sélectionneur marocain Walid Regragui a embrassé son homologue, le sélectionneur français Didier Deschamps, qui venait de guider Les Bleus à une deuxième finale de Coupe du monde consécutive. Regragui a rassemblé son groupe de joueurs meurtris et épuisés après la défaite 2-0 de mercredi dans un petit groupe au milieu du terrain et, après un bref discours, les a guidés vers le stand derrière l’un des buts, devenu rouge sang par les maillots et drapeaux de la foule majoritairement favorable au Maroc, mais pas nécessairement marocaine.

Presque comme un seul, ils saluèrent leurs partisans. Pas comme des pianistes de concert après une représentation, mais à quatre pattes, la tête baissée, semblant embrasser le sol du stade Al Bayt. C’était solennel. C’était authentique. Et la foule rugit puissamment d’approbation. Même le choix malavisé des DJ du stade de faire exploser “Freed from Desire” de Gala et de passer à une version affreuse de “I Will Survive” de Gloria Gaynor ne pourrait pas gâcher le moment.

– Coupe du Monde 2022 : Actualités et dossiers | Support | Programme

Vous pensez peut-être que leur course à la Coupe du monde était terminée. Techniquement, vous auriez raison – bien qu’ils jouent le match de consolation pour la troisième place contre la Croatie samedi. Émotionnellement, vous auriez tort. Parce que le sentiment ne s’arrête pas là. Cela ressemblait plus à un début. Et il ne s’agit pas seulement du Maroc, il s’agit des prémices d’un ordre mondial bouleversé. Ou peut-être juste l’espoir, l’ambiance, que les sangs bleus éternels qui ont hégémonisé le sport pendant près d’un siècle puissent laisser la place à quelqu’un d’autre.

Malgré la défaite contre la France, le Maroc est entré dans l’histoire de la Coupe du monde lors de sa demi-finale. GABRIEL BOUYS/AFP via Getty Images

C’était plus qu’une histoire d’outsider, plus que de simples neutres enracinés contre les favoris, que ce soit la France, le Portugal ou l’Espagne. C’était le reste du monde qui s’unissait derrière eux. Le Maroc est devenu la première équipe africaine, la première équipe arabe, la deuxième équipe d’un pays majoritairement musulman (après la Turquie en 2002) à atteindre la demi-finale d’une Coupe du monde.

Le sport inventé en Grande-Bretagne il y a environ 160 ans et exporté aux quatre coins du monde depuis a été dominé, du moins sur la plus grande scène de toutes, par une poignée de nations. Seuls huit pays, de deux continents, ont remporté la Coupe du monde et cela ne changera pas cette fois-ci, avec la France et l’Argentine en finale dimanche. Mais cette hégémonie est en train de disparaître.

Au total, sur les 88 équipes qui ont atteint les demi-finales des 22 éditions de la Coupe du monde qui se sont déroulées, seules trois d’entre elles provenaient de l’extérieur de l’Europe ou de l’Amérique du Sud. L’un était les États-Unis (oui, vraiment), en 1930 lors de la première Coupe du monde en Uruguay. Un autre était la Corée du Sud en 2002, où ils ont servi de co-hôtes avec le Japon.

Et maintenant, il y a le Maroc. Au cours du tournoi, ils ont enflammé la passion d’une région – plusieurs régions en fait, en fonction de leur identité arabo-afro-musulmane – et ils l’ont fait de la manière la plus simple et la plus honnête possible : en jouant bien le football, souvent dans des conditions surclassées, souvent accablé par les blessures, toujours avec passion.

Les joueurs et le staff marocains s’inclinent devant leurs supporters venus en force. Ercin Erturk/Agence Anadolu via Getty Images

Regragui savait sur quels boutons appuyer. Il a nommé le défenseur central Nayef Aguerd dans la formation de départ soumise à la FIFA, sachant qu’il n’y avait aucun moyen qu’il puisse prendre le terrain, pour le changer juste avant le coup d’envoi. Aguerd, l’excellent défenseur du Maroc en phase de groupes, s’était blessé lors de la victoire contre l’Espagne, mais cela ressemblait à un geste symbolique. Le partenaire défensif d’Aguerd, Romain Saiss, a également été blessé, mais il a serré les dents, a commencé et a joué pendant vingt minutes dans ce qui ressemblait à la réponse du football à l’apparition légendaire de Willis Reed pour les New York Knicks lors du septième match de la finale de la NBA en 1970.

2 Connexe

La maîtrise de Regragui à tirer le meilleur parti de son groupe de joueurs a été la clé de la course. Il l’a fait avec des symboles (comme mentionné ci-dessus), de la psychologie (en invitant non seulement les femmes et les petites amies des joueurs, mais aussi leurs mères et leurs pères dans le camp) et une sacrée tactique.

L’intensité défensive du bloc moyen du Maroc et ses prouesses en contre-attaque – non seulement avec une vitesse brute, mais avec des passes et une précision – lui ont permis de rivaliser avec des équipes plus talentueuses. Leur esprit sanguinaire et leurs performances individuelles phénoménales – le gardien Yassine Bounou, Saiss, l’arrière Achraf Hakimi et le duo de milieux de terrain Sofyan Amrabat et Azzedine Ounahi sont tous des prétendants à l’équipe du tournoi – les ont poussés au-delà de la ligne.

On a beaucoup parlé de la diaspora marocaine et de la façon dont quatorze des 26 joueurs de Ragragui sont nés à l’étranger et ont reçu leur formation de footballeur à l’étranger : quatre en Belgique et aux Pays-Bas, deux en Espagne et en France, un au Canada et un en Italie. Cela fait partie de l’histoire et de la réalité du football et des modèles de migration modernes. Mais ce n’est pas comme si le Maroc avait simplement sélectionné un groupe de joueurs à double nationalité. Le lien avec leur ascendance et leur culture est fort. Et leur ascension en équipe nationale n’était pas un accident.

Les supporters montrent leur soutien aux joueurs marocains après une défaite déchirante face à la France. Julian Finney/Getty Images)

En 2009, la FA marocaine a ouvert l’Académie de football Mohammed VI, sa propre version de Clairefontaine en France ou de St George’s Park en Angleterre, c’est-à-dire un centre d’entraînement national à la pointe de la technologie pour développer la prochaine génération de footballeurs au niveau national et, aussi, une façon de mettre en valeur des installations qui n’étaient en rien inférieures à celles des nations de football plus riches. L’effet a été double. Il a incité les joueurs doués d’origine marocaine à choisir le pays de leurs parents et grands-parents. Et cela a stimulé de nouveaux investissements dans le jeu au niveau national.

Le Maroc a remporté le dernier Championnat d’Afrique des Nations, une compétition continentale réservée aux footballeurs évoluant en Afrique, à la différence du tournoi plus important de la Coupe d’Afrique des Nations dans lequel la majorité des joueurs exercent leur métier à l’étranger. En outre, les clubs marocains sont les champions en titre de la Ligue des champions africaine de la CAF (Al Wydad) et de la Coupe de la Confédération de la CAF (RS Berkane). Autrement dit, ce succès ne s’est pas bâti sur du sable. Des graines ont été plantées. Des parcours ont été tracés. L’Europe et l’Amérique du Sud ont peut-être l’héritage historique et le savoir-faire, mais l’écart se réduit.

“Vous ne pouvez pas gagner une Coupe du monde avec des miracles”, a déclaré Regragui après le match de mercredi. “Vous devez le faire grâce à un travail acharné et c’est ce que nous allons faire. Nous allons continuer à travailler.”

C’est peut-être encore un gouffre. Peut-être que la Coupe du monde restera un cercle de vainqueurs de seulement huit membres pour les prochaines décennies. Peut-être que, comme la prédiction souvent moquée de Pelé selon laquelle une équipe africaine gagnerait la Coupe du monde d’ici 2000, c’est juste un vœu pieux, quelque part entre un fantasme et un vol de folie.

Mais ce rêve est devenu réalité ces dernières semaines. L’idée même de possibilité est devenue tangible. Et cela suggère que les roues sont en mouvement. Ils le construisent. Et ça viendra.