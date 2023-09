La course historique se poursuit avec un autre balayage de LA Tech

Prochain match: UEP 10/3/2023 | 18h00 03 oct. (mardi) / 18h

Ruston, Louisiane. – NM State a bouclé un week-end parfait depuis Pelican State. Les Aggies ont joué six sets contre Louisiana Tech et les ont tous remportés de manière convaincante. NM State se situe désormais à 11-4 au total et à un parfait 4-0 à Conference USA. LA Tech a perdu six matches consécutifs et 18 sets consécutifs pour tomber à 5-11 et reste sans victoire lors de ses quatre matches de conférence.

Ensemble par ensemble: NM State gagne 3-0 (25-15, 25-13, 25-20)

Ryleigh Whitekettle a fait un travail rapide au début du premier set, réussissant un bloc et cinq attaques décisives sur seulement huit swings. Mari Sharp a également poursuivi sa belle séquence avec un kill et un as sur les deux premiers points du match. En fin de compte, le premier cadre a été décidé par les serre-livres. Un début de match 8-0 a immédiatement douché tout espoir de LA Tech de se venger de sa défaite de vendredi. Les Bulldogs l’ont réduit à 21-15 avant que les Aggies ne le terminent avec quatre points consécutifs, mis en évidence par des matchs consécutifs. Starr Williams tue.

Le deuxième set, très important, a été le plus réussi de la journée. Les Aggies ont perdu 2-0 tôt, puis ont réalisé une course absolument dominante, remportant 15 des 18 points suivants pour remonter 15-5. Aleka Darko a réussi deux attaques décisives et un bloc dans le set, en route vers sa meilleure journée en Division I. Darko, le transfert d’Ithaca College, a établi plusieurs records de saison avec un bloc en solo, deux récupérations et quatre attaques décisives en seulement sept oscillations. Les Aggies ont utilisé cette production pour remporter le deuxième set par un score de 25-13.

Kacia Brun a connu l’un de ses meilleurs matchs de la saison en troisième. Le junior en chemise rouge a récolté cinq attaques décisives et deux blocs (y compris un bloc en solo) dans le set. Le dernier kill de Brown était son huitième du match, un nombre impressionnant en seulement 11 tentatives. Ce dernier kill a donné l’avantage aux Aggies 20-10, et il semblait qu’une autre éruption était imminente. Cependant, les Bulldogs ont réalisé une série de sept points sur huit et se sont rapprochés à 24-20. Mari Sharp a réussi un kill décisif, terminant le match de la même manière qu’il avait commencé.

Statistiques/tendances notables

Kacia Brun a établi un nouveau sommet en carrière avec un pourcentage de réussite de 0,636 après avoir récolté huit attaques décisives et une seule erreur sur 11 swings. Brown a également terminé avec un nombre impressionnant de 11 récupérations et quatre blocs, dont un bloc en solo.

Aleka Darko La journée a été marquée par un record de quatre attaques décisives en seulement sept tentatives.

NM State a maintenu les Bulldogs à un pourcentage de réussite négatif dans les deux matches du week-end, dont -0,033 en finale.

LA Tech a battu son propre record, réalisant seulement 15 attaques décisives après en avoir totalisé 17 la veille. 15 est désormais la note la plus basse pour les attaques décisives en un seul match par n’importe quel adversaire d’Aggie cette saison.

Le deuxième set laisse présager le vainqueur des 15 matches. Les Aggies ont une fiche de 11-0 dans les matchs lorsqu’ils remportent le set et de 0-4 lorsqu’ils perdent le set.

L’entraîneur-chef Mike Jordan sur la séquence à venir : « Nous jouons bien par à-coups. Ces trucs en milieu de semaine après avoir voyagé le week-end sont horribles. Nous avons six matches consécutifs contre de très bonnes équipes en l’espace de 10 jours. C’est brutal. Nous J’ai eu le pire horaire sans aucun doute. »

Suivant

Les Aggies rentreront chez eux, mais ne se reposeront pas longtemps. NM State devrait accueillir son rival UTEP pour une série du mardi et du mercredi. Les deux matchs seront en direct sur ESPN+. Après la rivalité I-10, les Aggies reprendront rapidement la route. Ils en joueront deux à Lynchburg, en Virginie, dans un peu plus d’une semaine, affrontant Liberty les 7 et 8 octobre.

