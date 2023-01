La course historique de Trayce Jackson-Davis remet l’Indiana dans l’image du tournoi NCAA

Trayce Jackson-Davis de l’Indiana joue comme quelqu’un qui sait qu’il ne reste que quelques matchs avant la fin de son chapitre de basket-ball universitaire.

Le grand homme senior des Hoosiers a connu une déchirure historique ces derniers temps. Mercredi soir, sa sortie de 21 points, 25 rebonds et six blocs – y compris le panier de départ avec 43 secondes restantes – a conduit les Hoosiers à une victoire de 61-57 sur le Minnesota.

Ce faisant, Jackson-Davis est devenu le premier joueur majeur depuis Hasheem Thabeet d’UConn en 2009 à enregistrer un match de 25 points, 20 rebonds et cinq blocs.

Jackson-Davis a également maintenant 228 blocs de carrière, dépassant l’ancien Hoosier Jeff Newton en tant que leader de tous les temps du programme dans cette catégorie.

Avec l’entraîneur-chef de l’Indiana Mike Woodson mis à l’écart avec COVID-19, l’entraîneur associé des Hoosiers Yasir Rosemand a rempli et n’a pas hésité à exprimer ses sentiments sur Jackson-Davis dans une interview d’après-match sur Big Ten Network.

“Si vous pouvez trouver 25 à 30 personnes meilleures que lui lors du repêchage de la NBA, hé, je vous embrasserai”, a déclaré Rosemond.

Yasir Rosemond fait l’éloge de Trayce Jackson-Davis L’entraîneur associé de l’Indiana avait de grandes choses à dire sur Trayce Jackson-Davis après la victoire sur la route de mercredi contre le Minnesota.

Jackson-Davis a pris la décision de retourner à Bloomington pour sa saison senior dans l’espoir non seulement d’améliorer son stock de repêchage, mais aussi de laisser un héritage durable avec l’un des programmes les plus aboutis du sport.

Après que les Hoosiers aient commencé la nouvelle année avec trois défaites consécutives en conférence pour tomber à 10-6 (1-4 dans le jeu Big Ten), l’équipe a maintenant remporté quatre victoires consécutives et grimpe régulièrement au classement de la conférence. Jackson-Davis a été le principal catalyseur de la récente course des Hoosiers, avec une moyenne de 27,3 points, 14,3 rebonds et 3,8 blocs par match au cours de la séquence de quatre matchs.

[Next up Saturday: Indiana vs. Ohio State at 8 p.m. ET on FOX and the FOX Sports app]

Il a enregistré plus de 25 points, plus de 15 rebonds et plus de cinq blocs lors de victoires consécutives contre l’État du Michigan et le Minnesota, respectivement. Un seul autre joueur – Jake Stephens de Chattanooga – a enregistré une telle ligne de statistiques dans n’importe quel match cette saison.

Trayce Jackson-Davis scelle la victoire de l’Indiana sur le Minnesota Le seau de Trayce Jackson-Davis avec 43 secondes restantes a aidé à sceller une victoire 61-57 pour les Indiana Hoosiers.

Alors que le rythme record de Jackson-Davis continue de gagner en reconnaissance nationale et que ses dunks phares ornent les flux Twitter des fans à travers le pays, le grand homme à tout faire des Hoosiers garde un comportement calme et se fait un devoir de créditer les autres impliqués dans son succès.

“Oh, honnêtement, je ne fais que jouer au basket”, a déclaré Jackson-Davis mercredi. “Vraiment, ce n’est rien. J’essaie juste d’aider mes coéquipiers, et en fin de compte, ils me placent dans une excellente position.”

À la même heure la semaine dernière, le prévisionniste du support FOX Sports Mike De Courcy avait Indiana carrément sur la bulle dans ses projections de tournoi NCAA. Maintenant, après quatre victoires consécutives derrière la séquence historique de leur grand homme dominant, DeCourcy a prévu IU comme tête de série n ° 8 et un verrou pour faire le champ de 68.

Parmi les écoles de Division I, l’Indiana se classe dans le top 10 des victoires de tous les temps, mais cela fait 21 ans que les Hoosiers n’ont pas dépassé le Sweet 16 dans le tournoi NCAA. Alors qu’il semblait que ce serait une autre année de baisse pour le programme au début de la campagne, les choses semblent s’inverser maintenant.

Avoir un haut dirigeant jouant le meilleur basket-ball de sa carrière alors que le calendrier est sur le point de basculer en février aide certainement.

Trayce Jackson-Davis dirige l’Indiana Trayce Jackson-Davis a mené l’Indiana avec 25 points, 21 rebonds et six blocs dans une victoire de 61-57 contre le Minnesota.

Les meilleures histoires de FOX Sports :

SUIVRE Suivez vos favoris pour personnaliser votre expérience FOX Sports Basket-ball universitaire Indienne Hoosiers Trayce Jackson Davis

Obtenez plus du basketball universitaire Suivez vos favoris pour obtenir des informations sur les jeux, les actualités et plus encore