La course historique de l’Australie en Coupe du monde unissant un continent : « Beaucoup plus à donner »

BRISBANE, Australie – Des femmes se peignaient mutuellement le visage en vert et or dans le bar de la salle de bain en face du stade de Brisbane quelques heures avant le coup d’envoi du plus grand match de football de l’histoire de l’Australie.

Des petites filles et des garçons agitaient des kangourous gonflables dans le hall tout en tenant les mains de leur mère.

Un fan australien sanglotant n’a dit à personne en particulier : « Quand je dis que c’est le plus beau jour de ma vie… excuses à mes nièces ! »

Six agents de sécurité de l’événement se sont alignés pour prendre des photos avec l’attaquant superstar Sam Kerr, car c’était peut-être la seule chance qu’ils auraient jamais eue.

Même le match de la Ligue australienne de football entre Carlton et Melbourne de l’autre côté de la ville a repoussé son heure de début pour accueillir les fans qui voulaient regarder un autre type de football.

Les Matildas, aussi délicieusement appelés les Tillies par leurs fidèles fans, ont éliminé la France favorite ici samedi soir après la plus longue séance de tirs au but de l’histoire de la Coupe du monde, masculine ou féminine. Après 10 tours émouvants, c’est l’Australie qui est sortie victorieuse et s’est qualifiée pour sa première demi-finale sur cette étape. Le pays hôte avait déjà atteint les quarts de finale à trois reprises, mais jamais plus loin.

« Je suis choqué, je suis heureux, je suis tout. Je suis tellement partout », a déclaré Kerr, la capitaine de 29 ans qui a été l’une des principales intrigues de ce tournoi après avoir raté les trois premiers matchs avec une blessure au mollet. Elle a joué 10 minutes lors de la victoire en huitièmes de finale contre le Danemark la semaine dernière et est sortie du banc pour jouer un 65 significatif contre Les Bleues Samedi. Elle a même converti son opportunité de penalty.

« Nous avons tellement plus à donner dans ce tournoi », a-t-elle déclaré.

Oui, les espoirs de l’Australie non seulement de se qualifier pour la demi-finale de la Coupe du monde, mais de remporter le tout sont intacts, même après des moments tremblants et mordants pendant les tirs au but où il semblait que le rêve de tout un continent allait bientôt se terminer.

Que l’équipe avance est dû à beaucoup de choses.

Il y a eu l’héroïsme du gardien Mackenzie Arnold et son incroyable force mentale lors des tirs au but. Elle a fait un arrêt spectaculaire pour ouvrir les choses, refusant à Selma Bacha de convertir le premier coup pour Les Bleues. Les 49 461 fans australiens bruyants présents – il n’y avait qu’une pincée de fans français – ont hué Bacha si fort lorsqu’elle s’est approchée de l’endroit que les tympans doivent encore sonner. Plus tard, lorsque la défenseuse française Eve Perisset s’est préparée à tirer le cinquième coup, le ton venant de la foule était si assourdissant qu’on ne pouvait pas entendre l’arbitre siffler pour signaler qu’elle était libre de tirer. Perisset a frappé le poteau et les fans ont crié « F — oui! »

Alexi réagit à l’Australie, la performance UNREAL de Mackenzie Arnold aux tirs au but contre la France | SOTU

Arnold était le cinquième tireur des Matildas et avait la chance de le gagner si elle réussissait. Elle a atrocement frappé le poteau, mais est revenue tout de suite dans le but. Alors que la fusillade avançait, Arnold a sauvé la neuvième tentative de la France, prise par Kenza Dali. L’exaltation qui accompagne le fait de faire un arrêt dans ce genre de moment de haute pression ne ressemble à rien dans le sport – mais ensuite l’arbitre a appelé à un revirement parce qu’Arnold était hors de sa ligne. Cela n’avait pas d’importance. Arnold a effectué un autre arrêt en plongeon pour empêcher Dali à deux reprises.

« Elle est incroyable », a déclaré Kerr à propos de sa gardienne. « Elle sauve tous nos stylos à l’entraînement. »

Cela allait vraiment à 10 tours et Vicki Becho, qui avait été une poignée sur l’aile pendant la majeure partie du match, était la suivante pour la France. Lorsqu’elle a touché le poteau gauche, cela signifiait que c’était à Cortnee Vine, 25 ans, disputant sa première Coupe du monde, de la décrocher pour les Matildas. Et avant son tour, la Matildas avait déjà raté deux occasions précédentes de terminer ce match.

« C’était presque comme si c’était écrit dans les étoiles », a déclaré par la suite l’entraîneur australien Tony Gustavsson.

Vine avait déclaré aux journalistes plus tôt dans la semaine qu’elle ferait bien sûr tout ce dont son équipe avait besoin pour battre la France. Mais elle le pensait plus, comme sortir du banc ou jouer un rôle ou peut-être marquer un but, comme elle a failli le faire à la 105e minute après avoir été remplacée à la 104e. Mais elle a admis en plaisantant tard samedi soir qu’elle ne pensait pas qu’elle aurait besoin d’être appelée.

Puis elle a enterré son tir, aidant son équipe à entrer dans l’histoire.

« Je n’ai jamais marqué de penalty gagnant », a déclaré Vine, qui a mentionné lorsqu’elle a fait cette liste qu’elle souffrait du syndrome de l’imposteur. « Et juste dire que c’est mon premier depuis un [spot in the World Cup] la demi-finale est juste, je ne sais pas. Je ne sais pas quoi dire. »

Australie contre France : séance de tirs au but à couper le souffle lors des quarts de finale de la Coupe du monde féminine de la FIFA 2023

Avant le début des pénalités, Gustavsson a rassemblé son équipe près de la ligne de touche et a prononcé un discours passionné. Il a dit avoir regardé chaque joueur dans les yeux et leur avoir dit : « Faites-moi confiance quand je dis que vous êtes prêt pour ce moment », a déclaré Gustavsson. « J’ai dit : ‘Tu es prêt. Montrons au monde que nous sommes prêts.' »

Gustavsson, qui est devenu l’entraîneur-chef des Matildas en septembre 2020, était assistant de l’équipe nationale féminine des États-Unis il y a quatre ans lorsque les Américaines ont remporté leur deuxième titre consécutif en Coupe du monde. Il a plaisanté en disant qu’il avait « une certaine dépendance malsaine aux jeux à faire ou à mourir ».

« J’adore ça », a-t-il dit. « Cela vous fait vous sentir vivant. C’est à cela que sert la vie, créer des souvenirs avec ceux que vous aimez le plus. J’ai hâte d’avoir plus de moments comme celui-ci avec ce groupe de personnes incroyables. »

Lorsque le coup de sifflet final a retenti, confirmant la victoire historique de l’Australie, Gustavsson a pleuré. Le stade est devenu fou, ivre de punch sur la manie de Matilda. Les joueurs, menés par Kerr, ont parcouru tout le terrain, s’assurant de frapper chaque coin et de remercier les milliers de fans venus les soutenir. Les fans ont crié en retour, agitant le vert et l’or ‘Go Matildas!’ drapeaux.

« Vous faites partie de cette victoire » – Australie HC Tony Gustavsson remercie les fans après avoir battu la France en PK

« Je crois vraiment que cette équipe peut créer l’histoire », a déclaré Gustavsson. « À bien des égards, pas seulement en gagnant des matchs de football, mais la façon dont ils peuvent inspirer la prochaine génération, la façon dont ils peuvent unir la nation, comment ils peuvent laisser un héritage bien plus grand que le football de 90 minutes.

« Et je pense que c’est aussi la raison pour laquelle je crois tellement en eux. Parce que le » pourquoi « est tellement plus grand que le football. Et quand c’est ce qui vous motive, c’est un outil puissant qu’il est très difficile d’arrêter. »

Si le quart de finale a été le plus grand match de football de l’histoire de l’Australie à ce jour, alors la confrontation épicée en demi-finale contre l’Angleterre mercredi sera encore plus excitante (la couverture commence à 5 h HE avec coup d’envoi à 6 h HE sur FOX et l’application FOX Sports ).

[England shows resolve vs. Colombia, will meet Australia in semifinals]

C’est une équipe qui croit en elle depuis le début, même sans Kerr à 100% et même avec des parieurs qui les comptent.

Alors, les Matilda peuvent-elles aller jusqu’au bout ?

« Je veux dire, » dit Kerr, « c’est pour ça qu’on est là. »

Réactions instantanées à l’élimination épique de la France par l’Australie en quarts de finale de la Coupe du Monde Féminine de la FIFA 2023

Laken Litman couvre le football universitaire, le basketball universitaire et le football pour FOX Sports. Elle a précédemment écrit pour Sports Illustrated, USA Today et The Indianapolis Star. Elle est l’auteur de « Strong Like a Woman », publié au printemps 2022 pour marquer le 50e anniversaire du titre IX. Suivez-la sur Twitter à @LakenLitman.

