La course gagnante de Newcastle United prend fin avec le tirage au sort de Leeds United

Newcastle United a raté l’occasion de combler l’écart avec le leader Arsenal en tête de la Premier League après avoir été tenu en échec 0-0 à domicile contre Leeds United samedi.

À la recherche de sa septième victoire consécutive en championnat contre Leeds, Newcastle a eu du mal à créer des ouvertures claires en première mi-temps, l’attaquant néo-zélandais Chris Wood se rapprochant le plus des hôtes.

Wood a de nouveau été présenté avec une chance en or au début de la seconde période, mais a été contrecarré par un bel arrêt du gardien de but de Leeds Illan Meslier, avant que Sean Longstaff ne tire au-dessus lorsqu’il est mis au but.

Les chances ont continué à aller et venir pour Newcastle, mais ils n’ont pas été en mesure de trouver un vainqueur tardif malgré la création de beaucoup de pression, laissant les hôtes provisoirement troisièmes du classement, deux points devant Manchester United quatrième. Leeds passe au 14e rang avec le match nul.

