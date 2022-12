La course et le retour de Kelowna / Vernon collectent des fonds et des sourcils pour la santé mentale

Un homme de Kelowna a amassé près de 14 000 $ pour Jeunesse, J’écoute après avoir parcouru 102 km de Kelowna à Vernon et retour au cours de la fin de semaine.

Le samedi 10 décembre à 23h11. Lucas Cullen a commencé à courir le long du Rail Trail dans sa quête pour vivre une aventure assez folle pour entamer des conversations sur la santé mentale et collecter des fonds pour Jeunesse, J’écoute.

Il a terminé juste avant l’heure du dîner le dimanche 11 décembre.

Il a terminé la course avec l’aide de sa famille et de ses amis qui l’ont aidé pendant ses pauses et ont partagé des kilomètres, courant à ses côtés pendant certaines parties du voyage.

L’idée du projet est venue pendant une période d’obscurité, a déclaré Cullen.

Cullen a déclaré qu’il était au plus bas et qu’il envisageait de se suicider avant de pouvoir refaire surface, avec l’aide de sa famille et de ses amis.

Il veut utiliser son expérience et son amour pour la course pour créer des discussions sur la façon dont la maladie mentale peut avoir un impact sur la vie des gens.

Cullen a déclaré que la course est une métaphore de la maladie mentale. Il a couru dans les conditions difficiles de l’hiver, à travers l’obscurité et la lumière.

La Fondation Stober a accepté d’égaler tous les dons, ce qui a aidé Cullen à dépasser son objectif de collecte de fonds de 10 000 $.

