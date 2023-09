La course est lancée pour que Messi soit prêt pour la finale de l’US Open Cup

L’Inter Miami a fait face à un coup dur mercredi soir, alors que Lionel Messi s’est blessé qui remet en question son statut de finale de l’US Open Cup. À une semaine précisément de la tentative de l’Argentin de remporter un deuxième trophée avec le club de MLS, il est sorti prématurément en raison d’une blessure musculaire. Pire encore, Jordi Alba s’est également blessé. Comme Messi, l’Espagnol avait besoin d’un remplacement en première mi-temps.

Lionel Messi a récemment raté à la fois un match de qualification pour la Coupe du monde en Argentine et un match de MLS contre Atlanta United. Le premier était dû à un léger coup reçu contre la Bolivie. L’entraîneur-chef argentin Lionel Scaloni a déclaré que Messi n’était pas prêt à jouer. Ensuite, l’Inter Miami a donné le match à Messi, au grand dam des supporters itinérants à Atlanta.

Le manager de l’Inter Miami, Tata Martino, a déclaré que les blessures de Messi et d’Alba étaient inattendues. Cependant, les deux sont confrontés à la fatigue due à l’absence d’une véritable intersaison suite à leur départ d’Europe. Leur statut contre le Houston Dynamo le mercredi 27 septembre est incertain.

« Ils se sont entraînés normalement et nous avions l’impression qu’ils étaient prêts à jouer », a déclaré Martino après le match. «Je ne crois pas que ce soit quelque chose de nouveau ou quelque chose de pire que ce qu’ils ont. C’est la fatigue. Je ne pense pas que ce soit une blessure musculaire. Mais nous devons continuer à être prudents et nous verrons ce qui se passera dans les prochains jours.

Les fans espèrent une apparition de Messi en finale de l’US Open Cup

Cela dit, Martino a clairement indiqué que s’il s’agissait d’une blessure plus grave, il n’hésiterait pas à éloigner Messi et Alba du terrain. Il veut leur permettre de récupérer correctement plutôt que de se précipiter à nouveau dans une autre blessure.

« Je sais que nous avons une finale à jouer, mais ils ne s’approcheront pas du terrain s’ils ne peuvent pas jouer. » Martino a ajouté que ni Messi ni Alba ne joueront lors du match de MLS de samedi à Orlando City.

Les fans faisaient la queue pour voir Messi jouer une finale dans son nouveau stade à Fort Lauderdale. Cela pourrait avoir un impact sur les ventes imminentes de billets pour le match de mercredi prochain. L’Inter Miami se préparait à facturer plus de 760 $ pour les billets officiels pour voir Messi. Aujourd’hui, la demande pour ces billets en prend un coup dur. Les chaînes de télévision ont également apprécié le séjour de Messi à Miami. US Soccer a vendu un accord mondial de droits de télévision pour l’US Open Cup, en grande partie grâce à la présence de Messi dans la compétition. Aux États-Unis, le jeu sera disponible sur CBS Sports Golazo Network et Paramount+.

Bien sûr, la présence de Messi sur le terrain est également importante pour l’Inter Miami. Les Herons n’ont perdu aucun match auquel Messi a joué. Même s’il était remplaçant en première mi-temps contre le Toronto FC, l’Inter Miami a continué à . Le remplaçant de Messi, Robert Taylor, a marqué un doublé. Cependant, sans que Messi ne soit titulaire, l’Inter Miami a implosé contre Atlanta, 5-2.

