La course entre Microsoft et Google montre les risques de la concurrence de l’IA

“La course commence aujourd’hui, et nous allons bouger et bouger vite”, a déclaré Satya Nadella, PDG de Microsoft, lors de l’événement de lancement ChatGPT de la société mardi.

Ce mot – “race” – a été beaucoup utilisé ces derniers temps dans le monde de l’IA. Google et Baidu se précipitent pour concurrencer OpenAI et ChatGPT de Microsoft en tant qu’élément clé de la recherche, tandis que Meta se précipite pour ne pas être laissé dans la poussière.

La technologie est souvent un secteur gagnant-gagnant – pensez que Google contrôle près de 93% du marché de la recherche – mais l’IA est sur le point de dynamiser cette dynamique. Des concurrents comme Microsoft et Baidu ont une chance unique de remplacer Google et de devenir le géant de la recherche sur Internet avec une interface plus conviviale et compatible avec l’IA. Certains sont allés encore plus loin, arguant qu’il y a une “course aux armements générative pour l’IA entre les États-Unis et la Chine”, dans laquelle le chatGPT incroyablement populaire d’OpenAI, soutenu par Microsoft, devrait être interprété comme la première salve.

Pourquoi certaines personnes ne sont pas si ravies que la course à l’IA soit lancée

C’est un mot qui me fait grimacer, car les spécialistes de la stratégie et de la politique de l’IA en parlent aussi beaucoup. Mais dans leur contexte, une “course aux armements en IA” – que ce soit entre des entreprises technologiques ou entre des rivaux géopolitiques – pourrait avoir des conséquences négatives qui vont bien au-delà des parts de marché.

“En ce qui concerne les technologies très puissantes – et évidemment l’IA sera l’une des plus puissantes de tous les temps – nous devons être prudents”, a récemment déclaré Demis Hassabis, fondateur et dirigeant de DeepMind, à Time. « Tout le monde ne pense pas à ces choses. C’est comme les expérimentateurs, dont beaucoup ne se rendent pas compte qu’ils détiennent du matériel dangereux.

“Il est important de *NE PAS* ‘avancer vite et casser des choses’ pour une technologie aussi importante que l’IA”, a-t-il déclaré. écrit sur Twitter en septembre. L’esprit habituel de la Silicon Valley – essayez des choses, voyez comment elles échouent, réessayez – nous a apporté une technologie grand public incroyablement cool et des sites Web amusants. Mais ce n’est pas comme ça que vous construiriez un gratte-ciel ou une fusée habitée, et les puissants systèmes d’IA appartiennent beaucoup plus à cette dernière catégorie, où vous voulez une ingénierie robuste pour la fiabilité.



marque-vox

Enregistrez-vous pour recevoir le bulletin d’informations

Futur parfait

Chaque semaine, nous explorons des solutions uniques à certains des plus grands problèmes du monde.

ChatGPT d’OpenAI est la version du produit qui a déclenché la lutte de Google, Baidu et Microsoft pour prendre la tête du développement de l’IA, mais la direction de cette startup a également exprimé sa consternation quant à l’endroit où elle nous mène. “Le mauvais cas – et je pense que c’est important de le dire – est comme une lumière éteinte pour nous tous … Je pense qu’il est impossible d’exagérer l’importance de la sécurité de l’IA et du travail d’alignement. J’aimerais voir beaucoup, beaucoup plus se produire », a déclaré le PDG d’OpenAI, Sam Altman, dans une récente interview.

(Il a aussi appelé La réponse de Google à ChatGPT, en accélérant sa propre version d’IA et en “recalibrant” son souci de la sécurité, un développement “décevant”: “openai réduira continuellement le niveau de risque que nous sommes à l’aise de prendre avec de nouveaux modèles à mesure qu’ils deviennent plus puissants, pas le inverse.”)

Pourquoi nous devrions essayer de ne pas avoir de course pour une IA puissante

Est-ce que je me soucie si Microsoft vole une part de marché dans la recherche à Google ? Pas du tout. Bing loin. Mais la récente vague de déclarations selon lesquelles les grandes technologies sont toutes dans la course à l’IA m’a toujours rendu nerveux.

Comme le disent certains analystes, un moyen facile de « tomber dans la catastrophe de l’IA » est que les chercheurs développant des systèmes puissants ignorent les signes avant-coureurs et entraînent négligemment des systèmes de plus en plus puissants en utilisant les approches qui ont bien fonctionné pour les systèmes faibles à un stade précoce. mais qui s’effondrent sur un système d’IA plus sophistiqué, plus persuasif et potentiellement capable de tromper ses utilisateurs.

Voici une expérience de pensée : Imaginez que vous pouvez toujours dire si votre enfant de 3 ans vous ment, donc votre plan pour le dissuader de se conduire mal est simplement de lui demander s’il se conduit mal. Fonctionne très bien, mais si vous vous en tenez au même plan sur votre adolescent plus sophistiqué, cela ne fonctionnera pas si bien.

En général, la plupart des chercheurs ne sont pas téméraires et ne veulent pas risquer le monde. Si leur laboratoire construit de l’IA et qu’ils commencent à remarquer des signes terrifiants de désalignement, de comportement trompeur, de planification avancée, etc., ils seront alarmés et ils arrêteront ! Même les chercheurs qui sont sceptiques aujourd’hui sur le fait que l’alignement est une préoccupation sérieuse voudront, s’ils le voient dans leur laboratoire, y remédier avant de mettre en place des systèmes de plus en plus gros.

Pourquoi la concurrence peut être formidable – et dangereuse

Mais c’est ce qui peut arriver dans un laboratoire. Dans une course économique avec d’énormes enjeux où le gagnant prend tout, une entreprise réfléchit principalement à l’opportunité de déployer son système avant un concurrent. Ralentir pour les contrôles de sécurité risque que quelqu’un d’autre arrive le premier. Dans les scénarios géopolitiques de course aux armements de l’IA, la crainte est que la Chine accède à l’IA avant les États-Unis et dispose d’une arme incroyablement puissante – et qu’en prévision de cela, les États-Unis puissent pousser leurs propres systèmes non prêts à un déploiement généralisé.

Même si l’alignement est un problème très résoluble, essayer de faire un travail technique complexe sur des systèmes incroyablement puissants alors que tout le monde est pressé de battre un concurrent est une recette pour l’échec.

Certains acteurs travaillant sur l’intelligence artificielle générale, ou AGI, ont prévu de manière significative d’éviter ce piège dangereux : OpenAI, par exemple, a des termes dans sa charte spécifiquement destinés à empêcher une course à l’IA une fois que les systèmes seront suffisamment puissants : stade de développement AGI devenant une course compétitive sans temps pour les précautions de sécurité adéquates. Par conséquent, si un projet axé sur les valeurs et soucieux de la sécurité se rapproche de la construction d’AGI avant nous, nous nous engageons à cesser de rivaliser avec ce projet et à commencer à l’aider. Nous définirons les détails dans des accords au cas par cas, mais une condition de déclenchement typique pourrait être « une chance de succès supérieure à l’égalité au cours des deux prochaines années ».

Je suis généralement optimiste quant à la nature humaine. Personne activement veut pour déployer un système qui nous tuera tous, donc si nous pouvons avoir une visibilité suffisante sur le problème d’alignement, alors les ingénieurs comprendront pourquoi ils ont besoin d’une solution. Mais les déclarations empressées que la course est lancée me rendent nerveux.

Une autre grande partie de la nature humaine est que nous sommes souvent incroyablement compétitifs – et bien que cette compétition puisse conduire à de grands progrès, elle peut également conduire à de grandes destructions. C’est la guerre froide qui a conduit à la course à l’espace, mais c’est aussi la Seconde Guerre mondiale qui a conduit à la création de la bombe atomique. Si la concurrence du vainqueur remporte tout est l’attitude que nous adoptons envers l’une des technologies les plus puissantes de l’histoire de l’humanité, je ne pense pas que l’humanité va gagner.

Une version de cette histoire a été initialement publiée dans la newsletter Future Perfect. Inscrivez-vous ici pour vous abonner!