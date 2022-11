La course en maraude de Harry Maguire contre le Pays de Galles pourrait être le moment de la Coupe du monde 2022

Harry Maguire a peut-être culminé à la Coupe du monde 2022 pour l’Angleterre contre le Pays de Galles, avec une course fringante à travers la défense des Dragons.

Ce qui s’est passé ensuite était, euh, bizarre, c’est le moins qu’on puisse dire, avec le vieux Slabhead traversant le ballon dans le no man’s land. “Tenez-vous en à la tête, Harry”, a déclaré le commentateur Guy Mowbray après le moment de magie (et de folie).

Oh Harry, nous t’aimons. Nous sommes habitués à ses dribbles sur le terrain et souvent ils peuvent perturber la forme de l’opposition. Mais alors que l’équipe galloise laissait le capitaine de Manchester United garder le ballon pour lui, c’était presque comme si Maguire ne savait pas quoi faire plus il voyageait, évaluant des options qui ne se présentaient pas vraiment, jusqu’à ce qu’il prenne le coup. qui s’est terminé par une remise en jeu.

Harry Maguire d’Angleterre contrôle le ballon contre le Pays de Galles (Crédit image : Harry Langer/DeFodi Images via Getty Images)

Cela a été le point culminant d’un mauvais match jusqu’à présent. Gareth Southgate a effectué plusieurs changements avant le match, donnant à Phil Foden son tout premier départ en Coupe du monde, pour Bukayo Saka sur le flanc droit, avec Marcus Rashford sur le flanc opposé pour Raheem Sterling.

Rashford a également failli trouver la percée dans les 10 premières minutes, dépassant la ligne de fond galloise lorsque Harry Kane a chuté profondément. Danny Ward, cependant – à la place de Wayne Hennessey suspendu – s’est précipité pour rencontrer l’attaquant de Manchester United qui arrivait en sens inverse.

L’Angleterre a augmenté l’intensité environ 20 minutes, cependant, frappant le ballon avec un peu plus de confiance alors que la ligne de fond galloise était plus profonde. Pourtant, pas de percée, cependant. Peut-être que l’Angleterre a besoin de Maguire pour faire une autre course à travers les Gallois…