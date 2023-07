La course d’un soldat américain en Corée du Nord laisse les membres de la famille se demander pourquoi

KENOSHA, Wis. (AP) – Des membres de la famille du soldat de l’armée américaine qui a traversé la frontière avec la Corée du Nord ont déclaré mercredi qu’il s’était peut-être senti dépassé alors qu’il faisait face à des problèmes juridiques et à sa possible libération imminente de l’armée.

Des proches ont décrit Pvt. Travis King, 23 ans, comme un solitaire tranquille qui ne buvait ni ne fumait et aimait lire la Bible. Après avoir grandi dans le sud-est du Wisconsin, il était ravi de servir son pays en Corée du Sud. Maintenant, la famille de King a du mal à comprendre ce qui a changé avant qu’il ne se précipite dans un pays avec une longue histoire de détention d’Américains et de les utiliser comme monnaie d’échange.

« Je ne peux pas le voir faire cela intentionnellement s’il était dans son bon sens », a déclaré le grand-père maternel de King, Carl Gates, à l’Associated Press depuis sa maison de Kenosha, dans le Wisconsin. «Travis est un bon gars. Il ne ferait rien pour blesser personne. Et je ne peux pas le voir essayer de se faire du mal.

King devait être renvoyé aux États-Unis cette semaine pour faire face à la discipline militaire après avoir purgé près de deux mois dans une prison sud-coréenne pour voies de fait. Mais au lieu d’embarquer sur un vol pour le Texas lundi, comme prévu, King s’est éclipsé et a discrètement rejoint un groupe de touristes civils mardi matin en direction de la zone démilitarisée qui divise la Corée du Sud et la Corée du Nord.

Même avec des problèmes juridiques qui pèsent sur lui, les proches de King ont déclaré qu’ils ne pouvaient pas expliquer pourquoi il avait agi comme il l’avait fait.

L’oncle de King, Myron Gates, a demandé si son neveu souffrait d’un problème mental.

« Je ne comprends pas pourquoi il ferait cela, car il semblait qu’il était sur le chemin du retour ici aux États-Unis », a déclaré Myron Gates. « Il était sur le chemin du retour. »

Carl Gates a déclaré que son petit-fils avait rejoint l’armée il y a trois ans par désir de servir son pays et parce qu’il « voulait faire mieux pour lui-même ». Il a un frère aîné qui est policier et un cousin qui est dans la marine.

King a servi comme éclaireur de cavalerie avec la 1ère division blindée.

« C’est un gars gentil et calme », ​​a déclaré Carl Gates. « Il ne dérange personne. Il reste pour lui-même.

King risquait d’être renvoyé de l’armée parce qu’il avait été reconnu coupable d’un crime dans un pays étranger, selon un responsable américain qui s’est exprimé sous couvert d’anonymat en raison de la sensibilité de l’affaire.

En février, un tribunal a condamné King à une amende de 5 millions de wons (3 950 dollars) après avoir été reconnu coupable d’avoir agressé une personne non identifiée et d’avoir endommagé un véhicule de police à Séoul en octobre dernier, selon une transcription du verdict obtenue par l’AP.

Selon la décision, King a également été accusé d’avoir frappé un homme de 23 ans dans une boîte de nuit de Séoul, bien que le tribunal ait rejeté cette accusation parce que la victime ne voulait pas que le soldat soit puni. King a purgé 47 jours de prison.

Selon le responsable américain, King a été escorté à l’aéroport lundi par deux militaires américains. Il était censé embarquer sur un vol d’American Airlines à destination du Texas qui devait partir à 17 h 40. À son arrivée, il devait être accueilli par du personnel militaire qui l’escorterait jusqu’à Fort Bliss.

Sur le chemin de son vol de départ, King a été escorté jusqu’à la douane mais a quitté l’aéroport avant de monter dans l’avion. On ne sait pas comment il a passé les heures jusqu’à ce qu’il rejoigne la tournée dans le village frontalier de Panmunjom et traverse la frontière mardi après-midi.

Sarah Leslie, une touriste néo-zélandaise, a déclaré que King faisait partie de son groupe de touristes et voyageait seule. Il a d’abord agi comme n’importe quel autre touriste, achetant un chapeau DMZ dans une boutique de cadeaux. Il était vêtu de façon décontractée d’un jean et d’un tee-shirt.

Alors que la visite se terminait, les membres du groupe s’affairaient et prenaient des photos. C’est alors que Leslie a vu King courir « très vite ». Elle pensait que c’était une cascade.

« Au début, j’ai supposé qu’il avait un compagnon qui le filmait dans une sorte de farce ou de cascade vraiment stupide, comme un TikTok, la chose la plus stupide que vous puissiez faire », a déclaré Leslie. « Mais ensuite j’ai entendu l’un des soldats crier: ‘Attrapez ce type.' »

Avant que les soldats ne puissent l’attraper, King était de l’autre côté de la frontière. Cela n’a pris que quelques secondes.

Les responsables américains parlaient peu de ce qui aurait pu motiver King.

« Nous sommes toujours en train de rassembler des faits », a déclaré le porte-parole du département d’État, Matthew Miller.

L’attachée de presse de la Maison Blanche, Karine Jean-Pierre, a déclaré que l’administration tentait de déterminer où King était détenu, son état et la raison de son passage en Corée du Nord. Elle a déclaré que les responsables de l’administration travailleraient pour assurer son retour en toute sécurité dans sa famille.

La mère de King, Claudine Gates, a déclaré aux journalistes devant son domicile à Racine, dans le Wisconsin, que tout ce qui l’intéressait était de ramener son fils à la maison.

« Je veux juste que mon fils revienne », a-t-elle déclaré dans une vidéo publiée par la chaîne de télévision de Milwaukee WISN. « Ramenez mon fils à la maison. »

Le grand-père de King a appelé son pays à aider à sauver son petit-fils.

« Nous sommes les États-Unis. Nous faisons bouger les choses. S’ils le sortent de là, nous l’apprécions en tant que famille », a déclaré Carl Gates. « Sauvez mon petit-fils.

Bauer a rapporté de Madison, Wisconsin. les rédacteurs d’Associated Press Hyung-Jin Kim et Kim Tong-Hung à Séoul, en Corée du Sud ; Darlene Superville, Tara Copp et Lolita C. Baldor à Washington ; Nick Perry à Wellington, Nouvelle-Zélande ; et Rhonda Shafner à New York ont ​​contribué à ce rapport.

Scott Bauer et Melissa Winder, Associated Press