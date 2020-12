La course pour le Soulier d’Or de la Premier League a toujours tendance à descendre sur le fil, mais il y a un nouveau niveau d’intrigue à l’approche de la mi-saison.

Seulement quatre buts séparent l’actuel leader Mohamed Salah et le septième Patrick Bamford.

Le top sept contient trois précédents vainqueurs du Golden Boot, avec Harry Kane et Jamie Vardy parmi ceux qui suivaient Salah, double vainqueur.

Avec plus de la moitié de la campagne à parcourir, la course est bien engagée pour terminer en tête des charts.

Ici, nous évaluons les favoris pour le prix et évaluons leurs chances de le ramener à la maison le dernier jour.

Salah est à la recherche d’un triplé de bottes en or après avoir remporté le prix en 2017/2018 et l’avoir partagé avec Sadio Mane et Pierre-Emerick Aubameyang il y a deux saisons.

La star de Liverpool ouvre la voie cette année, marquant 13 buts en 13 matchs jusqu’à présent, à un taux étonnant de 1,08 but par 90 minutes.

Rares sont ceux qui parieraient contre le fait qu’il soit vainqueur pour la troisième fois en quatre ans, car il joue un rôle essentiel dans l’équipe de Jurgen Klopp.